Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Bộ Công an thông tin vụ án Hoàng Hường và Ngân 98

Người phát ngôn Bộ Công an đã thông tin thêm những tình tiết mới của các vụ án liên quan đến kinh doanh trên mạng, trong đó có vụ Hoàng Hường, Ngân 98.

Thiên Tuấn

Chiều 8/11, Văn phòng Chính phủ tổ chức họp báo thường kỳ tháng 10/2025. Trả lời câu hỏi của báo chí về thông tin liên quan đến vụ án của Hoàng Hường, Ngân 98 - Lương Bằng Quang và nhiều người nổi tiếng trên mạng xã hội, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng, Người phát ngôn của Bộ Công an cho biết, hai vụ án này Bộ Công an đã có thông tin ban đầu được đăng tải trên Cổng TTĐT Bộ Công an.

1000060038.jpg

Đối với vụ án Hoàng Hường, tháng 10/2025, cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 6 đối tượng như đã đưa tin. Về diễn biến mới của vụ án, ngày 27/10/2025, qua công tác điều tra mở rộng vụ án, cơ quan điều tra tiếp tục khởi tố thêm 1 bị can là Nguyễn Thị Tường An (sinh năm 1993) cùng với tội danh vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Hành vi của đối tượng này là giúp sức cho Hoàng Hường trong việc che giấu doanh thu, giảm thuế phải nộp. Bên cạnh đó, cơ quan điều tra tiến hành kê biên 2 tài sản của Hoàng Hường ước tính trị giá hơn 300 tỷ để khắc phục thiệt hại. Hiện nay, vụ án vẫn đạng được tiếp tục điều tra và Bộ Công an sẽ thông tin khi có những diễn biến mới.

Đối với vụ án Ngân 98 và Lương Bằng Quang, Bộ Công an cũng đã có thông tin tới báo chí trên Cổng TTĐT Bộ Công an. Cụ thể ngày 10/10/2025, cơ quan điều tra đã khởi tố 3 bị can với 3 hành vi: Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm; đưa hối lộ và môi giới hối lộ. Đến ngày hôm nay, vụ án vẫn đang tiếp tục trong quá trình điều tra và làm rõ. Khi có thông tin cập nhật mới, Bộ sẽ thông tin cho các cơ quan báo chí sau.

#Ngân 98 #Hoàng hường #Thực phẩm chức năng #Vụ án #Lương bằng quang #Công an

Bài liên quan

Xã hội

Diễn biến mới vụ khởi tố doanh nhân Hoàng Hường

Liên quan đến vụ án Hoàng Hường, cơ quan điều tra đang củng cố hồ sơ, tài liệu, nếu phát hiện có hành vi mới, Cục C01 sẽ khởi tố bị can.

Chiều 6/10, tại họp báo quý III của Bộ Công an, đại diện Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (C01 Bộ Công an) thông tin về vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Dược phẩm Hoàng Hường và các công ty, hộ kinh doanh do Hoàng Thị Hường (tức Hoàng Hường) thành lập, chỉ đạo điều hành.

"Hiện, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang điều tra mở rộng vụ án, làm rõ toàn bộ sai phạm của các cá nhân có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật", Thiếu tướng Lê Văn Tân - Phó Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an thông tin.

Xem chi tiết

Xã hội

Hoạt động từ thiện của Hoàng Hường có được coi là tình tiết giảm nhẹ?

Nhiều người cho rằng Hoàng Hường làm từ thiện chỉ là vỏ bọc cho các hành vi vi phạm pháp luật… Dưới góc nhìn của luật sư nhận định này có đúng? 

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa khởi tố bị can đối với Hoàng Thị Hường (38 tuổi) về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”. Kết quả điều tra ban đầu xác định từ tháng 1/2021 đến tháng 6/2025, Hoàng Hường đã để ngoài sổ sách kế toán doanh thu gần 1.800 tỷ đồng, kê sai quy định thuế giá trị gia tăng doanh thu gần 2.100 tỷ đồng.

Hình ảnh doanh nhân Hoàng Hường xuất hiện dày đặc trên mạng xã hội với hàng triệu người theo dõi mỗi khi nhân vật này livestream.
Hình ảnh doanh nhân Hoàng Hường xuất hiện dày đặc trên mạng xã hội với hàng triệu người theo dõi mỗi khi nhân vật này livestream.
Xem chi tiết

Xã hội

Chuyên gia tội phạm học lý giải nụ cười của Hoàng Hường khi bị bắt

Theo chuyên gia tội phạm học Đào Trung Hiếu, việc Hoàng Hường cười tươi khi bị dẫn giải, không hẳn vô cảm trước pháp luật, mà có thể là chiêu thức truyền thông.

Hoàng Thị Hường (38 tuổi) cùng 2 em rể và 3 nhân viên vừa bị Cơ quan CSĐT Bộ Công an khởi tố cùng về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

8888.jpg
Hoàng Hường khi bị dẫn giải.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới