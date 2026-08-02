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Kho tri thức

Báo tuyết quý hiếm xuất hiện trở lại ở Trung Quốc sau 7 năm

Khu bảo tồn thiên nhiên quốc gia núi Siguniang (Trung Quốc) vừa ghi lại được hình ảnh một con báo tuyết, loài động vật hoang dã được bảo vệ cấp quốc gia.

Theo Phiêu Linh/ Znews

Khu bảo tồn thiên nhiên quốc gia núi Siguniang (Trung Quốc) vừa ghi lại được hình ảnh về một con báo tuyết, loài động vật hoang dã được bảo vệ cấp quốc gia, đang đi trên vách đá.

Hình ảnh báo tuyết xuất hiện cuối tháng 7, trích từ camera của khu bảo tồn. Ảnh: Khu bảo tồn thiên nhiên quốc gia núi Siguniang.
Hình ảnh báo tuyết xuất hiện cuối tháng 7, trích từ camera của khu bảo tồn. Ảnh: Khu bảo tồn thiên nhiên quốc gia núi Siguniang.

Theo Global Times đưa tin ngày 31/7, trong khi đang sắp xếp dữ liệu từ camera hồng ngoại, các chuyên viên của Khu bảo tồn thiên nhiên quốc gia núi Siguniang (tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc) đã phát hiện một con báo tuyết, loài động vật hoang dã được bảo vệ cấp quốc gia, đang di chuyển trên vách đá.

Đoạn video trích xuất từ camera cho thấy con báo tuyết đã trưởng thành, khỏe mạnh và có thân hình vạm vỡ.

Đại diện khu bảo tồn cho biết đây là lần tiếp theo ghi nhận sự xuất hiện của báo tuyết tại đây, kể từ lần đầu tiên vào năm 2019. Điều này chứng tỏ sự hiện diện liên tục của báo tuyết trong khu vực, không phải xuất hiện thoáng qua.

Ngoài ra, lần nhìn thấy mới nhất này cũng đánh dấu bước tiến trong nỗ lực bảo tồn đa dạng sinh học địa phương. Báo tuyết thuộc loài động vật chủ chốt trong hệ sinh thái núi cao, việc loài động vật này sống khỏe cho thấy chuỗi thức ăn và môi trường sống trong khu bảo tồn lành mạnh, sự can thiệp của con người ở mức tối thiểu.

Hình ảnh báo tuyết xuất hiện năm 2019 trích từ camera. Ảnh: Khu bảo tồn thiên nhiên quốc gia núi Siguniang.
Hình ảnh báo tuyết xuất hiện năm 2019 trích từ camera. Ảnh: Khu bảo tồn thiên nhiên quốc gia núi Siguniang.

Năm 2019, Khu bảo tồn thiên nhiên quốc gia núi Siguniang từng ghi lại được hình ảnh một con báo tuyết đang đi gần một vách đá cao hơn 4.900 m. Những năm trước đó, nhân viên khu bảo tồn đã tìm thấy dấu chân và phân của báo tuyết nhưng đến năm 2019 mới có hình ảnh rõ nét về loài động vật này.

Theo hãng thông tấn Tân Hoa Xã, báo tuyết được mệnh danh là "vua của những ngọn núi tuyết", thuộc loài động vật hoang dã được bảo vệ cấp quốc gia ở Trung Quốc. Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN) cũng xếp báo tuyết vào nhóm có nguy cơ tuyệt chủng đến dễ bị tổn thương. Loài động vật này thường sống ở các dãy núi thuộc Trung Á và Nam Á ở độ cao 2.500-4.500 m. Khoảng 60% môi trường sống của chúng nằm ở Trung Quốc.

Núi Siguniang là danh lam thắng cảnh quốc gia và khu bảo tồn thiên nhiên được thành lập vào giai đoạn 1995-1996, với tổng diện tích khoảng 591 km2.

Tại đây bảo tồn hệ sinh thái tự nhiên, chủ yếu là rừng lá kim nguyên sinh. Đồng thời bảo vệ gấu trúc khổng lồ, báo tuyết, hươu môi trắng, khỉ vàng và các loài trọng điểm quốc gia khác.

Khu bảo tồn thiên nhiên quốc gia nằm giữa ngọn núi Siguniang. Ảnh: BobSt23.
Khu bảo tồn thiên nhiên quốc gia nằm giữa ngọn núi Siguniang. Ảnh: BobSt23.
znews.vn
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#Trung Quốc #báo tuyết #bảo tồn #động vật hoang dã #núi Siguniang #bảo vệ môi trường

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