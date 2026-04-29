Vì sao Quyền Đại sứ Mỹ tại Ukraine Julie Davis từ chức?

Ba nguồn tin thân cận với vấn đề này cho biết, Quyền Đại sứ Mỹ tại Ukraine Julie Davis sẽ rời nhiệm sở do bất đồng với Tổng thống Donald Trump về việc ông ngày càng giảm sự ủng hộ đối với Ukraine.

Bộ Ngoại giao Mỹ xác nhận việc bà Davis rời chức vụ nhưng phủ nhận thông tin bà từ chức vì những bất đồng với ông Trump.

Quyền Đại sứ Mỹ tại Ukraine, bà Julie Davis. Ảnh: Đại sứ quán Mỹ tại Ukraine.

"Đại sứ Davis luôn kiên định sự ủng hộ những nỗ lực của chính quyền Tổng thống Trump nhằm mang lại một nền hòa bình bền vững giữa Nga và Ukraine”, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Tommy Pigott cho biết trong một tuyên bố hôm 28/4. Ông nói thêm rằng bà Davis sẽ rời Kiev vào tháng 6/2026.

Bà Julie Davis giữ chức Quyền Đại sứ Mỹ tại Ukraine từ tháng 5/2025, sau khi người tiền nhiệm của bà, cựu Đại sứ Bridget Brink, từ chức vì cho rằng ông Trump "nhượng bộ" Nga.

Theo Brussels Times, sự nghiệp ngoại giao của bà Julie Davis đã kéo dài 30 năm, trong đó bà làm việc chủ yếu ở Đông Âu. Năm 2020, bà Davis trở thành Đại sứ Mỹ tại Belarus, trước khi đảm nhận các nhiệm vụ tại Kiev và Síp.

Mỹ đã làm trung gian hòa giải một số vòng đàm phán giữa Nga và Ukraine trong suốt năm 2025, mặc dù không đạt được bất kỳ bước đột phá nào. Đáng chú ý, hội nghị thượng đỉnh Nga- Mỹ giữa Tổng thống Putin và Tổng thống Trump đã diễn ra tại Căn cứ Liên hợp Elmendorf-Richardson, Alaska, vào tháng 8/2025.

