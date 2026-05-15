Bộ trưởng Y tế Anh Wes Streeting nói về quyết định từ chức

Bộ trưởng Y tế Anh Wes Streeting trở thành quan chức cấp cao đầu tiên trong Chính phủ Anh từ chức.

AP đưa tin, Bộ trưởng Y tế Wes Streeting trở thành bộ trưởng cấp cao đầu tiên trong Chính phủ Anh từ chức hôm 14/5, động thái được xem là mở đường cho việc thách thức vị trí lãnh đạo của Thủ tướng Keir Starmer. Ông cho biết đã mất niềm tin vào Thủ tướng Starmer và cho rằng ông Starmer không nên tiếp tục hết nhiệm kỳ.

“Thủ tướng Starmer đã thể hiện sự dũng cảm và tầm nhìn lãnh đạo trên trường quốc tế, đặc biệt là trong việc giữ nước Anh ngoài cuộc chiến tại Iran. Nhưng nơi chúng ta cần tầm nhìn, lại là khoảng trống; nơi cần định hướng, lại là sự lạc lối”, Bộ trưởng Streeting viết trong thư từ chức.

Bộ trưởng Y tế Anh Wes Streeting.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Streeting không khẳng định mình là ứng viên tốt nhất để dẫn dắt đảng trong cuộc bầu cử tiếp theo dự kiến diễn ra vào năm 2029, mà đề nghị ông Starmer nên nhường chỗ để các ứng viên khác tranh luận về tương lai của đảng.

Thủ tướng Starmer đang chịu áp lực ngày càng lớn phải từ chức sau kết quả thảm hại của Đảng Lao động cầm quyền trong các cuộc bầu cử địa phương và khu vực tuần trước. Thất bại này càng củng cố nghi ngờ của nhiều thành viên về khả năng phán đoán, tầm nhìn và năng lực lãnh đạo của Thủ tướng Starmer.

Thủ tướng Starmer đáp lại bằng một bức thư đầy thiện chí gửi Bộ trưởng Streeting, trong đó ông bày tỏ sự tiếc nuối khi ông Streeting rời khỏi nội các, đồng thời ca ngợi sự lãnh đạo của ông đối với Dịch vụ Y tế Quốc gia (NHS).

Không đề cập đến những chỉ trích của Bộ trưởng Streeting, Thủ tướng Starmer bày tỏ hy vọng hai người “có thể hợp tác để chứng minh rằng Đảng Lao động khi cầm quyền có thể giải quyết những vấn đề mà đối thủ khai thác, có thể mang lại hy vọng tại nơi họ muốn gieo rắc tuyệt vọng, và có thể đoàn kết người dân ở nơi họ muốn chia rẽ”.

Được biết, Thủ tướng Starmer đã bổ nhiệm James Murray, cựu Bộ trưởng Tài chính, vào vị trí Bộ trưởng Y tế thay ông Streeting.

