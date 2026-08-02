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[GALLERY] Subaru BRZ 2027 nâng cấp thêm bản số sàn, giá từ 585,7 triệu đồng

Số hóa - Xe

[GALLERY] Subaru BRZ 2027 nâng cấp thêm bản số sàn, giá từ 585,7 triệu đồng

Ngoài "cấu trúc cần số" mới giúp chuyển số mượt mà hơn, mẫu xe thể thao Subaru BRZ 2027 tại Nhật Bản còn có thêm các nâng cấp khác với phiên bản số sàn.

Hải Nam
Tháng 11/2026 tới đây đánh dấu tròn 6 năm kể từ thời điểm thế hệ thứ hai của dòng xe Subaru BRZ chính thức ra mắt. Để giữ sức hút cho mẫu xe thể thao này, hãng xe Nhật Bản vừa công bố một chuỗi cải tiến mới dành riêng cho phiên bản nội địa.
Tháng 11/2026 tới đây đánh dấu tròn 6 năm kể từ thời điểm thế hệ thứ hai của dòng xe Subaru BRZ chính thức ra mắt. Để giữ sức hút cho mẫu xe thể thao này, hãng xe Nhật Bản vừa công bố một chuỗi cải tiến mới dành riêng cho phiên bản nội địa.
Điểm thay đổi đáng chú ý đầu tiên nằm ở cấu trúc cần số, vốn ứng dụng những dữ liệu thu thập được từ giải đua Super Taikyu Series. Dù Subaru không giải thích chi tiết cơ chế kỹ thuật, những tinh chỉnh này hứa hẹn mang lại cảm giác sang số mượt mà hơn trên các phiên bản trang bị hộp số sàn.
Điểm thay đổi đáng chú ý đầu tiên nằm ở cấu trúc cần số, vốn ứng dụng những dữ liệu thu thập được từ giải đua Super Taikyu Series. Dù Subaru không giải thích chi tiết cơ chế kỹ thuật, những tinh chỉnh này hứa hẹn mang lại cảm giác sang số mượt mà hơn trên các phiên bản trang bị hộp số sàn.
Bên cạnh đó, biến thể số sàn lần đầu tiên tích hợp camera đơn góc rộng, kết hợp cùng hệ thống camera kép có phạm vi nhận diện được mở rộng. Sự kết hợp này nâng cao năng lực vận hành của hệ thống hỗ trợ người lái EyeSight, giúp phát hiện rủi ro và phòng tránh va chạm hiệu quả hơn.
Bên cạnh đó, biến thể số sàn lần đầu tiên tích hợp camera đơn góc rộng, kết hợp cùng hệ thống camera kép có phạm vi nhận diện được mở rộng. Sự kết hợp này nâng cao năng lực vận hành của hệ thống hỗ trợ người lái EyeSight, giúp phát hiện rủi ro và phòng tránh va chạm hiệu quả hơn.
Tại thị trường Nhật Bản, Subaru BRZ 2027 có giá khởi điểm từ 3.377.000 Yên (khoảng 557 triệu đồng, đã bao gồm 10% thuế tiêu thụ đặc biệt). Tất cả các phiên bản đều sử dụng động cơ 4 xi-lanh dung tích 2.4L quen thuộc, sản sinh công suất 232 mã lực và mô-men xoắn cực đại 250 Nm.
Tại thị trường Nhật Bản, Subaru BRZ 2027 có giá khởi điểm từ 3.377.000 Yên (khoảng 557 triệu đồng, đã bao gồm 10% thuế tiêu thụ đặc biệt). Tất cả các phiên bản đều sử dụng động cơ 4 xi-lanh dung tích 2.4L quen thuộc, sản sinh công suất 232 mã lực và mô-men xoắn cực đại 250 Nm.
Phiên bản tiêu chuẩn R sở hữu hệ thống đèn chiếu sáng LED, mâm xe 17 inch, vô-lăng bọc da, ghế bọc vải, bảng đồng hồ kỹ thuật số và hệ thống âm thanh 6 loa.
Phiên bản tiêu chuẩn R sở hữu hệ thống đèn chiếu sáng LED, mâm xe 17 inch, vô-lăng bọc da, ghế bọc vải, bảng đồng hồ kỹ thuật số và hệ thống âm thanh 6 loa.
Phiên bản BRZ S có giá 3.564.000 Yên (khoảng 588 triệu đồng) được nâng cấp lên mâm 18 inch, không gian nội thất sang trọng hơn với ghế bọc da phối Ultrasuede, các chi tiết trang trí giả da lộn, bổ sung thêm 2 loa và ốp bệ bước chân bằng thép không gỉ.
Phiên bản BRZ S có giá 3.564.000 Yên (khoảng 588 triệu đồng) được nâng cấp lên mâm 18 inch, không gian nội thất sang trọng hơn với ghế bọc da phối Ultrasuede, các chi tiết trang trí giả da lộn, bổ sung thêm 2 loa và ốp bệ bước chân bằng thép không gỉ.
Dẫn đầu dòng sản phẩm là bản STI Sport với giá từ 3.839.000 Yên (khoảng 633 triệu đồng). Phiên bản này nổi bật nhờ các chi tiết ngoại thất sơn đen, mâm 18 inch tối màu kết hợp hệ thống phanh Brembo kẹp phanh màu vàng. Xe trang bị giảm chấn do STI tinh chỉnh, nút bấm khởi động STI cùng các điểm nhấn trang trí màu đỏ trong khoang lái.
Dẫn đầu dòng sản phẩm là bản STI Sport với giá từ 3.839.000 Yên (khoảng 633 triệu đồng). Phiên bản này nổi bật nhờ các chi tiết ngoại thất sơn đen, mâm 18 inch tối màu kết hợp hệ thống phanh Brembo kẹp phanh màu vàng. Xe trang bị giảm chấn do STI tinh chỉnh, nút bấm khởi động STI cùng các điểm nhấn trang trí màu đỏ trong khoang lái.
Trong khi đó, mẫu xe anh em Toyota GT86 phiên bản 2027 lại được mở rộng góc vát của cơ cấu khóa chuyển số giữa cấp số 4 và số 5 nhằm mang lại cảm giác vào số êm ái hơn. Toyota GT86 cũng sở hữu tùy chọn màu sơn mới, bổ sung camera góc rộng và tinh chỉnh lại chân ga nhằm tối ưu phản hồi ga mượt mà, tuyến tính hơn.
Trong khi đó, mẫu xe anh em Toyota GT86 phiên bản 2027 lại được mở rộng góc vát của cơ cấu khóa chuyển số giữa cấp số 4 và số 5 nhằm mang lại cảm giác vào số êm ái hơn. Toyota GT86 cũng sở hữu tùy chọn màu sơn mới, bổ sung camera góc rộng và tinh chỉnh lại chân ga nhằm tối ưu phản hồi ga mượt mà, tuyến tính hơn.
Video: Trải nghiệm xe thể thao Subaru BRZ tại Việt Nam.
Hải Nam
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