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Sống Khỏe

Người mắc bệnh tim mạch tập luyện thế nào để an toàn?

Người mắc bệnh tim mạch nên duy trì vận động nhẹ và vừa tối thiểu 30 phút/ngày (ít nhất 5 ngày/tuần) qua các hình thức như đi bộ, đạp xe chậm, khiêu vũ.

Theo N. Huyền/ Vietnamnet

Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) vừa ban hành "Cẩm nang hướng dẫn hoạt động thể lực nâng cao sức khỏe cho cộng đồng".

Tài liệu này trang bị kiến thức hữu ích, giúp người dân hiểu rõ vai trò của vận động, từ đó chủ động tập luyện đúng cách để tăng cường sức khỏe, phòng chống bệnh tật, đặc biệt là nhóm người đang sống chung với các bệnh lý mạn tính.

Theo Bộ Y tế, tất cả những người mắc các bệnh mạn tính như ung thư, cao huyết áp, tim mạch... đều nên duy trì thói quen hoạt động thể lực thường xuyên.

Theo đó, người bệnh nên ưu tiên các bài tập hiếu khí (đi bộ, đạp xe chậm, bơi lội, thể dục nhịp điệu hoặc khiêu vũ). Khối lượng vận động được khuyến nghị là duy trì cường độ vừa từ 150 đến 300 phút mỗi tuần (khoảng 30 đến 60 phút mỗi ngày), hoặc cường độ mạnh từ 75 đến 150 phút mỗi tuần (khoảng 15 đến 30 phút mỗi ngày). Bên cạnh đó, người bệnh cũng có thể kết hợp linh hoạt giữa các hoạt động cường độ vừa và mạnh suốt ít nhất 5 ngày trong tuần để đạt được lợi ích sức khỏe tối ưu.

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Tập luyện thể lực là hoạt động cần thiết nâng cao sức khỏe người dân.

Song song với tập hiếu khí, người mắc bệnh mạn tính cần dành ít nhất 2 ngày mỗi tuần cho các hoạt động tăng cường sức mạnh cơ bắp cho toàn bộ các nhóm cơ chính với cường độ vừa hoặc mạnh.

Riêng đối với người cao tuổi mắc bệnh mạn tính, Bộ Y tế khuyến cáo nên dành tối thiểu 3 ngày mỗi tuần thực hiện các bài tập đa thành phần, trọng tâm là rèn luyện khả năng thăng bằng và sức mạnh thể chất nhằm nâng cao chức năng vận động cũng như phòng ngừa nguy cơ té ngã.

Nếu không thuộc diện chống chỉ định của bác sĩ, người bệnh có thể gia tăng thời gian tập hiếu khí cường độ vừa lên trên 300 phút mỗi tuần hoặc cường độ mạnh trên 150 phút mỗi tuần để gặt hái thêm nhiều giá trị sức khỏe.

Bộ Y tế cũng khuyến cáo, người mắc các bệnh mạn tính cần hạn chế tối đa thời gian ngồi yên một chỗ, chủ động thay thế thời gian tĩnh tại bằng bất kỳ hình thức vận động nào, kể cả ở cường độ nhẹ nhàng nhất.

Bệnh nhân tim mạch vận động ra sao?

Đối với nhóm bệnh nhân tim mạch, hoạt động thể lực đóng vai trò quan trọng trong việc giảm nguy cơ tử vong, làm chậm tiến triển của bệnh, đồng thời cải thiện đáng kể khả năng vận động và chất lượng cuộc sống hàng ngày.

Bộ Y tế đưa ra nguyên tắc cốt lõi khi tập luyện cho nhóm đối tượng này là luôn luôn khởi động và thư giãn ở cường độ nhẹ trong khoảng 6 đến 10 phút.

Quá trình tập nên lồng ghép linh hoạt giữa cường độ nhẹ xen kẽ cường độ vừa, đồng thời lựa chọn loại hình vận động phù hợp nhất với thể trạng và tiến triển bệnh lý của từng cá nhân.

Về tần suất, bệnh nhân tim mạch nên duy trì tập luyện hằng ngày với cường độ nhẹ và vừa, đảm bảo thời gian tối thiểu 30 phút mỗi ngày, ít nhất 5 ngày mỗi tuần.

Ngoài ra, người bệnh nên thực hiện các bài tập đối kháng tối thiểu 2 lần mỗi tuần nếu điều kiện sức khỏe cho phép.

Loại hình hoạt động thể lực phù hợp với nhóm người mắc bệnh tim mạch gồm: Đi bộ, đạp xe chậm, bơi lội, thể dục nhịp điệu, khiêu vũ và những bài tập tăng cường cho cơ như: nâng tạ nhỏ, sử dụng dây kháng lực, đứng lên ngồi xuống ghế.

Bộ Y tế cũng lưu ý người mắc bệnh tim mạch nguyên tắc quan trọng hàng đầu là tuyệt đối không ngồi tĩnh tại quá lâu (60 phút). Đặc biệt, nhóm người này khi thấy dấu hiệu bất thường (đau tức ngực, khó thở, hoa mắt, chóng mặt…) phải dừng tập, nghỉ ngơi và báo cho người xung quanh.

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#tim mạch #bệnh tim mạch #tập thể dục #vận động #bệnh mạn tính #sức khỏe

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