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Xã hội

Vụ gian lận thi cử ở Tuyên Quang: Một nữ giáo viên ra đầu thú

Liên quan đến vụ gian lận thi cử ở Tuyên Quang, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang tiếp tục khởi tố thêm một giáo viên.

Thiên Tuấn

Liên quan đến vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại Điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026; ngày 17/7/2026, trường hợp Nguyễn Thị Diệu Thuý, (SN 1980), trú tại tổ dân phố 9, phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên Quang là giáo viên môn Ngữ văn của Trường THPT Chuyên Tuyên Quang và là Thư ký điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang đã đến Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang để đầu thú.

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Thêm một người bị khởi tố vụ gian lận thi cử ở Tuyên Quang.

Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được cùng ngày Cơ quan điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang tiếp tục khởi tố thêm đối với Nguyễn Thị Diệu Thuý cùng về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” quy định tại Điều 356 Bộ luật Hình sự và áp dụng các biện pháp ngăn chặn theo quy định của pháp luật.

Như vậy đến nay, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã khởi tố 27 bị can trong vụ án để phục vụ công tác điều tra.

Trước đó, liên quan đến vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại Điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, ngày 12/7/2026, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang tiếp tục khởi tố thêm 15 bị can cùng về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” quy định tại Điều 356 Bộ luật Hình sự và áp dụng các biện pháp ngăn chặn theo quy định của pháp luật.Từ vụ gian lận điểm thi Toán tốt nghiệp THPT tại Tuyên Quang, đến nay, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã khởi tố 27 bị can trong vụ án để phục vụ công tác điều tra.

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