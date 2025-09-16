Lĩnh 150 tháng tù vì chiếm đoạt tiền đi xuất khẩu lao động

Với cáo buộc tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, bị cáo Vũ Đình Thanh bị Toà án Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh tuyên phạt 150 tháng tù.

Toà án Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh vừa mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử trực tuyến kết nối đến điểm cầu Trại tạm giam số 2 - Công an thành phố Hải Phòng đối với bị cáo Vũ Đình Thanh (SN 1987, xã Kẻ Sặt, TP Hải Phòng) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Theo cáo trạng, do cần tiền để trả nợ và chi tiêu cá nhân nên khi được Vũ Quý Cường (SN 1977, trú tại xã Yết Kiêu, thành phố Hải Phòng) gọi điện thoại hỏi về việc đưa người đi xuất khẩu lao động thì Vũ Đình Thanh đã đưa ra thông tin gian dối để chiếm đoạt tiền của người lao động.

Vũ Đình Thanh tại phiên toà.

Trong khoảng thời gian từ tháng 2 đến tháng 5/2024, Vũ Đình Thanh đã thông qua Vũ Quý Cường nhận hồ sơ, cùng số tiền 620.000.000 đồng của 03 người dân trú tại thôn Tùng Sơn, xã Thạch Xuân (Hà Tĩnh). Đến nay, Vũ Đình Thanh chưa trả lại tiền cho các bị hại.

Quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa, bị cáo đã thành khẩn khai báo, thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ đã thu thập được, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Vũ Đình Thanh 150 tháng tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

