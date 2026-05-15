Vì sao Thủ tướng Latvia Evika Silina từ chức?

Thủ tướng Latvia Evika Silina từ chức sau khi Đảng Tiến bộ, đối tác liên minh cánh tả của bà, rút ​​lại sự ủng hộ đối với Chính phủ. 

An An (Theo AP)

AP đưa tin, Thủ tướng Latvia Evika Silina từ chức hôm 14/5 sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Latvia, Andris Spruds, thuộc Đảng Tiến bộ, buộc phải từ chức tuần trước vì cách xử lý của Chính phủ đối với vụ việc liên quan đến máy bay không người lái lạc hướng bị nghi ngờ xuất phát từ Ukraine xâm phạm lãnh thổ Latvia.

"Các vụ việc liên quan đến máy bay không người lái đã chứng minh rõ ràng rằng giới lãnh đạo trong lĩnh vực quốc phòng đã thất bại trong việc thực hiện lời hứa đảm bảo an toàn bầu trời trên đất nước chúng ta", bà Silina giải thích việc ông Spruds từ chức ngày 10/5.

Trong bức ảnh này, Thủ tướng Latvia Evika Silina đến dự Hội nghị thượng đỉnh EU tại Ayia Napa, Síp, ngày 23/4/2026. Ảnh: AP/Petros Karadjias.

Trước đó, ngày 7/5, hai máy bay không người lái nghi là của Ukraine đã xâm nhập Latvia, một trong số đó rơi xuống kho chứa nhiên liệu. Ông Spruds cho biết chúng có thể là máy bay không người lái của Ukraine nhắm mục tiêu vào Nga, nhưng đã vô tình bay đến Latvia.

“Ưu tiên hàng đầu của tôi luôn là, và vẫn luôn là, sự an toàn và hạnh phúc của người dân Latvia. Các đảng phái và liên minh có thể thay đổi, nhưng Latvia vẫn trường tồn. Và trách nhiệm của tôi đối với xã hội luôn được đặt lên trên hết”, bà Silina viết trên mạng X hôm 14/5.

Tổng thống Latvia Edgars Rinkevics, người được giao nhiệm vụ bổ nhiệm người đứng đầu Chính phủ mới, dự kiến ​​sẽ gặp đại diện của tất cả các đảng trong Quốc hội vào ngày 15/5.

Được biết, bà Silina từ chức chỉ vài tháng trước cuộc tổng tuyển cử dự kiến ​​diễn ra vào tháng 10/2026.

Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin được ra tù trước thời hạn

Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra đã được trả tự do sớm sau khi thụ án 8 tháng tù vì tội danh liên quan đến tham nhũng.

AP đưa tin, cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra đã được trả tự do sớm khỏi nhà tù ở Bangkok vào ngày 11/5 sau khi thụ án 8 tháng vì tội danh liên quan đến tham nhũng.

Cựu Thủ tướng Thaksin xuất hiện trước cổng nhà tù trong trang phục áo polo trắng và quần xanh, được gia đình ôm chào đón. Ông tươi cười rạng rỡ khi đi quanh chào người ủng hộ và họ tặng ông những bông hồng đỏ. Sau đó, cựu Thủ tướng Thái Lan rời đi mà không trả lời báo chí.

Vì sao máy bay chở Thủ tướng Tây Ban Nha phải hạ cánh khẩn cấp?

Chiếc máy bay chở Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez đến Armenia đã phải hạ cánh khẩn cấp xuống thủ đô Ankara của Thổ Nhĩ Kỳ sau khi gặp sự cố kỹ thuật.

Hãng thông tấn chính thức EFE của Tây Ban Nha đưa tin ngày 3/5, chiếc máy bay chở Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez đã phải hạ cánh khẩn cấp xuống Ankara do gặp sự cố kỹ thuật khi đang trên hành trình từ Madrid đến Yerevan, Armenia, nơi ông Sanchez dự kiến sẽ tham dự cuộc họp của Cộng đồng Chính trị châu Âu (EPC).

"Chiếc máy bay Airbus A310 chở ông Sanchez, cất cánh ngay trước 16h chiều 3/5 (giờ địa phương) từ căn cứ không quân Torrejon de Ardoz gần Madrid, hướng đến Yerevan, thủ đô của Armenia, đã buộc phải hạ cánh xuống Ankara sau khi gặp sự cố kỹ thuật", EFE dẫn nguồn tin từ Văn phòng Thủ tướng cho biết.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã được điều trị ung thư

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết ông đã được điều trị ung thư tuyến tiền liệt.

AP đưa tin, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm 24/4 xác nhận ông đã được điều trị ung thư tuyến tiền liệt.

Theo Thủ tướng Netanyahu, khoảng một năm rưỡi trước, ông đã phẫu thuật tuyến tiền liệt. Cách đây hơn hai tháng, bác sĩ phát hiện và điều trị một khối u nhỏ cho ông tại Bệnh viện Hadassah ở Jerusalem bằng phương pháp xạ trị. Thông tin này không được công bố vào thời điểm đó.

