Triệt xoá ổ nhóm chuyên cướp giật tài sản ở Đồng Tháp

Chỉ trong thời gian ngắn, nhóm đối tượng đã thực hiện trót lọt hơn 20 vụ cướp giật dây chuyền, điện thoại... gây thiệt hại tài sản trên 400 triệu đồng.

Hạo Nhiên

Ngày 2/5, theo thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, đơn vị vừa triệt xoá ổ nhóm chuyên cướp giật tài sản của người đi đường, bắt 5 đối tượng, thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Trước đó, vào đầu tháng 4/2026, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Tháp nhận được nhiều tin báo về việc có 01 nhóm khoảng 05 đối tượng cùng nhau điều khiển xe Exciter 150 ép xe rồi thực hiện hành vi cướp giật tài sản của người dân trên nhiều tuyến đường thuộc tỉnh Đồng Tháp và các tỉnh Miền Tây.

Nhóm đối tượng bị cơ quan Công an bắt giữ.

Nhận thấy tính chất nghiêm trọng của vụ án, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Tháp đã phân công lực lượng nhanh chóng tiến hành áp dụng các biện pháp nghiệp vụ xác minh, truy bắt nhóm đối tượng gây án.

Sau quá trình điều tra, ngày 17/4, Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp Công an địa phương đồng loạt ra quân bắt giữ nhóm đối tượng, gồm: Nguyễn Văn Quý (SN:2005) ; Lê Trọng Huy, (SN: 2001); Trần Văn An (SN: 2009, cùng ngụ xã Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp); Trương Thiên Ân (SN: 2004, ngụ xã Hòa Long, tỉnh Đồng Tháp) và Phan Trọng Phúc (SN: 2008, ngụ xã Phong Hòa, tỉnh Đồng Tháp).

Làm việc với cơ quan điều tra, nhóm đối tượng khai nhận đã thực hiện trót lọt trên 20 vụ cướp giật dây chuyền, điện thoại của người dân. Tài sản thiệt hại trên 400 triệu đồng.

Hiện, vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Tháp tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Bắt nóng 2 đối tượng cướp giật tài sản ở Phú Quốc

Đang lưu thông trên đường, chị N.T.H (Phú Quốc) bất ngờ bị 2 đối tượng lạ mặt áp sát, cướp giật 01 chiếc túi xách chứa nhiều tài sản có giá trị.

Ngày 01/5, thông tin Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam đối với Nguyễn Nhựt Huy (SN: 2004) và Lưu Quang Triết (SN: 2004, cùng ngụ khu phố Suối Lớn Dương Tơ, đặc khu Phú Quốc, An Giang) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 7h ngày 16/4, Nguyễn Nhựt Huy rủ Lưu Quang Triết đi cướp giật tài sản để lấy tiền tiêu xài. Sau đó, Triết điều khiển xe mô tô chở Huy lưu thông trên tuyến đường Nguyễn Trung Trực (từ khu phố 2 đến khu phố 4, Dương Đông).

Bắt người phụ nữ lừa góp vốn đầu tư BĐS, chiếm đoạt gần 180 tỷ đồng

Công an TP Hải Phòng vừa bắt giữ người phụ nữ huy động, kêu gọi góp vốn đầu tư bất động sản để chiếm đoạt gần 180 tỷ đồng.

Công an TP Hải Phòng mới đây thông tin, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với đối tượng Vũ Thị Mai Phương (sinh năm 1988, trú tại TDP Tê Chử, phường An Hải, TP Hải Phòng) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Bắt khẩn cấp kẻ hiếp dâm bé gái ở Khánh Hoà

Lợi dụng cháu L.A.T (SN: 2012) ở nhà một mình, thú tính nổi lên, Lê Minh Hận đã hiếp dâm bé gái, rồi nhanh chân bỏ trốn.

Ngày 27/4, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hoà cho biết, đơn vị vừa ban hành Quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Lê Minh Hận về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi” quy định tại khoản 1 Điều 142 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, khoảng 0h40’ ngày 23/3, cháu L.A.T (SN: 2012 trú xã Vạn Hưng, tỉnh Khánh Hòa) bất ngờ bị đối tượng lạ mặt dùng gối, chăn đè lên mặt khống chế, rồi thực hiện hành vi quan hệ tình dục trái với ý muốn cháu T.

