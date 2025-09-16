Bộ Công an gửi thư khen chiến công triệt phá đường dây sản xuất vũ khí lớn

Cục Cảnh sát Hình sự vừa phối hợp Công an tỉnh Lai Châu và Công an tỉnh Hà Tĩnh triệt phá thành công đường dây tội phạm sản xuất vũ khí quân dụng số lượng lớn.

Thượng tướng Nguyễn Văn Long - Thứ trưởng Bộ Công an vừa thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an có thư khen gửi Cục Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Lai Châu và Công an tỉnh Hà Tĩnh vì có thành tích cao trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm.

Theo đó, trong thời gian thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, Cục Cảnh sát Hình sự đã chủ trì, phối hợp với một số đơn vị nghiệp vụ của Bộ và Công an các tỉnh Lai Châu, Hà Tĩnh triển khai quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh, triệt phá thành công đường dây tội phạm sản xuất, mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép vũ khí quân dụng số lượng lớn, bắt 31 đối tượng, thu giữ 58 khẩu súng, 130.000 viên đạn cùng nhiều vật chứng của vụ án.

Tang vật lực lượng chức năng thu giữ được. Ảnh:CACC.

Đây là chiến công xuất sắc, thể hiện quyết tâm, tinh thần trách nhiệm cao và sự sắc bén về nghiệp vụ của Cục Cảnh sát hình sự, các đơn vị nghiệp vụ của Bộ và công an các tỉnh Lai Châu, Hà Tĩnh trong triển khai chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an về phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm có tổ chức, tội phạm sản xuất, mua bán vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

Kết quả đấu tranh khám phá vụ án phản ánh sự hiệp đồng tác chiến tích cực, hiệu quả giữa các đơn vị nghiệp vụ của Bộ và công an các địa phương trong bảo đảm an ninh, trật tự, góp phần răn đe, phòng ngừa tội phạm và củng cố niềm tin yêu của Nhân dân đối với lực lượng Công an nhân dân.

Lãnh đạo Bộ Công an ghi nhận, biểu dương thành tích của các đơn vị. Đề nghị Cục Cảnh sát hình sự tiếp tục phối hợp với công an các đơn vị, địa phương liên quan điều tra mở rộng vụ án, củng cố tài liệu, chứng cứ để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật; đồng thời, tổ chức tuyên truyền để nâng cao cảnh giác, ý thức phòng chống tội phạm cho Nhân dân.

>>> Xem thêm video người dân tự nguyện giao nộp 03 khẩu súng và 32 viên đạn ở Đồng Nai.