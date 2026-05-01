Bắt nóng 2 đối tượng cướp giật tài sản ở Phú Quốc

Đang lưu thông trên đường, chị N.T.H (Phú Quốc) bất ngờ bị 2 đối tượng lạ mặt áp sát, cướp giật 01 chiếc túi xách chứa nhiều tài sản có giá trị.

Ngày 01/5, thông tin Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam đối với Nguyễn Nhựt Huy (SN: 2004) và Lưu Quang Triết (SN: 2004, cùng ngụ khu phố Suối Lớn Dương Tơ, đặc khu Phú Quốc, An Giang) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 7h ngày 16/4, Nguyễn Nhựt Huy rủ Lưu Quang Triết đi cướp giật tài sản để lấy tiền tiêu xài. Sau đó, Triết điều khiển xe mô tô chở Huy lưu thông trên tuyến đường Nguyễn Trung Trực (từ khu phố 2 đến khu phố 4, Dương Đông).

Hai đối tượng tại cơ quan Công an.

Khi gần đến vòng xoay sân bay cũ, Huy phát hiện chị N.T.H (SN: 1984, ngụ Phú Quốc) chạy xe một mình, đeo túi xách màu nâu nên kêu Triết áp sát để giật. Triết đồng ý, tăng ga áp sát bên phải, Huy dùng tay giật túi khiến chị H té ngã.

Nhận được tin báo, cơ quan Công an nhanh chóng vào cuộc điều tra, đồng thời tổ chức lực lượng truy bắt nghi phạm gây án.

Đến khoảng 18h cùng ngày, Công an đặc khu Phú Quốc đã xác định các nghi phạm là Huy và Triết, mời cả hai đến cơ quan Công an làm việc.

Tại cơ quan điều tra, 2 đối tượng khai nhận, sau khi tẩu thoát, kiểm tra túi xách có 01 iPhone 16 Pro Max, hơn 30 triệu đồng và giấy tờ tùy thân. Huy giữ điện thoại để sử dụng, còn tiền cả hai chia nhau tiêu xài.

Hiện, vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.