[GALLERY] Subaru BRZ 2027 nâng cấp thêm bản số sàn, giá từ 585,7 triệu đồng

Ngoài "cấu trúc cần số" mới giúp chuyển số mượt mà hơn, mẫu xe thể thao Subaru BRZ 2027 tại Nhật Bản còn có thêm các nâng cấp khác với phiên bản số sàn.