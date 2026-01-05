Tìm thấy thi thể ngư dân mất tích ở Quảng Trị

Sau nhiều ngày nỗ lực tìm kiếm, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị đã tìm thấy thi thể ngư dân P.V.H ở khu vực bờ biển Mũi Si.

Ngày 05/01, thông tin từ UBND xã Bến Hải (tỉnh Quảng Trị) cho biết, lực lượng chức năng cùng người dân vừa tìm thấy thi thể ngư dân mất tích do chìm ghe đánh cá trên biển.

Trước đó, khoảng 6h30 ngày 02/01, trong lúc hành nghề trên biển, ghe đánh cá của ông P.V.H (SN 1960, ngụ thôn Hà Lợi Trung, xã Bến Hải, tỉnh Quảng Trị) không may bị sóng đánh chìm, khiến ông H. bị mất tích.

Thi thể ngư dân P.V.H được tìm thấy ở khu vực bờ biển Mũi Si.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị đã phối hợp cùng người dân địa phương tổ chức tìm kiếm nạn nhân.

Đến khoảng 8h30 ngày 05/01, thi thể ngư dân P.V.H đã được phát hiện tại bờ biển thuộc Mũi Si, xã Cửa Tùng (tỉnh Quảng Trị).

Hiện, thi thể nạn nhân đã được cơ quan chức năng bàn giao cho gia đình tổ chức mai táng.

