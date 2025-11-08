Bộ Công an thông tin vụ án Hoàng Hường và Ngân 98

Người phát ngôn Bộ Công an đã thông tin thêm những tình tiết mới của các vụ án liên quan đến kinh doanh trên mạng, trong đó có vụ Hoàng Hường, Ngân 98.

Chiều 8/11, Văn phòng Chính phủ tổ chức họp báo thường kỳ tháng 10/2025. Trả lời câu hỏi của báo chí về thông tin liên quan đến vụ án của Hoàng Hường, Ngân 98 - Lương Bằng Quang và nhiều người nổi tiếng trên mạng xã hội, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng, Người phát ngôn của Bộ Công an cho biết, hai vụ án này Bộ Công an đã có thông tin ban đầu được đăng tải trên Cổng TTĐT Bộ Công an.

Đối với vụ án Hoàng Hường, tháng 10/2025, cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 6 đối tượng như đã đưa tin. Về diễn biến mới của vụ án, ngày 27/10/2025, qua công tác điều tra mở rộng vụ án, cơ quan điều tra tiếp tục khởi tố thêm 1 bị can là Nguyễn Thị Tường An (sinh năm 1993) cùng với tội danh vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Hành vi của đối tượng này là giúp sức cho Hoàng Hường trong việc che giấu doanh thu, giảm thuế phải nộp. Bên cạnh đó, cơ quan điều tra tiến hành kê biên 2 tài sản của Hoàng Hường ước tính trị giá hơn 300 tỷ để khắc phục thiệt hại. Hiện nay, vụ án vẫn đạng được tiếp tục điều tra và Bộ Công an sẽ thông tin khi có những diễn biến mới.

Đối với vụ án Ngân 98 và Lương Bằng Quang, Bộ Công an cũng đã có thông tin tới báo chí trên Cổng TTĐT Bộ Công an. Cụ thể ngày 10/10/2025, cơ quan điều tra đã khởi tố 3 bị can với 3 hành vi: Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm; đưa hối lộ và môi giới hối lộ. Đến ngày hôm nay, vụ án vẫn đang tiếp tục trong quá trình điều tra và làm rõ. Khi có thông tin cập nhật mới, Bộ sẽ thông tin cho các cơ quan báo chí sau.