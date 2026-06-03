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Công ty TNHH Kotrans bị xử phạt nặng và thu hồi, tiêu hủy 4 mỹ phẩm vi phạm

Cục Quản lý Dược xử phạt Công ty Kotrans hơn 147 triệu đồng, yêu cầu thu hồi hàng, tiêu hủy sản phẩm và nộp lại số tiền đã bán do vi phạm quy định pháp luật.

Bình Nguyên

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa xử phạt Công ty TNHH Kotrans (địa chỉ 21/10A Hậu Giang, phường 4, quận Tân Bình, TPHCM), buộc nộp lại số tiền đã bán sản phẩm ra thị trường, thu hồi và tiêu hủy loạt mỹ phẩm vi phạm.

Cụ thể, theo quyết định xử phạt của Cục Quản lý Dược, Chi nhánh Công ty TNHH Kotrans tại Hà Nội đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính bao gồm:

Thứ nhất, kinh doanh mỹ phẩm (sản phẩm VT RETI-A REEDLE SHOT 700, số tiếp nhận Phiếu công bố 284606/25/CBMP-QLD cấp ngày 10/8/2025) có nhãn không ghi các nội dung bắt buộc trên nhãn hàng hóa (Giá trị hàng hóa đã bán: 96.532.800 đồng).

Thứ hai, kinh doanh mỹ phẩm (3 sản phẩm: Torriden CELLMAZING Pore Perfecting Ampoule, số tiếp nhận Phiếu công bố 272676/25/CBMP- QLD cấp ngày 19/4/2025; VT CICA COLLAGEN MASK, số tiếp nhận Phiếu công bố 261209/24/CBMP- QLD cấp ngày 28/12/2024; UNOVE DEEP DAMAGE REPAIR SHAMPOO SWEET BREEZE, số tiếp nhận Phiếu công bố 278006/25/CBMP- QLD cấp ngày 09/6/2025) có nhãn ghi không đúng bản chất không đúng sự thật về hàng hóa (Giá trị hàng hóa đã bán: 353.171.831 đồng).

Ảnh minh họa/Internet

Thứ ba, kinh doanh mỹ phẩm (04 sản phẩm:COSRX The Retinol 0.5 Oil, số tiếp nhận Phiếu công bố 272740/25/CBMP-QLD cấp ngày 19/04/2025; SKINFOOD Yuja C Dark Spot Clear Cream, số tiếp nhận Phiếu công bố 280127/25/CBMP- QLD cấp ngày 07/07/2025; SKINFOOD Black Cherry Retinol 0.1 Eye Cream, số tiếp nhận Phiếu công bố 268800/25/CBMP- QLD cấp ngày 13/03/2025; Paparecipe Collagen Peptide Serum, số tiếp nhận Phiếu công bố 289643/25/CBMP- QLD cấp ngày 09/09/2025) có Hồ sơ thông tin sản phẩm (PIF) nhưng không đầy đủ theo quy định của pháp luật.

Ngoài các vi phạm trên, cơ quan chức năng còn xác định, đơn vị này còn có tình tiết tăng nặng là có 4 sản phẩm mỹ phẩm cùng hành vi vi phạm, quy định tại điểm c khoản 21 Điều 2 Nghị định số 124/2021/NĐCP.

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Quyết định số 400/QĐ-XPHC ngày 29/5/2026 của Cục Quản lý Dược về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Kotrans. Ảnh chụp màn hình

Theo đó, Cục Quản lý Dược phạt Công ty TNHH Kotrans 147,5 triệu đồng, buộc doanh nghiệp nộp lại số tiền hơn 449 triệu đồng - tương đương giá trị hàng hóa đã bán ra thị trường.

Đối với hành vi thứ nhất và 2, buộc thu hồi hàng hóa và buộc ghi nhãn hàng hóa đúng quy định trước khi tiếp tục lưu thông; đối với hành vi thứ ba, buộc thu hồi và tiêu hủy sản phẩm mỹ phẩm đối với 4 sản phẩm: COSRX The Retinol 0.5 Oil, SKINFOOD Yuja C Dark Spot Clear Cream, SKINFOOD Black Cherry Retinol 0.1 Eye Cream, Paparecipe Collagen Peptide Serum.

Như vậy, tổng số tiền phạt và buộc nộp lại mà doanh nghiệp phải chịu hơn 597,2 triệu đồng. Công ty TNHH Kotrans có trách nhiệm nộp phạt và vi phạm khác tại Kho bạc Nhà nước trong vòng 10 ngày, kể từ ngày nhận quyết định xử phạt.

Quyết định xử phạt được giao cho Bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang là người đại diện của tổ chức bị xử phạt để chấp hành. Nếu quá thời hạn mà Công ty TNHH Kotrans không tự nguyện chấp hành sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật và cứ mỗi ngày chậm nộp tiền phạt thì cá nhân, tổ chức vi phạm phải nộp thêm 0,05% tính trên tổng số tiền phạt chưa nộp.

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#Kotrans #phạt hành chính #mỹ phẩm #thu hồi hàng #vi phạm pháp luật

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