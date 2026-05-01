Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Bắt nóng 2 đối tượng cướp giật tài sản ở Phú Quốc

Đang lưu thông trên đường, chị N.T.H (Phú Quốc) bất ngờ bị 2 đối tượng lạ mặt áp sát, cướp giật 01 chiếc túi xách chứa nhiều tài sản có giá trị.

Hạo Nhiên

Ngày 01/5, thông tin Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam đối với Nguyễn Nhựt Huy (SN: 2004) và Lưu Quang Triết (SN: 2004, cùng ngụ khu phố Suối Lớn Dương Tơ, đặc khu Phú Quốc, An Giang) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 7h ngày 16/4, Nguyễn Nhựt Huy rủ Lưu Quang Triết đi cướp giật tài sản để lấy tiền tiêu xài. Sau đó, Triết điều khiển xe mô tô chở Huy lưu thông trên tuyến đường Nguyễn Trung Trực (từ khu phố 2 đến khu phố 4, Dương Đông).

Hai đối tượng tại cơ quan Công an.

Khi gần đến vòng xoay sân bay cũ, Huy phát hiện chị N.T.H (SN: 1984, ngụ Phú Quốc) chạy xe một mình, đeo túi xách màu nâu nên kêu Triết áp sát để giật. Triết đồng ý, tăng ga áp sát bên phải, Huy dùng tay giật túi khiến chị H té ngã.

Nhận được tin báo, cơ quan Công an nhanh chóng vào cuộc điều tra, đồng thời tổ chức lực lượng truy bắt nghi phạm gây án.

Đến khoảng 18h cùng ngày, Công an đặc khu Phú Quốc đã xác định các nghi phạm là Huy và Triết, mời cả hai đến cơ quan Công an làm việc.

Tại cơ quan điều tra, 2 đối tượng khai nhận, sau khi tẩu thoát, kiểm tra túi xách có 01 iPhone 16 Pro Max, hơn 30 triệu đồng và giấy tờ tùy thân. Huy giữ điện thoại để sử dụng, còn tiền cả hai chia nhau tiêu xài.

Hiện, vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

#Công an #Phú Quốc #An Giang #bắt nóng #đối tượng #cướp giật

Bài liên quan

Xã hội

Bắt giữ đối tượng liều lĩnh cướp giật giữa đường ở Vĩnh Long

Đang đi trên đường, chị Võ Thị Thanh Kiều (Vĩnh Long) bất ngờ bị đối tượng lạ mặt áp sát, cướp giật chiếc túi xách chứa nhiều tài sản.

Ngày 24/4, thông tin từ Công an xã Phú Quới (Vĩnh Long) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ đối tượng Trần Văn Bình (SN 1997, ngụ ấp Phú An, xã Song Phú, tỉnh Vĩnh Long) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 17h ngày 19/4, chị Võ Thị Thanh Kiều (SN 2003, ngụ ấp 2B, xã Hòa Hiệp, tỉnh Vĩnh Long) đang lưu thông trên đường đoạn thuộc ấp Thạnh Phú 1 (xã Phú Quới) thì bất ngờ bị 01 thanh niên áp sát, cướp giật chiếc túi xách bên trong chứa hơn 16 triệu đồng và 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone.

Xem chi tiết

Xã hội

Hai thanh niên cướp dây chuyền của bé trai bị bắt sau 40 giờ

Hai thanh niên bị bắt sau 40 giờ gây án cướp dây chuyền của bé trai 9 tuổi ở Phú Thọ; công an đã thu hồi tang vật, hoàn tất hồ sơ điều tra.

Ngày 14/4, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Công an xã Lâm Thao vừa bắt giữ hai đối tượng Bùi Quý Phong (29 tuổi) và Trần Trung Kiên (28 tuổi) để điều tra hành vi cướp tài sản.

Trước đó, khoảng 17h54 ngày 10/4, bé trai 9 tuổi đang chơi tại khu vực đường bê tông gần nhà thì bị hai thanh niên đi xe máy tiếp cận.

Xem chi tiết

Xã hội

Tóm gọn đối tượng cướp giật 48 tờ vé số ở Đồng Tháp

Đối tượng Phạm Hồng Toàn (tỉnh Vĩnh Long) giả vờ hỏi mua, bất ngờ giật cọc vé số của nạn nhân rồi bỏ chạy.

Ngày 14/4, thông tin từ Công an xã Kim Sơn (Đồng Tháp) cho biết, đơn vị vừa phối hợp bắt giữ đối tượng Phạm Hồng Toàn (SN 1986, tỉnh Vĩnh Long) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 8h ngày 14/4, tại ấp Tân Thuận B (xã Kim Sơn), Phạm Hồng Toàn điều khiển xe mô tô đến gặp ông Lâm Hoàng Sơn (SN: 1964, ngụ ấp Tân Thuận A, xã Kim Sơn) giả vờ hỏi mua vé số, sau đó bất ngờ cướp giật 48 tờ rồi nhanh chân bỏ chạy.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới