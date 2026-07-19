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Xã hội

Khởi tố 2 bị can liên quan vụ gian lận thi cử tại Quảng Trị

Liên quan vụ tố cáo gian lận xảy ra tại điểm thi Trường THPT Lê Trực, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Quảng Trị đã ra quyết định khởi tố 2 giáo viên của trường này.

Hạo Nhiên

Ngày 19/7, theo Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, Cơ quan An ninh điều tra vừa ra quyết định khởi tố vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại điểm thi Trường Trung học phổ thông Lê Trực.

Theo đó, căn cứ kết quả điều tra, ngày 17/7/2026, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã ra quyết định khởi tố vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại điểm thi Trường Trung học phổ thông Lê Trực (xã Tuyên Hóa) trong kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông quốc gia năm 2026.

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Trường Trung học phổ thông Lê Trực.

Ngoài ra, cơ quan Công an cũng đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can đối với ông Trần Đức Lực (SN:1979, giáo viên trường Trung học phổ thông Lê Trực) và bà Đoàn Thị Thanh Bình (SN: 1978, giáo viên trường Trung học phổ thông Lê Trực).

Trước đó, ngày 10/7, mạng xã hội lan truyền bài đăng được cho là nội dung tố cáo tiêu cực xảy ra tại điểm thi Trường THPT Lê Trực (tỉnh Quảng Trị) trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Theo nội dung các bài đăng, người phản ánh cho rằng tại điểm thi này, một số cán bộ coi thi và thành viên hội đồng thi có hành vi hướng dẫn, chỉ bài cho thí sinh trong quá trình làm bài.

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Thông tin tố cáo vi phạm thi tốt nghiệp tại Trường THPT Lê Trực lan truyền trên mạng xã hội.

Những thông tin trên nhanh chóng thu hút sự quan tâm, bình luận và chia sẻ của nhiều tài khoản trên mạng xã hội.

Để làm rõ vụ việc, ngay trong sáng 10/7, Sở GDĐT tỉnh Quảng Trị đã phối hợp các đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra, xác minh các nội dung phản ánh.

Hiện, vụ án đang được Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Quảng Trị tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Xem thêm video Công an tỉnh thông tin về sai phạm tại điểm thi THPT Chuyên Tuyên Quang.
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