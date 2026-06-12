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Quân sự - Thế giới

Bộ trưởng Quốc phòng Anh John Healey nói về quyết định từ chức

Bộ trưởng Quốc phòng Anh John Healey đã quyết định từ chức vì bất đồng liên quan đến chi tiêu quốc phòng.

An An (Theo AP)

Theo AP, Bộ trưởng Quốc phòng Anh John Healey bất ngờ từ chức hôm 11/6, cho rằng ngân sách quốc phòng được công bố hôm 8/6 “thiếu hụt nghiêm trọng so với những gì cần thiết”.

"Kế hoạch Đầu tư Quốc phòng của Chính phủ còn thiếu rất nhiều so với những gì cần thiết trong thời điểm nguy hiểm này", Bộ trưởng Healey cho biết trong một bức thư gửi Thủ tướng Anh Keir Starmer.

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Bộ trưởng Quốc phòng Anh John Healey đến dự cuộc họp nội các tại số 10 phố Downing ở London, ngày 2/6/2026. Ảnh: AP/Alberto Pezzali.

Việc công bố kế hoạch đã bị trì hoãn do có thông tin về sự bất đồng giữa Bộ Quốc phòng và Bộ Tài chính.

"Ông Starmer đã không thể và Bộ Tài chính Mỹ cũng không sẵn lòng phân bổ nguồn lực cần thiết để bảo vệ đất nước trong thời điểm các mối đe dọa đang gia tăng này", Bộ trưởng Healey nhấn mạnh.

Bộ trưởng Healey cho hay, theo kế hoạch chi tiêu do Bộ Tài chính đề xuất và được trình bày hôm 8/6, chi tiêu quốc phòng chỉ tăng lên 2,68% vào năm 2030, sau khi đạt mức 2,6% vào năm tới.

Ông Healey cho rằng mức ngân sách này là chưa đủ trước những yêu cầu ngày càng tăng về quốc phòng và các cam kết quân sự của Anh.

Trong một bức thư gửi cho ông Healey, Thủ tướng Starmer bày tỏ sự tiếc nuối khi ông Healey rời nhiệm sở, nhưng khẳng định kế hoạch ngân sách sẽ mang lại những khoản tăng chi tiêu “bền vững và công bằng” nhằm đảm bảo an ninh cho Vương quốc Anh.

Cuối ngày 11/6, Thủ tướng Starmer đã bổ nhiệm ông Dan Jarvis, cựu Bộ trưởng An ninh, vào vị trí Bộ trưởng Quốc phòng Anh.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Thủ tướng Anh đối mặt sức ép từ chức?

Nguồn video: Hanoionline.vn
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