Bill Gates cảnh báo AI đang chạy quá nhanh

Từ một trong những người nhiều năm đặt niềm tin vào sức mạnh của đổi mới công nghệ, Bill Gates đang đưa ra một cảnh báo đáng chú ý về trí tuệ nhân tạo (AI). Trong chia sẻ mới, nhà đồng sáng lập Microsoft thừa nhận đây là một trong số ít thời điểm ông mong một công nghệ phát triển chậm lại. Vấn đề không nằm ở việc AI thiếu giá trị, mà ở chỗ năng lực của công nghệ đang mở rộng với tốc độ quá nhanh trong khi luật pháp, thị trường lao động và các thiết chế xã hội cần nhiều thời gian hơn để thích ứng. Khoảng cách này có thể trở thành một trong những thách thức lớn nhất khi AI ngày càng tiến sâu vào đời sống.

Bill Gates cho rằng tốc độ phát triển của AI đang vượt khả năng thích ứng của xã hội và các cơ chế quản lý hiện nay.

AI có thể tạo cơ hội nhưng cũng làm thay đổi cuộc chơi việc làm. Theo Bill Gates, AI vẫn mang tiềm năng rất lớn trong việc phổ cập những dịch vụ trước đây vốn đắt đỏ hoặc khó tiếp cận. Giáo dục, tư vấn y tế hay các dịch vụ chuyên môn có thể được hỗ trợ bởi AI với chi phí thấp hơn, qua đó mở rộng cơ hội cho nhiều nhóm người. Tuy nhiên, lợi ích từ năng suất tăng lên không đồng nghĩa tất cả mọi người đều được hưởng như nhau. Nếu phần lớn giá trị kinh tế rơi vào tay một nhóm nhỏ, trong khi nhiều lao động mất việc hoặc giảm thu nhập, AI có nguy cơ làm khoảng cách giàu nghèo trở nên rõ rệt hơn. Đây cũng là điểm khiến AI khác với nhiều làn sóng tự động hóa trước đây. Trong các cuộc cách mạng công nghiệp, một số nghề bị thay thế nhưng những công việc mới thường xuất hiện đủ chậm để lực lượng lao động có thời gian chuyển đổi. Với AI, quá trình này có thể diễn ra nhanh hơn bởi công nghệ không chỉ xử lý các công việc thủ công mà còn ngày càng đảm nhận những nhiệm vụ liên quan đến suy luận, phân tích và giao tiếp.

Những vị trí đầu vào có thể chịu tác động sớm. Khi một doanh nghiệp ứng dụng AI để giảm chi phí hoặc tăng năng suất, các đối thủ có thể buộc phải làm điều tương tự để duy trì sức cạnh tranh. Điều này tạo ra hiệu ứng dây chuyền, khiến tự động hóa không còn đơn thuần là một lựa chọn mà có thể trở thành yêu cầu của thị trường. Những lĩnh vực như lập trình, pháp lý, chăm sóc khách hàng và phân tích dữ liệu được xem là có khả năng chứng kiến thay đổi rõ nét khi AI ngày càng đảm nhiệm được nhiều nhiệm vụ. Đáng chú ý, Bill Gates đặc biệt quan tâm tới lao động trẻ. Các công việc cấp thấp hoặc vị trí đầu vào vốn là nơi người mới đi làm tích lũy kinh nghiệm có thể bị thu hẹp khi doanh nghiệp nhận thấy AI có thể xử lý một phần đáng kể nhiệm vụ. Nếu cơ hội bước vào thị trường lao động giảm nhanh hơn tốc độ hình thành nghề nghiệp mới, một thế hệ lao động trẻ có thể gặp khó khăn trong việc xây dựng kỹ năng và kinh nghiệm cần thiết cho chặng đường dài.

Rủi ro của AI không chỉ nằm ở thị trường lao động. Công nghệ càng mạnh thì khả năng bị sử dụng sai mục đích càng lớn. Những công cụ AI hỗ trợ chuyên gia phát hiện lỗ hổng bảo mật cũng có thể bị khai thác để phục vụ tấn công mạng. Trong lĩnh vực sinh học, năng lực hỗ trợ nghiên cứu có thể đi kèm nguy cơ bị lợi dụng cho những hoạt động nguy hiểm. AI còn tạo ra những câu hỏi mới liên quan đến trẻ em và thanh thiếu niên khi các trợ lý ảo ngày càng có khả năng trò chuyện, hướng dẫn và tạo cảm giác tương tác giống con người. Những công cụ này có thể hỗ trợ học tập nhưng đồng thời đặt ra câu hỏi về cách chúng ảnh hưởng tới quá trình phát triển nhận thức và các mối quan hệ ngoài đời thực. Trong khi đó, năng lực của các mô hình AI có thể thay đổi chỉ trong vài tháng, còn việc xây dựng luật, thiết lập cơ chế giám sát hay đào tạo lại hàng triệu lao động thường cần nhiều năm. Khoảng cách về tốc độ chính là điều khiến Bill Gates lo ngại.

Bill Gates muốn có “luật chơi” mới cho AI. Theo ông, không nên kỳ vọng các công ty công nghệ tự giải quyết toàn bộ những rủi ro mà AI tạo ra. Doanh nghiệp có động lực để đầu tư vào an toàn, nhưng đồng thời cũng chịu sức ép phải phát triển mô hình mạnh hơn và nhanh hơn đối thủ. Vì vậy, lợi ích của từng công ty không phải lúc nào cũng trùng với lợi ích dài hạn của xã hội. Bill Gates cho rằng chính phủ cần đóng vai trò lớn hơn trong quản trị AI, đặc biệt khi công nghệ này đã ảnh hưởng đồng thời tới việc làm, giáo dục, y tế, tài chính và an ninh. Những rủi ro mang tính xuyên biên giới cũng đòi hỏi các quốc gia tăng cường hợp tác thay vì chỉ xây dựng chính sách riêng lẻ.

AI có thể thúc đẩy năng suất nhưng đồng thời đặt ra nhiều câu hỏi về việc làm, bất bình đẳng và cách phân bổ thành quả công nghệ.

Một trong những hướng được Bill Gates đề cập là cân nhắc duy trì một số công việc cho con người ngay cả khi máy móc có thể thực hiện chúng hiệu quả hơn. Chăm sóc người cao tuổi, giáo dục hay một số lĩnh vực y tế là những ví dụ mà yếu tố con người vẫn có giá trị đặc biệt. Ông cũng từng đề xuất xem xét việc đánh thuế AI hoặc robot trong một số trường hợp để tạo nguồn lực cho đào tạo lại và hỗ trợ những người bị ảnh hưởng bởi tự động hóa. Dù vậy, những cảnh báo này không đồng nghĩa Bill Gates phản đối AI. Ông vẫn nhìn nhận công nghệ có thể thúc đẩy khoa học, cải thiện y tế, giáo dục và mở rộng khả năng tiếp cận tri thức. Vấn đề nằm ở cách xã hội phân phối thành quả và kiểm soát những tác động đi kèm. Khi AI ngày càng tiến gần khả năng thay thế một phần năng lực nhận thức của con người, câu hỏi quan trọng không còn chỉ là máy móc có thể làm được gì, mà là xã hội muốn AI được phép làm gì, điều gì vẫn nên dành cho con người và ai sẽ hưởng lợi từ cuộc chuyển đổi này.