Vụ hơn 60 người nghi ngộ độc tại Trường Kim Đồng-Sa Đéc: Bộ Y tế chỉ đạo khẩn

Bộ Y tế chỉ đạo các bệnh viện điều trị, điều tra nguồn cung cấp thực phẩm, nâng cao nhận thức an toàn thực phẩm trong trường học và cộng đồng.

Khẩn trương điều tra, xử lý vụ nghi ngộ độc thực phẩm

Ngày 21/5/2026, Cục An toàn thực phẩm đã có văn bản gửi Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp về vụ nghi ngờ bị ngộ độc thực phẩm tại trường tiểu học Kim Đồng - Sa Đéc.

Cục An toàn thực phẩm cho biết, đã nhận được Báo cáo số 252/BC-ATTP ngày 21/5/2026 của Chi cục An toàn thực phẩm tỉnh Đồng Tháp ghi nhận 62 trường hợp có các triệu chứng sốt, buồn nôn, tiêu chảy… nghi ngờ bị ngộ độc thực phẩm tại Trường tiểu học Kim Đồng – Sa Đéc và được đưa đến các cơ sở khám, chữa bệnh để điều trị.

Ông Huỳnh Minh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp thăm hỏi, động viên các em học sinh đang điều trị tại bệnh viện. Ảnh M. Nhân/Nguồn tienphong.vn

Trước tình hình trên, Cục An toàn thực phẩm đề nghị Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp chỉ đạo các đơn vị chức năng chỉ đạo các bệnh viện có bệnh nhân đang điều trị, tập trung nguồn lực tích cực điều trị cho bệnh nhân ngộ độc thực phẩm không để ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng; Tổ chức điều tra, truy xuất nguồn gốc thực phẩm để xác định rõ nguồn cung cấp nguyên liệu, thực phẩm nghi ngờ gây ngộ độc; lấy mẫu thực phẩm, bệnh phẩm để xét nghiệm tìm nguyên nhân; điều tra, xử lý nghiêm các vi phạm quy định về an toàn thực phẩm (nếu có).

Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng ngừa ngộ độc thực phẩm trong các cơ sở giáo dục; nâng cao nhận thức về vai trò, trách nhiệm của Hiệu trưởng nhà trường trong công tác bảo đảm an toàn thực phẩm khi tổ chức các hoạt động bếp ăn tập thể trong trường học; thực hiện nghiêm các nội dung chỉ đạo tại công văn số 2236/BYT-ATTP ngày 01/04/2026 của Bộ Y tế về tăng cường kiểm tra, bảo đảm an toàn thực phẩm ở các bếp ăn tập thể, bếp ăn trường học;

Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn kiến thức bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng, tập trung truyền thông vào nhóm cơ sở kinh doanh bếp ăn tập thể, thức ăn đường phố theo nội dung tại Kế hoạch số 598/KHBCĐTƯATTP ngày 10/4/2026 của Ban chỉ đạo Liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm về việc triển khai tháng hành động vì an toàn thực phẩm với chủ đề “Bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng ngừa ngộ độc thực phẩm trong dịch vụ ăn uống và thức ăn đường phố”.

Theo dõi, cập nhật diễn biến tình hình vụ ngộ độc, thực hiện báo cáo nhanh theo hướng dẫn, chủ động truyền thông thông tin vụ việc và sớm công khai kết quả điều tra ngộ độc thực phẩm đồng thời báo cáo về Cục An toàn thực phẩm theo quy định.

Số ca nghi ngộ độc phải nhập viện tăng lên 69 người

Thống kê mới nhất, đến 15 giờ ngày 21/5, số ca nghi ngộ độc phải nhập viện tăng lên 69 người. Trong đó có 63 học sinh, 6 người lớn là người nhà của giáo viên trong trường. Các bệnh nhân nhập viện đều có chung các triệu chứng lâm sàng của ngộ độc thực phẩm như: Sốt, buồn nôn, nôn ói, tiêu chảy; một số trường hợp xuất hiện dấu hiệu co giật.

Về tình hình điều trị, các bệnh viện cho biết, sức khỏe của đại đa số bệnh nhân hiện đã cơ bản ổn định, diễn tiến tích cực. Đối với 2 ca diễn biến nặng trước đó (gồm một người lớn 56 tuổi và một học sinh 7 tuổi), 1 ca đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc và 1 ca đã chuyển viện tuyến trên, sức khỏe của cả hai đang dần phục hồi.

Vụ việc bắt đầu vào chiều tối ngày 19/5, khi một số học sinh Trường Tiểu học Kim Đồng xuất hiện triệu chứng bất thường sau khi ăn bán trú tại trường. Số lượng học sinh có dấu hiệu chuyển biến xấu và nhập viện tăng mạnh sau đó.

Được biết, trong ngày 18/5, trường có 505 học sinh ăn bán trú và ngày 19/5 có 468 học sinh ăn. Thực đơn bữa chính gồm: Cơm trắng, xíu mại thịt heo, canh cải ngọt nấu tép, rau muống và chuối; bữa xế chiều có bánh su kem. Toàn bộ các suất ăn này do một đơn vị bên ngoài cung cấp theo hợp đồng độc quyền với nhà trường.