Bộ trưởng Y tế Anh Wes Streeting nói về quyết định từ chức

Bộ trưởng Y tế Anh Wes Streeting trở thành quan chức cấp cao đầu tiên trong Chính phủ Anh từ chức. 

An An (Theo AP)

AP đưa tin, Bộ trưởng Y tế Wes Streeting trở thành bộ trưởng cấp cao đầu tiên trong Chính phủ Anh từ chức hôm 14/5, động thái được xem là mở đường cho việc thách thức vị trí lãnh đạo của Thủ tướng Keir Starmer. Ông cho biết đã mất niềm tin vào Thủ tướng Starmer và cho rằng ông Starmer không nên tiếp tục hết nhiệm kỳ.

“Thủ tướng Starmer đã thể hiện sự dũng cảm và tầm nhìn lãnh đạo trên trường quốc tế, đặc biệt là trong việc giữ nước Anh ngoài cuộc chiến tại Iran. Nhưng nơi chúng ta cần tầm nhìn, lại là khoảng trống; nơi cần định hướng, lại là sự lạc lối”, Bộ trưởng Streeting viết trong thư từ chức.

Bộ trưởng Y tế Anh Wes Streeting. Ảnh: Time.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Streeting không khẳng định mình là ứng viên tốt nhất để dẫn dắt đảng trong cuộc bầu cử tiếp theo dự kiến diễn ra vào năm 2029, mà đề nghị ông Starmer nên nhường chỗ để các ứng viên khác tranh luận về tương lai của đảng.

Thủ tướng Starmer đang chịu áp lực ngày càng lớn phải từ chức sau kết quả thảm hại của Đảng Lao động cầm quyền trong các cuộc bầu cử địa phương và khu vực tuần trước. Thất bại này càng củng cố nghi ngờ của nhiều thành viên về khả năng phán đoán, tầm nhìn và năng lực lãnh đạo của Thủ tướng Starmer.

Thủ tướng Starmer đáp lại bằng một bức thư đầy thiện chí gửi Bộ trưởng Streeting, trong đó ông bày tỏ sự tiếc nuối khi ông Streeting rời khỏi nội các, đồng thời ca ngợi sự lãnh đạo của ông đối với Dịch vụ Y tế Quốc gia (NHS).

Không đề cập đến những chỉ trích của Bộ trưởng Streeting, Thủ tướng Starmer bày tỏ hy vọng hai người “có thể hợp tác để chứng minh rằng Đảng Lao động khi cầm quyền có thể giải quyết những vấn đề mà đối thủ khai thác, có thể mang lại hy vọng tại nơi họ muốn gieo rắc tuyệt vọng, và có thể đoàn kết người dân ở nơi họ muốn chia rẽ”.

Được biết, Thủ tướng Starmer đã bổ nhiệm James Murray, cựu Bộ trưởng Tài chính, vào vị trí Bộ trưởng Y tế thay ông Streeting.

Vì sao Thủ tướng Latvia Evika Silina từ chức?

Thủ tướng Latvia Evika Silina từ chức sau khi Đảng Tiến bộ, đối tác liên minh cánh tả của bà, rút ​​lại sự ủng hộ đối với Chính phủ. 

AP đưa tin, Thủ tướng Latvia Evika Silina từ chức hôm 14/5 sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Latvia, Andris Spruds, thuộc Đảng Tiến bộ, buộc phải từ chức tuần trước vì cách xử lý của Chính phủ đối với vụ việc liên quan đến máy bay không người lái lạc hướng bị nghi ngờ xuất phát từ Ukraine xâm phạm lãnh thổ Latvia.

"Các vụ việc liên quan đến máy bay không người lái đã chứng minh rõ ràng rằng giới lãnh đạo trong lĩnh vực quốc phòng đã thất bại trong việc thực hiện lời hứa đảm bảo an toàn bầu trời trên đất nước chúng ta", bà Silina giải thích việc ông Spruds từ chức ngày 10/5.

Quyền Giám đốc ICE Todd Lyons bất ngờ từ chức

Bộ An ninh Nội địa Mỹ thông báo, Quyền Giám đốc Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE) Todd Lyons sẽ rời nhiệm sở vào cuối tháng 5/2026.

AP đưa tin, các quan chức liên bang thông báo hôm 16/4, Quyền Giám đốc Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE), ông Todd Lyons, người giữ vai trò chủ chốt trong việc thực hiện chương trình trục xuất hàng loạt của Tổng thống Donald Trump, sẽ rời nhiệm sở vào cuối tháng 5/2026.

Bộ trưởng An ninh Nội địa Markwayne Mullin đã công bố việc ông Lyons rời nhiệm sở, gọi ông là một nhà lãnh đạo xuất sắc của ICE, người đã góp phần làm cho các cộng đồng tại Mỹ trở nên an toàn hơn. Bộ trưởng Mullin cho biết ngày làm việc cuối cùng của ông Lyons sẽ là 31/5.

Lý do 3 Bộ trưởng, Thứ trưởng Hy Lạp từ chức

3 quan chức cấp cao Chính phủ Hy Lạp đã từ chức trong bối cảnh Liên minh Châu Âu (EU) điều tra cáo buộc gian lận trợ cấp nông nghiệp.

Theo AP, Bộ trưởng Nông nghiệp Kostas Tsiaras, Bộ trưởng Bảo vệ Dân sự Yiannis Kefalogiannis và Thứ trưởng Bộ Y tế Dimitris Vartzopoulos đã từ chức hôm 3/4 trong bối cảnh bê bối trợ cấp nông nghiệp ngày càng lan rộng ở quốc gia này và EU đang mở cuộc điều tra.

Tuy nhiên, cả 3 vị quan chức Chính phủ Hy Lạp nói trên đều phủ nhận mọi cáo buộc sai phạm, cho rằng việc từ chức của họ nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho cuộc điều tra.

