Triệt xoá ổ nhóm chuyên cướp giật tài sản ở Đồng Tháp

Chỉ trong thời gian ngắn, nhóm đối tượng đã thực hiện trót lọt hơn 20 vụ cướp giật dây chuyền, điện thoại... gây thiệt hại tài sản trên 400 triệu đồng.

Ngày 2/5, theo thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, đơn vị vừa triệt xoá ổ nhóm chuyên cướp giật tài sản của người đi đường, bắt 5 đối tượng, thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Trước đó, vào đầu tháng 4/2026, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Tháp nhận được nhiều tin báo về việc có 01 nhóm khoảng 05 đối tượng cùng nhau điều khiển xe Exciter 150 ép xe rồi thực hiện hành vi cướp giật tài sản của người dân trên nhiều tuyến đường thuộc tỉnh Đồng Tháp và các tỉnh Miền Tây.

Nhóm đối tượng bị cơ quan Công an bắt giữ.

Nhận thấy tính chất nghiêm trọng của vụ án, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Tháp đã phân công lực lượng nhanh chóng tiến hành áp dụng các biện pháp nghiệp vụ xác minh, truy bắt nhóm đối tượng gây án.

Sau quá trình điều tra, ngày 17/4, Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp Công an địa phương đồng loạt ra quân bắt giữ nhóm đối tượng, gồm: Nguyễn Văn Quý (SN:2005) ; Lê Trọng Huy, (SN: 2001); Trần Văn An (SN: 2009, cùng ngụ xã Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp); Trương Thiên Ân (SN: 2004, ngụ xã Hòa Long, tỉnh Đồng Tháp) và Phan Trọng Phúc (SN: 2008, ngụ xã Phong Hòa, tỉnh Đồng Tháp).

Làm việc với cơ quan điều tra, nhóm đối tượng khai nhận đã thực hiện trót lọt trên 20 vụ cướp giật dây chuyền, điện thoại của người dân. Tài sản thiệt hại trên 400 triệu đồng.

Hiện, vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Tháp tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.