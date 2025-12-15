Hà Nội

Xã hội

Lá thư của 2 nam sinh sau chuyến đến trường bằng… xe CSGT

Cảm kích trước hành động của các chiến sĩ CSGT, 2 nam sinh đã thể hiện lòng biết ơn bằng lá thư viết tay vô cùng xúc động.

Đăng Lê

Đó là lá thư viết tay có nội dung cảm ơn với câu chữ đầy nét vô tư của 2 nam sinh lớp 11 trường PTTH Hắc Dịch (phường Tân Thành, TP HCM) gửi đến tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát giao thông Nam Sài Gòn (CSGT - PC08, Công an TP HCM).

tempimagerjdypb.jpg
Lá thư viết tay của 2 nam sinh gửi đến CSGT Nam Sài Gòn (PC08, Công an TP HCM).

Trước đó trong quá trình tuần tra trên tuyến đường Mỹ Xuân – Ngãi Giao (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cũ) thuộc phường Tân Thành, tổ công tác Đội CSGT Nam Sài Gòn do Thiếu tá Trịnh Hồng Giang làm tổ trường nhìn thấy 2 thiếu niên trong đồng phục học sinh đẫm mồ hôi đang hì hục dắt chiếc xe máy (loại 50 phân khối) đi giữa nắng gay gắt.

img-8206.jpg
CSGT đã hỗ trợ đưa xe và 2 nam sinh đến trường bằng xe công vụ.
img-8207.jpg
2 nam sinh vô cùng cảm kích vì được các cán bộ, chiến sĩ CSGT giúp đỡ.

Tổ công tác đã tiếp cận hỏi thăm thì được 2 nam sinh cho biết đang trên đường đến trường, nhưng xe bị hỏng giữa đường trong khi còn cách trường hơn 10km.

Ngay sau đó, CSGT đã hỗ trợ đưa 2 em học sinh và xe máy lên xe công vụ để chở đến trường kịp giờ học buổi chiều.

Ngay sau buổi học cùng ngày, cảm kích vì được CSGT giúp đỡ, 2 nam sinh đã viết thư và gửi đến Đội CSGT Nam Sài Gòn để cám ơn tổ công tác.

Video CSGT Nam Sài Gòn hỗ trợ 2 nam sinh hỏng xe dọc đường
