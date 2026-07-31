Đồng Tháp: Thái Bảo được chỉ định gói xây lắp Công viên ấp Chợ hơn 1,1 tỷ

Theo dữ liệu công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Phòng Kinh tế xã Gò Công Đông (tỉnh Đồng Tháp) vừa công bố kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu xây lắp thuộc dự án Công viên ấp Chợ. Dự án này có tổng giá trị kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt là 1.211.948.944 đồng, do Phòng Kinh tế xã Gò Công Đông làm chủ đầu tư và trực tiếp tổ chức lựa chọn nhà thầu theo các quy định hiện hành.

Cụ thể, tại Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu số 206/QĐ-PKT ký ngày 10/7/2026, Trưởng phòng Kinh tế xã Gò Công Đông Bùi Thanh Tùng đã phê duyệt Gói thầu số 2: Xây lắp với giá gói thầu là 1.149.126.214 đồng. Nguồn vốn thực hiện dự án trích từ ngân sách cấp xã. Gói thầu được phê duyệt áp dụng hình thức chỉ định thầu rút gọn, phương thức lựa chọn nhà thầu không đề xuất, loại hợp đồng trọn gói với thời gian thực hiện dự án là 75 ngày. Tóm tắt công việc chính của gói thầu là thi công xây dựng đúng theo bản vẽ thiết kế được duyệt, đảm bảo tiến độ, chất lượng, giá thành, an toàn lao động và tuân thủ các quy định pháp luật.

Đến ngày 20/7/2026, Trưởng phòng Kinh tế xã Gò Công Đông Bùi Thanh Tùng tiếp tục ban hành Quyết định số 274/QĐ-PKT phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu xây lắp nêu trên. Đơn vị được phê duyệt lựa chọn chỉ định thầu là Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Thái Bảo. Giá trị chỉ định thầu phê duyệt là 1.108.996.000 đồng, thời gian thực hiện hợp đồng là 75 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.

So với giá gói thầu phê duyệt ban đầu tại kế hoạch lựa chọn nhà thầu là 1.149.126.214 đồng, số tiền tiết kiệm cho ngân sách nhà nước thông qua công tác thương thảo và chỉ định thầu đạt 40.130.214 đồng, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm khoảng 3,49%.

Quyết định số 274/QĐ-PKT do Trưởng phòng Kinh tế xã Gò Công Đông Bùi Thanh Tùng ký. Nguồn MSC

Hoạt động đấu thầu của Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Thái Bảo

Tìm hiểu lịch sử hoạt động của nhà thầu, Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Thái Bảo có mã số thuế 1200472883, đăng ký địa chỉ trụ sở chính tại ấp Hòa Bình, xã Tân Hòa, tỉnh Đồng Tháp. Doanh nghiệp hoạt động dưới loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, do ông Nguyễn Văn Cường làm Giám đốc và là người đại diện theo pháp luật.

Dữ liệu phân tích chi tiết về hoạt động đấu thầu ghi nhận Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Thái Bảo là đơn vị có tần suất tham gia và tỷ lệ trúng thầu ở mức rất cao. Tính đến thời điểm hiện tại, doanh nghiệp này đã tham gia tổng cộng 77 gói thầu trên toàn quốc, trong đó trúng tới 59 gói, trượt 18 gói, đạt tỷ lệ trúng thầu ấn tượng lên đến khoảng 76,6%. Tổng giá trị các gói thầu mà doanh nghiệp đã trúng (bao gồm cả vai trò độc lập và liên danh) ghi nhận đạt hơn 177 tỷ đồng. Trong đó, tổng giá trị trúng thầu với vai trò độc lập chiếm hơn 156,7 tỷ đồng.

Đáng chú ý, địa bàn hoạt động của nhà thầu này tập trung chủ yếu tại tỉnh Đồng Tháp với 55 gói thầu từng tham gia dự thầu. Theo dữ liệu công khai, Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Thái Bảo đã nhiều lần được phê duyệt trúng hoặc chỉ định thực hiện các gói thầu do Phòng Kinh tế xã Gò Công Đông làm chủ đầu tư.

Riêng trong các tháng đầu năm 2026, doanh nghiệp này ghi nhận danh sách trúng thầu nối dài tại Phòng Kinh tế xã Gò Công Đông. Có thể điểm qua hàng loạt gói thầu như: Gói thầu số 1: Xây lắp (trị giá 1.090.899.000 đồng, công bố ngày 02/4/2026); Gói thầu số 2: Xây lắp (trị giá 805.466.000 đồng, công bố ngày 30/6/2026); Gói thầu số 2: Xây lắp thuộc dự án Công viên ấp Chợ (trị giá 1.108.996.000 đồng, công bố ngày 22/7/2026); và Gói thầu số 2: Xây lắp khác (trị giá 376.120.000 đồng, cùng công bố ngày 22/7/2026).

Dữ liệu cho thấy doanh nghiệp nhiều lần được lựa chọn thực hiện các gói thầu trên cùng địa bàn. Thông tin này đặt ra góc nhìn về việc áp dụng hình thức chỉ định thầu, mức độ cạnh tranh và hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công theo các quy định của pháp luật.

Góc nhìn chuyên gia và bài toán hiệu quả đầu tư công

Phân tích dưới góc nhìn pháp lý về công tác đấu thầu, Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP HCM) nhận định: Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15) và Nghị định số 214/2025/NĐ-CP của Chính phủ đã quy định rất cụ thể, chặt chẽ về các trường hợp cũng như hạn mức áp dụng hình thức chỉ định thầu.

Cụ thể, theo điểm m khoản 1 Điều 23 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và quy định chi tiết tại Nghị định số 214/2025/NĐ-CP, chỉ định thầu là một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu được Luật Đấu thầu quy định và chỉ được áp dụng khi thuộc các trường hợp luật định, bao gồm một số trường hợp đặc thù hoặc các gói thầu đáp ứng điều kiện về hạn mức, tính chất theo quy định (không quá 500 triệu đồng đối với gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, phi tư vấn, hàng hóa; không quá 01 tỷ đồng đối với gói thầu xây lắp, hỗn hợp — hoặc lên đến không quá 02 tỷ đồng đối với một số gói thầu hạ tầng kinh tế - xã hội đặc thù theo quy định của Chính phủ).

Tuy nhiên, khoản 1 Điều 20 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 nêu rõ nguyên tắc: Đấu thầu rộng rãi là hình thức lựa chọn nhà thầu cơ bản và phải được áp dụng cho tất cả các gói thầu, trừ trường hợp quy định tại các Điều 21, 22, 23, 24, 25, 26 và 27 của Luật này. Tinh thần xuyên suốt của pháp luật về đấu thầu luôn ưu tiên, khuyến khích tối đa việc áp dụng đấu thầu rộng rãi qua mạng nhằm bảo đảm tính cạnh tranh bình đẳng, minh bạch và tối ưu hóa hiệu quả sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Pháp luật về đấu thầu cũng quy định nghiêm cấm hành vi chia nhỏ dự án hoặc dự toán mua sắm nhằm né tránh việc áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu theo quy định. Đồng thời, theo quy định tại Điều 8 và Điều 12 Thông tư số 79/2025/TT-BTC của Bộ Tài chính, toàn bộ thông tin về Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, Quyết định phê duyệt kết quả chỉ định thầu cũng như danh sách nhà thầu được chỉ định phải được công khai, đăng tải đầy đủ, đúng thời hạn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Luật sư cũng lưu ý, việc một gói thầu áp dụng chỉ định thầu không đồng nghĩa với việc có vi phạm pháp luật. Việc đánh giá tính phù hợp cần căn cứ vào quy mô, tính chất dự án, điều kiện áp dụng và hồ sơ cụ thể của từng gói thầu theo quy định hiện hành.