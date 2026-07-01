Đau bụng một tuần không đi khám, nam thanh niên nguy kịch do vỡ ruột thừa

ThS.BSNT Phùng Văn Quyên, Khoa Phẫu thuật tiêu hóa, Bệnh viện E cho biết, nam thanh niên 23 tuổi (Hà Nội) nhập viện trong tình trạng đau dữ dội vùng hố chậu phải, cơn đau tăng liên tục, lan xuống vùng hạ vị kèm sốt cao.

Khai thác bệnh sử cho thấy, khoảng 7 ngày trước nhập viện, người bệnh xuất hiện đau âm ỉ vùng hạ vị, cơn đau kéo dài và tăng dần. Do triệu chứng ban đầu không điển hình nên người bệnh tự điều trị tại nhà thay vì đến cơ sở y tế.

Sau nhiều ngày dùng thuốc nhưng không cải thiện, cơn đau ngày càng dữ dội, khu trú ở vùng bụng dưới bên phải rồi lan khắp ổ bụng. Đồng thời, người bệnh sốt cao, mệt mỏi, ăn uống kém nên được người nhà đưa đến bệnh viện.

Kết quả xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh xác định người bệnh bị viêm ruột thừa cấp đã biến chứng vỡ ruột thừa gây viêm phúc mạc toàn thể – một tình trạng ngoại khoa nguy hiểm cần phẫu thuật khẩn cấp.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân sau phẫu thuật - Ảnh BVCC

Ca mổ cấp cứu được triển khai ngay sau đó. Trong quá trình phẫu thuật, ê-kíp phát hiện ruột thừa đã hoại tử và vỡ. Tại hố chậu phải có nhiều dịch đục, giả mạc và ổ viêm lan rộng trong ổ bụng, được các quai ruột bao bọc khiến việc xử trí phức tạp hơn nhiều so với các trường hợp viêm ruột thừa chưa biến chứng.

Theo BS Quyên, nếu phát hiện sớm, phẫu thuật cắt ruột thừa thường tương đối đơn giản. Tuy nhiên, khi ruột thừa đã vỡ, dịch viêm, mủ và vi khuẩn lan khắp ổ bụng làm tăng nguy cơ nhiễm khuẩn và hình thành ổ áp xe.

Khi đó, phẫu thuật viên không chỉ cắt bỏ ruột thừa mà còn phải hút sạch dịch mủ, rửa ổ bụng, đặt dẫn lưu và phối hợp điều trị kháng sinh kéo dài sau mổ. Người bệnh cũng có nguy cơ nằm viện lâu hơn và dễ gặp biến chứng hậu phẫu hơn so với những trường hợp được điều trị sớm.

Chăm sóc bệnh nhân tại bệnh viện - Ảnh BVCC

Các bác sĩ cho biết, nếu không được điều trị kịp thời, viêm ruột thừa thường diễn tiến từ viêm xung huyết sang viêm mủ, sau đó hoại tử và vỡ trong khoảng 24-72 giờ kể từ khi khởi phát.

Khi ruột thừa hoại tử và vỡ, dịch mủ cùng vi khuẩn từ đường tiêu hóa tràn vào ổ bụng gây viêm phúc mạc hoặc áp xe ổ bụng. Nếu tiếp tục chậm trễ, vi khuẩn và độc tố có thể xâm nhập vào máu gây nhiễm trùng huyết, sốc nhiễm khuẩn, suy đa cơ quan và đe dọa tính mạng.

Các bác sĩ khuyến cáo, không tự ý dùng thuốc giảm đau, kháng sinh hoặc tiếp tục theo dõi tại nhà khi đau bụng kéo dài. Việc tự điều trị có thể che lấp triệu chứng, gây khó khăn cho chẩn đoán và làm mất "thời gian vàng" điều trị, khiến nguy cơ vỡ ruột thừa và viêm phúc mạc tăng cao.

Dấu hiệu không nên chủ quan khi nghi ngờ viêm ruột thừa - Đau bụng tăng dần, đặc biệt đau khu trú vùng hố chậu phải. - Đau bụng kéo dài không rõ nguyên nhân. - Sốt, buồn nôn hoặc nôn. - Chán ăn. - Rối loạn tiêu hóa kèm đau bụng.

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