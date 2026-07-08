Chuyển 40 triệu cho kẻ lừa đảo, người đàn ông may mắn lấy lại được tiền

Sau khi nhận trình báo của người dân nghi bị lừa đảo khi đặt cọc mua hàng, Công an xã Thổ Tang phối hợp ngân hàng phong tỏa giao dịch, giữ lại 40 triệu đồng.

Ngày 8/7, Công an tỉnh Phú Thọ thông tin về việc Công an xã Thổ Tang phối hợp với ngân hàng kịp thời ngăn chặn một vụ lừa đảo trên không gian mạng, giúp người dân giữ lại 40 triệu đồng.

Theo công an, ngày 23/6, anh Trịnh Minh Hồng (SN 1972, trú thôn Phù Chính, xã Thổ Tang) nhận cuộc gọi từ một người tự xưng là cán bộ quân sự, đặt mua 120 giường sắt hai tầng.

Người đàn ông may mắn không bị mất tiền do giao dịch ngân hàng chưa hạch toán.

Đối tượng sau đó giới thiệu một đơn vị cung cấp hàng và đề nghị anh Hồng đứng ra làm trung gian để hưởng chênh lệch. Tin tưởng đây là giao dịch thật, anh Hồng chuyển khoản 40 triệu đồng để đặt cọc mua hàng.

Tuy nhiên, ngay sau khi nhận được tiền, các đối tượng cắt đứt mọi liên lạc. Nghi ngờ bị lừa đảo, anh Hồng lập tức đến Công an xã Thổ Tang trình báo.

Tiếp nhận thông tin, Công an xã Thổ Tang nhanh chóng xác minh vụ việc, hướng dẫn công dân hoàn thiện các thủ tục cần thiết, đồng thời phối hợp với Ngân hàng Vietcombank rà soát giao dịch.

Do thời điểm trình báo, lệnh chuyển tiền chưa được hạch toán hoàn tất, ngân hàng đã kịp thời áp dụng biện pháp phong tỏa, ngăn chặn giao dịch thành công, giúp anh Hồng nhận lại toàn bộ 40 triệu đồng.

Cơ quan công an khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác trước các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng; không chuyển tiền khi chưa kiểm chứng đầy đủ thông tin về đối tác, đơn hàng hoặc giao dịch. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn hoặc vừa chuyển tiền nhưng nghi bị lừa đảo, người dân cần liên hệ ngay với ngân hàng và trình báo cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ, ngăn chặn kịp thời, hạn chế thiệt hại.

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