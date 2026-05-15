Vì sao Thủ tướng Latvia Evika Silina từ chức?

Thủ tướng Latvia Evika Silina từ chức sau khi Đảng Tiến bộ, đối tác liên minh cánh tả của bà, rút ​​lại sự ủng hộ đối với Chính phủ.

AP đưa tin, Thủ tướng Latvia Evika Silina từ chức hôm 14/5 sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Latvia, Andris Spruds, thuộc Đảng Tiến bộ, buộc phải từ chức tuần trước vì cách xử lý của Chính phủ đối với vụ việc liên quan đến máy bay không người lái lạc hướng bị nghi ngờ xuất phát từ Ukraine xâm phạm lãnh thổ Latvia.

"Các vụ việc liên quan đến máy bay không người lái đã chứng minh rõ ràng rằng giới lãnh đạo trong lĩnh vực quốc phòng đã thất bại trong việc thực hiện lời hứa đảm bảo an toàn bầu trời trên đất nước chúng ta", bà Silina giải thích việc ông Spruds từ chức ngày 10/5.

Trong bức ảnh này, Thủ tướng Latvia Evika Silina đến dự Hội nghị thượng đỉnh EU tại Ayia Napa, Síp, ngày 23/4/2026. Ảnh: AP/Petros Karadjias.

Trước đó, ngày 7/5, hai máy bay không người lái nghi là của Ukraine đã xâm nhập Latvia, một trong số đó rơi xuống kho chứa nhiên liệu. Ông Spruds cho biết chúng có thể là máy bay không người lái của Ukraine nhắm mục tiêu vào Nga, nhưng đã vô tình bay đến Latvia.

“Ưu tiên hàng đầu của tôi luôn là, và vẫn luôn là, sự an toàn và hạnh phúc của người dân Latvia. Các đảng phái và liên minh có thể thay đổi, nhưng Latvia vẫn trường tồn. Và trách nhiệm của tôi đối với xã hội luôn được đặt lên trên hết”, bà Silina viết trên mạng X hôm 14/5.

Tổng thống Latvia Edgars Rinkevics, người được giao nhiệm vụ bổ nhiệm người đứng đầu Chính phủ mới, dự kiến ​​sẽ gặp đại diện của tất cả các đảng trong Quốc hội vào ngày 15/5.

Được biết, bà Silina từ chức chỉ vài tháng trước cuộc tổng tuyển cử dự kiến ​​diễn ra vào tháng 10/2026.

