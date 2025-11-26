Phó Thủ tướng chỉ đạo duy trì kịch bản ứng phó với rủi ro bão số 15

Sáng 26/11, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia chủ trì cuộc họp với các bộ ngành, địa phương về ứng phó cơn bão số 15 (bão Koto), đã đi vào Biển Đông với cường độ cấp 8, giật cấp 10.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia - chủ trì cuộc họp với các bộ ngành, địa phương về ứng phó cơn bão số 15. (Ảnh: VGP)

Tại cuộc họp, Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Nông nghiệp và Môi trường tập trung đánh giá nhanh tình hình dự báo bão số 15, trong bối cảnh nhiều khu vực vẫn đang chịu ảnh hưởng của lũ, tình hình còn nguy hiểm. Đồng thời, cần làm rõ những đe dọa, nguy cơ và mức độ dễ tổn thương hiện nay, vì tác động của bão không chỉ từ gió mà còn từ mưa lớn cùng các yếu tố tự nhiên và nhân tạo khác. Đồng thời, báo cáo nhanh kết quả chỉ đạo thời gian qua của Đảng, Nhà nước, Chính phủ trong công tác khắc phục hậu quả, cũng như những vấn đề đang đặt ra từ phía các địa phương và người dân.

Theo Phó Thủ tướng, bão số 15 có khả năng ảnh hưởng trực tiếp và gián tiếp đến Khánh Hòa, Đắk Lắk, Gia Lai và Lâm Đồng - những địa phương vừa chịu tác động nặng nề của lũ. Các tỉnh cần báo cáo ngắn gọn về tình hình khắc phục hậu quả mưa lũ, những công việc còn tồn đọng sau giai đoạn cứu người và cứu trợ khẩn cấp; đánh giá bước đầu nguyên nhân và bài học rút ra từ đợt mưa lũ vừa qua để làm tốt hơn nữa công tác phòng tránh, giảm thiểu bị động trước bão số 15.

Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm dự báo Khí tượng - thủy văn Quốc gia cho biết, tối 25/11, vùng áp thấp trên miền Trung Philippines mạnh lên thành bão; đêm cùng ngày đi vào Biển Đông và trở thành bão số 15. Đến 13h ngày 26/11, vị trí tâm bão số 15 Koto cách đảo Song Tử Tây khoảng 280km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-88km/h), giật cấp 11. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20km/h

Với 4 hình thái thời tiết khác nhau đang hoạt động từ Ấn Độ Dương, vịnh Bengal đến Tây Bắc Thái Bình Dương, hướng di chuyển của bão 15 thêm phức tạp. Các mô hình dự báo quốc tế hiện nay cho xu hướng chủ đạo là bão số 15 sẽ đi qua phía bắc quần đảo Hoàng Sa rồi đổi hướng lên phía bắc, ít có khả năng di chuyển vào khu vực ven biển các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng và Khánh Hòa vốn chịu thiệt hại nặng nề từ đợt mưa lũ vừa qua.

Khả năng cao đến 70-80% là bão sẽ tăng cường độ trong 2 ngày tới, nhưng mức tăng không lớn, tối đa lên cấp 10-11 khi tiến gần khu vực phía bắc quần đảo Trường Sa, giật cấp 13-14. Sau thời điểm ngày 29-30/11, bão có xu hướng suy yếu nhanh do gặp không khí lạnh, không khí khô và vùng biển có nhiệt độ thấp dưới 26°C. Bão số 15 có thể giảm xuống áp thấp nhiệt đới, thậm chí trở lại thành vùng thấp.

Một đặc điểm đáng chú ý là thời gian tồn tại trên biển của bão số 15 kéo dài bất thường, khoảng 4-5 ngày, do nằm giữa hai hệ thống khí áp ở phía tây và phía đông và di chuyển rất chậm, chỉ 20 km/h trong ngày 26/11 và có thể giảm còn 5-10 km/h. Vì vậy, gió mạnh và sóng lớn trên khu vực giữa Biển Đông, đặc biệt quanh Trường Sa – Hoàng Sa, có thể kéo dài đến ngày 1/12. Sóng dự báo cao 5-7 m và kèm dông lốc.

Với kịch bản chính (xác suất 70%), bão số 15 đổi hướng khi cách Khánh Hòa – Gia Lai khoảng 450-500 km vào khoảng ngày 30/11. Gió mạnh trên đất liền được đánh giá là ít khả năng xảy ra. Mưa có thể xuất hiện từ Đà Nẵng đến Lâm Đồng trong ngày 1-2/12, lượng mưa khoảng 50-100 mm, tập trung vùng ven biển.

Kịch bản xấu (xác suất 20%), bão số 15 đi vào đất liền khu vực Nam Trung Bộ, cường độ ở mức áp thấp nhiệt đới, gió yếu và lượng mưa khoảng 150-200 mm, chủ yếu ở ven biển.