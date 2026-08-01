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[GALLERY] Cận cảnh SUV Lexus LX 700h hạng sang tiền tỷ đầu tiên về Việt Nam

Số hóa - Xe

[GALLERY] Cận cảnh SUV Lexus LX 700h hạng sang tiền tỷ đầu tiên về Việt Nam

Một chiếc Lexus LX 700h đầu tiên đã được đưa về Việt Nam thông qua đơn vị nhập khẩu tư nhân. Đây là phiên bản hybrid hiệu suất cao của dòng SUV đầu bảng Lexus.

Thảo Mai
Một đơn vị nhập khẩu xe tư nhân trong nước mới đây chia sẻ hình ảnh một chiếc Lexus LX 700h, nằm trong khuôn viên cảng biển. Dựa vào ảnh chụp, có thể khẳng định đây chính là chiếc Lexus LX 700h đầu tiên được nhập về Việt Nam. Phía đơn vị nhập khẩu cũng đăng tải thông tin ngầm xác nhận thông tin này.
Một đơn vị nhập khẩu xe tư nhân trong nước mới đây chia sẻ hình ảnh một chiếc Lexus LX 700h, nằm trong khuôn viên cảng biển. Dựa vào ảnh chụp, có thể khẳng định đây chính là chiếc Lexus LX 700h đầu tiên được nhập về Việt Nam. Phía đơn vị nhập khẩu cũng đăng tải thông tin ngầm xác nhận thông tin này.
Hiện chưa rõ giá bán chính xác của chiếc SUV hạng sang Lexus LX 700h đầu tiên tại Việt Nam. Phía Lexus Việt Nam cũng chưa từng công bố kế hoạch phân phối chính hãng mẫu SUV đầu bảng, dùng động cơ hybrid này.
Hiện chưa rõ giá bán chính xác của chiếc SUV hạng sang Lexus LX 700h đầu tiên tại Việt Nam. Phía Lexus Việt Nam cũng chưa từng công bố kế hoạch phân phối chính hãng mẫu SUV đầu bảng, dùng động cơ hybrid này.
Chiếc Lexus LX 700h đầu tiên về Việt Nam thuộc phiên bản F Sport, với nhiều chi tiết phụ kiện thể thao như vành đa chấu 22 inch sơn tối màu, cản trước/sau thiết kế hầm hố thể thao hơn và sơn đen tương phản, logo "F Sport" ở bên sườn, dòng chữ tên xe ở phía đuôi sơn đen.
Chiếc Lexus LX 700h đầu tiên về Việt Nam thuộc phiên bản F Sport, với nhiều chi tiết phụ kiện thể thao như vành đa chấu 22 inch sơn tối màu, cản trước/sau thiết kế hầm hố thể thao hơn và sơn đen tương phản, logo "F Sport" ở bên sườn, dòng chữ tên xe ở phía đuôi sơn đen.
So với "người anh rm" Lexus LX 600 F Sport đang mở bán chính hãng tại Việt Nam với giá 8,8 tỷ đồng, sự khác biệt với LX 700h F Sport là không nhiều cả về thiết kế về trang bị. Lý do bởi phiên bản 700 tập trung nâng cấp về động cơ và trải nghiệm vận hành.
So với "người anh rm" Lexus LX 600 F Sport đang mở bán chính hãng tại Việt Nam với giá 8,8 tỷ đồng, sự khác biệt với LX 700h F Sport là không nhiều cả về thiết kế về trang bị. Lý do bởi phiên bản 700 tập trung nâng cấp về động cơ và trải nghiệm vận hành.
Bên trong nội thất xe được bọc da màu đen/đỏ. So với các phiên bản hướng tới sự sang trọng, Lexus LX 700h F Sport có những điểm nhấn riêng biệt như ghế ôm người lái hơn, tựa đầu ghế được dập nổi logo "F Sport", bảng đồng hồ, vô-lăng và bệ bước chân cũng mang logo của bản thể thao.
Bên trong nội thất xe được bọc da màu đen/đỏ. So với các phiên bản hướng tới sự sang trọng, Lexus LX 700h F Sport có những điểm nhấn riêng biệt như ghế ôm người lái hơn, tựa đầu ghế được dập nổi logo "F Sport", bảng đồng hồ, vô-lăng và bệ bước chân cũng mang logo của bản thể thao.
Điểm đáng chú ý nhất trên LX 700h là hệ truyền động hybrid kết hợp động cơ V6 3.5L tăng áp kép với mô-tơ điện, cho tổng công suất 457 mã lực và mô-men xoắn 790 Nm. Sức mạnh được truyền qua hộp số tự động 10 cấp và hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian AWD, giúp xe tăng tốc 0-100 km/h trong 6,5 giây trước khi đạt tốc độ tối đa 210 km/h.
Điểm đáng chú ý nhất trên LX 700h là hệ truyền động hybrid kết hợp động cơ V6 3.5L tăng áp kép với mô-tơ điện, cho tổng công suất 457 mã lực và mô-men xoắn 790 Nm. Sức mạnh được truyền qua hộp số tự động 10 cấp và hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian AWD, giúp xe tăng tốc 0-100 km/h trong 6,5 giây trước khi đạt tốc độ tối đa 210 km/h.
So với LX 600 (409 mã lực, 650 Nm), phiên bản hybrid mạnh hơn 48 mã lực và 140 Nm, đồng thời vẫn giữ được khả năng vận hành đặc trưng của dòng SUV địa hình hạng sang. Ngoài ra, xe còn được trang bị hệ thống treo thích ứng biến thiên, khóa vi sai Torsen, hệ thống đỗ xe tự động cùng gói công nghệ an toàn Lexus Safety System+ 3...
So với LX 600 (409 mã lực, 650 Nm), phiên bản hybrid mạnh hơn 48 mã lực và 140 Nm, đồng thời vẫn giữ được khả năng vận hành đặc trưng của dòng SUV địa hình hạng sang. Ngoài ra, xe còn được trang bị hệ thống treo thích ứng biến thiên, khóa vi sai Torsen, hệ thống đỗ xe tự động cùng gói công nghệ an toàn Lexus Safety System+ 3...
Hiện Lexus Việt Nam chưa công bố kế hoạch phân phối chính hãng LX 700h. Trong khi đó, hệ truyền động hybrid trên mẫu xe này cũng được cho là sẽ xuất hiện trên Toyota Land Cruiser Hybrid, dự kiến ra mắt thị trường Việt Nam trong thời gian tới.
Hiện Lexus Việt Nam chưa công bố kế hoạch phân phối chính hãng LX 700h. Trong khi đó, hệ truyền động hybrid trên mẫu xe này cũng được cho là sẽ xuất hiện trên Toyota Land Cruiser Hybrid, dự kiến ra mắt thị trường Việt Nam trong thời gian tới.
Video: Giới thiệu mẫu xe SUV SUV Lexus LX 700h hạng sang.
Thảo Mai
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