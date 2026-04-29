Vì sao Quyền Đại sứ Mỹ tại Ukraine Julie Davis từ chức?

Bộ Ngoại giao Mỹ xác nhận việc Quyền Đại sứ Mỹ tại Ukraine Julie Davis sẽ rời nhiệm sở. 

An An (Theo FT, BT)

Ba nguồn tin thân cận với vấn đề này cho biết, Quyền Đại sứ Mỹ tại Ukraine Julie Davis sẽ rời nhiệm sở do bất đồng với Tổng thống Donald Trump về việc ông ngày càng giảm sự ủng hộ đối với Ukraine.

Bộ Ngoại giao Mỹ xác nhận việc bà Davis rời chức vụ nhưng phủ nhận thông tin bà từ chức vì những bất đồng với ông Trump.

ukraine.png
Quyền Đại sứ Mỹ tại Ukraine, bà Julie Davis. Ảnh: Đại sứ quán Mỹ tại Ukraine.

"Đại sứ Davis luôn kiên định sự ủng hộ những nỗ lực của chính quyền Tổng thống Trump nhằm mang lại một nền hòa bình bền vững giữa Nga và Ukraine”, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Tommy Pigott cho biết trong một tuyên bố hôm 28/4. Ông nói thêm rằng bà Davis sẽ rời Kiev vào tháng 6/2026.

Bà Julie Davis giữ chức Quyền Đại sứ Mỹ tại Ukraine từ tháng 5/2025, sau khi người tiền nhiệm của bà, cựu Đại sứ Bridget Brink, từ chức vì cho rằng ông Trump "nhượng bộ" Nga.

Theo Brussels Times, sự nghiệp ngoại giao của bà Julie Davis đã kéo dài 30 năm, trong đó bà làm việc chủ yếu ở Đông Âu. Năm 2020, bà Davis trở thành Đại sứ Mỹ tại Belarus, trước khi đảm nhận các nhiệm vụ tại Kiev và Síp.

Mỹ đã làm trung gian hòa giải một số vòng đàm phán giữa Nga và Ukraine trong suốt năm 2025, mặc dù không đạt được bất kỳ bước đột phá nào. Đáng chú ý, hội nghị thượng đỉnh Nga- Mỹ giữa Tổng thống Putin và Tổng thống Trump đã diễn ra tại Căn cứ Liên hợp Elmendorf-Richardson, Alaska, vào tháng 8/2025.

Mỹ mở lại Đại sứ quán tại Venezuela sau 7 năm

Mỹ chính thức mở lại Đại sứ quán tại Caracas, Venezuela, sau khi khôi phục hoàn toàn quan hệ ngoại giao với quốc gia Nam Mỹ này.

Theo AP, Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo hôm 30/3 rằng họ đã nối lại các hoạt động bình thường tại Đại sứ quán ở thủ đô Caracas, Venezuela, sau 7 năm đóng cửa bắt đầu từ nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Một nhóm nhà ngoại giao Mỹ đã làm việc tại Caracas hơn một tháng qua và tổ chức lễ thượng cờ vào ngày 14/3, nhưng Đại sứ quán chính thức mở cửa trở lại vào ngày 30/3.

Đại sứ quán Mỹ tại Baghdad trúng tên lửa

Khói bốc lên từ khuôn viên Đại sứ quán Mỹ tại Baghdad, Iraq trong nhóm vũ trang thân Iran tuyên bố treo thưởng 100 nghìn USD bắt giữ nhân viên ngoại giao Mỹ.

Khói bốc lên từ Đại sứ quán Mỹ tại thủ đô Baghdad của Iraq vào sáng sớm thứ Bảy sau một vụ tấn công được báo cáo.

Các quan chức an ninh nói với hãng thông tấn AP rằng một bãi đáp trực thăng tại khu phức hợp ngoại giao đã bị trúng tên lửa, mặc dù các báo cáo khác cho rằng có thể có cả máy bay không người lái liên quan.

Vì sao Tây Ban Nha rút Đại sứ khỏi Israel vô thời hạn?

Tây Ban Nha viện dẫn căng thẳng leo thang liên quan đến cuộc chiến tại Dải Gaza và sự phản đối các cuộc không kích của Mỹ - Israel nhằm vào Iran.

Chính phủ Tây Ban Nha đã quyết định rút Đại sứ nước này tại Israel về nước vĩnh viễn, trong bối cảnh căng thẳng giữa hai quốc gia ngày càng gia tăng, theo công báo chính thức của Tây Ban Nha. Động thái này diễn ra giữa lúc tranh cãi ngoại giao leo thang liên quan đến việc Tây Ban Nha phản đối chiến dịch quân sự Mỹ-Israel nhằm vào Iran.

taybannha.png
Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sánchez. Ảnh: La Moncloa.
