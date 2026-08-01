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[GALLERY] BMW iX3 2026 ra mắt Đông Nam Á - chạy 805 km/sạc, giá 3,3 tỷ đồng

Số hóa - Xe

[GALLERY] BMW iX3 2026 ra mắt Đông Nam Á - chạy 805 km/sạc, giá 3,3 tỷ đồng

Tại Triển lãm Ô tô Quốc tế Gaikindo (GIIAS) 2026, BMW đã ra mắt iX3 tại thị trường Indonesia, mẫu xe đầu tiên của hãng phát triển trên nền tảng Neue Klasse.

Nguyễn Anh
Trong khuôn khổ Triển lãm Ô tô Quốc tế Gaikindo (GIIAS) 2026 tại Indonesia, BMW đã chính thức trình làng iX3 thế hệ hoàn toàn mới. Đây là mẫu xe đầu tiên của thương hiệu Đức được phát triển trên nền tảng Neue Klasse - kiến trúc dành riêng cho thế hệ xe điện tiếp theo của BMW.
Trong khuôn khổ Triển lãm Ô tô Quốc tế Gaikindo (GIIAS) 2026 tại Indonesia, BMW đã chính thức trình làng iX3 thế hệ hoàn toàn mới. Đây là mẫu xe đầu tiên của thương hiệu Đức được phát triển trên nền tảng Neue Klasse - kiến trúc dành riêng cho thế hệ xe điện tiếp theo của BMW.
Tại thị trường Indonesia, mẫu xe SUV BMW iX3 chỉ được phân phối với duy nhất phiên bản 50 xDrive, có giá bán 2,269 tỷ rupiah (tương đương khoảng 3,3 tỷ đồng).
Tại thị trường Indonesia, mẫu xe SUV BMW iX3 chỉ được phân phối với duy nhất phiên bản 50 xDrive, có giá bán 2,269 tỷ rupiah (tương đương khoảng 3,3 tỷ đồng).
BMW iX3 thế hệ mới sở hữu diện mạo được phát triển theo triết lý thiết kế Neue Klasse. Phần đầu xe nổi bật với cụm đèn pha LED thích ứng tích hợp chức năng hỗ trợ chiếu xa tự động, kết hợp lưới tản nhiệt phát sáng Iconic Glow.
BMW iX3 thế hệ mới sở hữu diện mạo được phát triển theo triết lý thiết kế Neue Klasse. Phần đầu xe nổi bật với cụm đèn pha LED thích ứng tích hợp chức năng hỗ trợ chiếu xa tự động, kết hợp lưới tản nhiệt phát sáng Iconic Glow.
Phiên bản 50 xDrive của BMW iX3 2026 tại Indonesia đi kèm gói ngoại thất M Sport với bộ mâm hợp kim M kích thước 21 inch phối hai tông màu, cùm phanh màu xanh và cửa sổ trời toàn cảnh.
Phiên bản 50 xDrive của BMW iX3 2026 tại Indonesia đi kèm gói ngoại thất M Sport với bộ mâm hợp kim M kích thước 21 inch phối hai tông màu, cùm phanh màu xanh và cửa sổ trời toàn cảnh.
Không gian nội thất của xe được bọc vật liệu Veganza, đi kèm ghế chỉnh điện, cửa cốp đóng mở điện, hệ thống đèn viền nội thất và điều hòa tự động. Điểm đáng chú ý nằm ở hệ thống BMW Panoramic iDrive thế hệ mới.
Không gian nội thất của xe được bọc vật liệu Veganza, đi kèm ghế chỉnh điện, cửa cốp đóng mở điện, hệ thống đèn viền nội thất và điều hòa tự động. Điểm đáng chú ý nằm ở hệ thống BMW Panoramic iDrive thế hệ mới.
Xe sở hữu màn hình Panoramic Vision Display kéo dài hết chiều ngang bảng táp-lô, kết hợp màn hình cảm ứng trung tâm kích thước 17,9 inch chạy hệ điều hành BMW Operating System X cùng màn hình hiển thị thông tin trên kính lái HUD 3D.
Xe sở hữu màn hình Panoramic Vision Display kéo dài hết chiều ngang bảng táp-lô, kết hợp màn hình cảm ứng trung tâm kích thước 17,9 inch chạy hệ điều hành BMW Operating System X cùng màn hình hiển thị thông tin trên kính lái HUD 3D.
Về trang bị an toàn, BMW iX3 sở hữu gói hỗ trợ lái Driving Assistant Plus với các tính năng hỗ trợ lái cấp độ 2, hệ thống hỗ trợ đỗ xe Parking Assistant Plus, giám sát áp suất lốp, dàn âm thanh Harman Kardon, sạc điện thoại không dây cùng các dịch vụ kết nối BMW ConnectedDrive và điều khiển xe từ xa.
Về trang bị an toàn, BMW iX3 sở hữu gói hỗ trợ lái Driving Assistant Plus với các tính năng hỗ trợ lái cấp độ 2, hệ thống hỗ trợ đỗ xe Parking Assistant Plus, giám sát áp suất lốp, dàn âm thanh Harman Kardon, sạc điện thoại không dây cùng các dịch vụ kết nối BMW ConnectedDrive và điều khiển xe từ xa.
Nằm dưới nắp capo của BMW iX3 50 xDrive là hai mô-tơ điện kết hợp với hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian xDrive. Hệ thống này sản sinh công suất tối đa 462 mã lực và mô-men xoắn cực đại 645 Nm, giúp xe tăng tốc từ 0-100 km/h trong 4,9 giây trước khi đạt tốc độ tối đa 210 km/h.
Nằm dưới nắp capo của BMW iX3 50 xDrive là hai mô-tơ điện kết hợp với hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian xDrive. Hệ thống này sản sinh công suất tối đa 462 mã lực và mô-men xoắn cực đại 645 Nm, giúp xe tăng tốc từ 0-100 km/h trong 4,9 giây trước khi đạt tốc độ tối đa 210 km/h.
Cung cấp năng lượng cho xe là bộ pin NMC có dung lượng khả dụng 108,7 kWh. Theo tiêu chuẩn WLTP, mẫu SUV điện này có thể di chuyển tối đa 805 km sau mỗi lần sạc đầy. BMW cũng trang bị cho iX3 kiến trúc điện 800 V, hỗ trợ sạc nhanh DC với công suất tối đa 400 kW. Nhờ đó, thời gian sạc từ 10% lên 80% dung lượng pin chỉ khoảng 21 phút
Cung cấp năng lượng cho xe là bộ pin NMC có dung lượng khả dụng 108,7 kWh. Theo tiêu chuẩn WLTP, mẫu SUV điện này có thể di chuyển tối đa 805 km sau mỗi lần sạc đầy. BMW cũng trang bị cho iX3 kiến trúc điện 800 V, hỗ trợ sạc nhanh DC với công suất tối đa 400 kW. Nhờ đó, thời gian sạc từ 10% lên 80% dung lượng pin chỉ khoảng 21 phút
Đối với thị trường Indonesia, bộ sạc AC tích hợp được nâng lên mức công suất 22 kW, thay cho mức tiêu chuẩn 11 kW trên một số thị trường khác. Xe đồng thời hỗ trợ các tính năng sạc và cấp điện hai chiều gồm Vehicle-to-Load (V2L), Vehicle-to-Home (V2H) và Vehicle-to-Grid (V2G).
Đối với thị trường Indonesia, bộ sạc AC tích hợp được nâng lên mức công suất 22 kW, thay cho mức tiêu chuẩn 11 kW trên một số thị trường khác. Xe đồng thời hỗ trợ các tính năng sạc và cấp điện hai chiều gồm Vehicle-to-Load (V2L), Vehicle-to-Home (V2H) và Vehicle-to-Grid (V2G).
Nguyễn Anh
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