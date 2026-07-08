Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Chuyển 40 triệu cho kẻ lừa đảo, người đàn ông may mắn lấy lại được tiền

Sau khi nhận trình báo của người dân nghi bị lừa đảo khi đặt cọc mua hàng, Công an xã Thổ Tang phối hợp ngân hàng phong tỏa giao dịch, giữ lại 40 triệu đồng.

Nguyễn Hinh

Ngày 8/7, Công an tỉnh Phú Thọ thông tin về việc Công an xã Thổ Tang phối hợp với ngân hàng kịp thời ngăn chặn một vụ lừa đảo trên không gian mạng, giúp người dân giữ lại 40 triệu đồng.

Theo công an, ngày 23/6, anh Trịnh Minh Hồng (SN 1972, trú thôn Phù Chính, xã Thổ Tang) nhận cuộc gọi từ một người tự xưng là cán bộ quân sự, đặt mua 120 giường sắt hai tầng.

cong-dan-vui-mung-cam-on-cong-an-xa.jpg
Người đàn ông may mắn không bị mất tiền do giao dịch ngân hàng chưa hạch toán.

Đối tượng sau đó giới thiệu một đơn vị cung cấp hàng và đề nghị anh Hồng đứng ra làm trung gian để hưởng chênh lệch. Tin tưởng đây là giao dịch thật, anh Hồng chuyển khoản 40 triệu đồng để đặt cọc mua hàng.

Tuy nhiên, ngay sau khi nhận được tiền, các đối tượng cắt đứt mọi liên lạc. Nghi ngờ bị lừa đảo, anh Hồng lập tức đến Công an xã Thổ Tang trình báo.

Tiếp nhận thông tin, Công an xã Thổ Tang nhanh chóng xác minh vụ việc, hướng dẫn công dân hoàn thiện các thủ tục cần thiết, đồng thời phối hợp với Ngân hàng Vietcombank rà soát giao dịch.

Do thời điểm trình báo, lệnh chuyển tiền chưa được hạch toán hoàn tất, ngân hàng đã kịp thời áp dụng biện pháp phong tỏa, ngăn chặn giao dịch thành công, giúp anh Hồng nhận lại toàn bộ 40 triệu đồng.

Cơ quan công an khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác trước các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng; không chuyển tiền khi chưa kiểm chứng đầy đủ thông tin về đối tác, đơn hàng hoặc giao dịch. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn hoặc vừa chuyển tiền nhưng nghi bị lừa đảo, người dân cần liên hệ ngay với ngân hàng và trình báo cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ, ngăn chặn kịp thời, hạn chế thiệt hại.

>> Mời độc giả xem thêm video: Gia tăng nhu cầu mua ghế trẻ em (Nguồn: VTV1).

#Công an xã Thổ Tang #lừa đảo trên không gian mạng #Vietcombank #chuyển tiền lừa đảo #Phú Thọ

Bài liên quan

Xã hội

Nhóm người nước ngoài lập trung tâm lừa đảo ở Việt Nam bị xử lý sao?

Công an Phú Thọ phát hiện, ngăn chặn, vô hiệu hóa đường dây sử dụng công nghệ cao lừa đảo xuyên quốc gia âm mưu lập trung tâm lừa đảo quy mô lớn tại Việt Nam.

Trao đổi với PV Tri thức và Cuộc sống, TS.LS Đặng Văn Cường, Trưởng Văn phòng Luật sư Chính pháp cho biết, Cơ quan điều tra kịp thời ngăn chặn nhóm đối tượng lừa đảo sử dụng công nghệ cao xâm nhập vào Việt Nam chuẩn bị thực hiện hành vi phạm tội cho thấy công tác đảm bảo an ninh an toàn ở Việt Nam tốt hơn rất nhiều so với một số quốc gia lân cận.

Hành động này đã chặn đứng được các thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng. Đây là kết quả đấu tranh phòng chống tội phạm rất tích cực đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới

EVNHANOI triển khai chiến dịch truyền thông “Hà Nội 26+”

EVNHANOI triển khai chiến dịch truyền thông “Hà Nội 26+”

Trong những ngày nắng nóng cao điểm, điều hòa trở thành thiết bị không thể thiếu đối với nhiều gia đình. Tuy nhiên, sử dụng điều hòa như thế nào để vừa đảm bảo sự thoải mái, vừa tiết kiệm điện đang là mối quan tâm của nhiều khách hàng.