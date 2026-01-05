Khiến bé gái 15 tuổi sinh con, nam thanh niên bị khởi tố

Nam thanh niên ở tỉnh Đồng Tháp vừa bị khởi tố, bắt tạm giam vì giao cấu khiến một bé gái 15 tuổi sinh con.

Ngày 05/01, thông tin từ cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Quốc Thái (SN 2006, xã Tân Hòa, tỉnh Đồng Tháp) để điều tra về hành vi “Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi”

Trước đó, ngày 16/02/2025, cháu H.T.N.Y (SN: 22/07/2010), xã Thạnh Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang (cũ) đến Khoa sản - Cấp cứu của Bệnh viện phụ sản Tiền Giang (cũ) sinh thường một bé gái cân nặng 2800g.

Cơ quan Công an tống đạt quyết định khởi tố Nguyễn Quốc Thái.

Do thấy cháu N.Y sinh con khi ở tuổi vị thành niên (dưới 16 tuổi) có dấu hiệu tội phạm hình sự, 26/02/2025, Bệnh viện phụ sản Tiền Giang (cũ) đã trình báo vụ việc tới Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tiền Giang (cũ).

Qua điều tra, cơ quan Công an xác định đối tượng thực hiện hành vi phạm tội là Nguyễn Quốc Thái.

Hiện, vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Tháp tiếp tục điều tra, làm rõ.

