Phá đường dây mua bán hoá đơn khống gần 50 tỷ đồng ở Quảng Trị

Công an tỉnh Quảng Trị vừa bóc gỡ đường dây mua bán hoá đơn khống gần 50 tỷ đồng, khởi tố 4 đối tượng, thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Hạo Nhiên

Ngày 12/9, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa ra Quyết định số khởi tố vụ án “Mua bán trái phép hóa đơn” xảy ra tại Công ty TNHH Kiến trúc Xây dựng Thanh Phong (có địa chỉ tại Thôn 2 Thanh Mỹ, xã Cam Hồng, tỉnh Quảng Trị) và một số doanh nghiệp có liên quan trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Ngoài ra, cơ quan Công an đã tống đạt Quyết định khởi tố bị can, thi hành Lệnh khám xét chỗ ở và nơi làm việc, Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trần Chính Phong – Giám đốc và Trương Thị Thúy Diệu – Kế toán Công ty TNHH Kiến trúc Xây dựng Thanh Phong về tội danh Mua bán trái phép hoá đơn quy định tại khoản 2, Điều 203, Bộ luật Hình sự; Đặng Ngọc Quỳnh – Giám đốc Công ty TNHH xây dựng Thiên Phước Long và Lê Thị Lân – Kế toán Công ty TNHH Thương mại tổng hợp Trường Giang về tội danh Mua bán trái phép hoá đơn quy định tại khoản 1, Điều 203, Bộ luật Hình sự.

pc03.jpg
Cơ quan Công an tống đạt Quyết định khởi tố bị can, thi hành Lệnh khám xét chỗ ở và nơi làm việc của các đối tượng. Ảnh: CACC.

Theo cơ quan điều tra xác định, trong năm 2022 và năm 2023, Trần Chính Phong (SN 1978, trú tại: Thôn 2 Thanh Mỹ, xã Cam Hồng, tỉnh Quảng Trị) là Giám đốc và Trương Thị Diệu Thuý (SN 1984, trú tại: Thôn 2 Thanh Mỹ, xã Cam Hồng, tỉnh Quảng Trị) là kế toán Công ty TNHH Kiến trúc Xây dựng Thanh Phong có hành vi bán trái phép trên 100 tờ hoá đơn GTGT không có hàng hoá, dịch vụ kèm theo với tổng giá trị khoảng 50 tỷ đồng cho nhiều công ty trên địa bàn tỉnh Quảng Trị nhằm mục đích thu lợi bất chính.

Để thực hiện hành vi nói trên, Trương Thị Thuý Diệu đã mua các hoá đơn khống của nhiều công ty trong và ngoài tỉnh để có hoá đơn đầu vào cho Công ty TNHH Kiến trúc Xây dựng Thanh Phong, rồi xuất bán hoá đơn GTGT khống cho nhiều công ty trên địa bàn có nhu cầu với giá trị 4,5% tiền hàng trước thuế ghi trên mỗi hoá đơn.

Sau khi thu được tiền, trừ chi phí mua hoá đơn, các đối tượng chia nhau hưởng phần chênh lệch.

Hiện, vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

