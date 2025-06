Bộ Công an họp Tổ biên tập dự án Luật sửa đổi, bổ sung luật

Ngày 27/6, Bộ Công an tổ chức cuộc họp Tổ biên tập dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật quan trọng liên quan tổ chức bộ máy, an ninh, trật tự.

Ngày 27/6, Bộ Công an tổ chức cuộc họp Tổ biên tập dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật quan trọng liên quan đến tổ chức bộ máy, an ninh, trật tự và quản lý nhà nước. Thượng tướng Lê Quốc Hùng – Thứ trưởng Bộ Công an, Phó Tổ trưởng Tổ soạn thảo, chủ trì cuộc họp.

Dự thảo luật sửa đổi liên quan đến các luật: Luật Cảnh vệ; Luật Xuất nhập cảnh; Luật Cư trú; Luật Căn cước; Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh ở cơ sở; Luật Giao thông đường bộ; Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; Luật Phòng cháy, chữa cháy…

Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng chủ trì cuộc họp.

Phát biểu tại phiên họp, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng nhấn mạnh, sau khi Quốc hội thông qua Nghị quyết số 203/2025/QH15, chính thức bỏ cấp huyện và chuyển mô hình tổ chức chính quyền địa phương từ 3 cấp xuống 2 cấp, nhiều bộ ngành, trong đó có Bộ Công an, phải tổ chức lại bộ máy và điều chỉnh chức năng nhiệm vụ. Việc sửa đổi, bổ sung các luật trên là yêu cầu cấp thiết để đồng bộ hóa với Hiến pháp, luật tổ chức mới và thực tiễn điều hành.

Tại phiên họp, Thiếu tướng Phạm Công Nguyên – Cục trưởng Cục Pháp chế và Cải cách hành chính, tư pháp (Bộ Công an), đã trình bày các nội dung trọng tâm của dự thảo, trong đó tập trung vào việc điều chỉnh hệ thống pháp luật phù hợp với cơ cấu tổ chức bộ máy 2 cấp và mô hình lực lượng công an không còn cấp huyện.

Các đại biểu từ Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao, Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ, các Ủy ban của Quốc hội và các cơ quan liên quan đều thống nhất về sự cần thiết sửa đổi đồng bộ 10 luật.

Các đại biểu tham gia ý kiến tại cuộc họp.

Các ý kiến góp ý tập trung vào việc làm rõ phạm vi sửa đổi, đảm bảo tính khả thi, thống nhất và phù hợp với yêu cầu thực tiễn sau sắp xếp bộ máy nhà nước.

Kết luận cuộc họp, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng yêu cầu Tổ soạn thảo tiếp thu đầy đủ ý kiến, chỉnh lý, hoàn thiện hồ sơ dự án luật để gửi Bộ Tư pháp thẩm định, chuẩn bị trình Quốc hội xem xét theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.