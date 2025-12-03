Hà Nội

Xã hội

Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi ở Phú Thọ kèm mảnh giấy viết tay

Một bé gái sơ sinh được phát hiện trong giỏ xách cùng quần áo, sữa và giấy viết tay xin lỗi tại xã Hợp Kim. UBND xã đang niêm yết để tìm thân nhân.

Nguyễn Hinh

Ngày 3/12, thông tin với PV Báo Tri thức và Cuộc sống, đại diện UBND xã Hợp Kim, tỉnh Phú Thọ cho biết, địa phương đang tìm nhân thân cho bé gái bị bỏ rơi cách đây vài ngày.

be-gai-so-sinh-bi-bo-roi-kem-manh-giay-viet-tay.jpg
Mảnh giấy viết tay đặt trong giỏ cùng bé gái sơ sinh. Ảnh: PV

Bà Phạm Thùy Dung (trú tại xóm Đồng Ngoài) là người phát hiện bé gái bị bỏ rơi khoảng 23h ngày 23/11, khi đang từ nhà mẹ đẻ về. Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi nằm bên trong một giỏ xách, đặt ven đường cùng quần áo, sữa, một tờ giấy viết tay.

Trong tờ giấy ghi rõ ngày, giờ bé gái chào đời và cho biết, hoàn cảnh khó khăn, đang mắc bệnh hiểm nghèo nên không thể nuôi con. Người này gửi lời xin lỗi bé gái và mong gia đình nhặt được trẻ chăm sóc con thay mình.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, bà Dung đã báo cáo UBND xã Hợp Kim, Công an xã Hợp Kim. UBND xã Hợp Kim sau đó cử đại diện cùng công chức chuyên môn phối hợp Công an xã, Trạm y tế xã và Ban quản lý xóm đến kiểm tra, lập biên bản.

Bé gái được giao cho bà Phạm Thùy Dung chăm sóc, nuôi dưỡng. Xác minh ban đầu cho thấy chưa xác định được cha, mẹ đẻ hoặc người bỏ rơi trẻ. UBND xã Hợp Kim cũng tiến hành niêm yết công khai thông tin trẻ bị bỏ rơi để tìm thân nhân.

Cũng theo đại diện UBND xã Hợp Kim, bà Phạm Thùy Dung có mong muốn nhận bé gái làm con nuôi. Sau khi kết thúc thời gian niêm yết tìm thân nhân, chính quyền địa phương sẽ tiến hành các thủ tục theo đúng quy định của pháp luật.

Bài liên quan

Xã hội

Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trong căn nhà hoang ở Quảng Trị

Phát hiện bé gái sơ sinh còn nguyên dây rốn bị bỏ rơi trong căn nhà hoang, người dân thôn Phương An, xã Triệu Cơ (Quảng Trị) đã cấp báo chính quyền địa phương.

Ngày 30/10, thông tin từ UBND xã Triệu Cơ (tỉnh Quảng Trị) cho biết, người dân địa phương vừa phát hiện một bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trong căn nhà hoang gần Nhà văn hoá thôn Phương An.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 7h cùng ngày, người dân thôn Phương An (xã Triệu Cơ) phát hiện một cháu bé còn nguyên dây rốn, được quấn bằng một chiếc khăn mỏng… bị bỏ rơi trong căn nhà hoang, nên đã cấp báo chính quyền địa phương.

Xem chi tiết

Xã hội

Bé sơ sinh bị bỏ rơi ở Hải Phòng cùng lời nhắn “Mẹ ngàn lần xin lỗi”

Một người phụ nữ đã nhờ người bế con sơ sinh sau đó bỏ đi. Trong tờ giấy để lại, người mẹ này nói hoàn cảnh khó khăn về kinh tế cùng “ngàn lời xin lỗi con yêu”.

Thông tin ban đầu, khoảng 18h30 ngày 27/10/2025, chị Vũ Thị Dâu (SN 1982, trú tại thôn An Nhân Đông, xã Tứ Kỳ, TP Hải Phòng) khi đi tập thể dục tại khu vực trước cổng Trạm Y tế Tứ Kỳ số 1 đã được một người phụ nữ nhờ bế con, sau đó người này bỏ đi.

2333.jpg
Chị Vũ Thị Dâu đang tạm thời nhận chăm sóc cháu bé.
Xem chi tiết

Xã hội

Bé trai sơ sinh còn nguyên dây rốn bị bỏ rơi cạnh bờ mương ở Nghệ An

Người dân phường Trường Vinh (Nghệ An) phát hiện cháu bé sơ sinh tại bờ mương cạnh nhà, trong tình trạng còn nguyên dây rốn, tím tái, khóc yếu.

Ngày 28/10, Bệnh viện Đa khoa TP Vinh (Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận một bé trai sơ sinh bị bỏ rơi. Tình trạng bé lúc được đưa vào viện toàn thân tím tái, thân nhiệt hạ, khóc rên, chưa được cắt rốn (dây rốn còn nguyên, đi kèm bánh rau), cân nặng lúc vào viện 3,1 kg.

Trước đó, khoảng 7h20 cùng ngày, ông Nguyễn Văn C. và bà Võ Thị Th. (trú tại khối 5, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An) phát hiện cháu bé sơ sinh tại bờ mương cạnh nhà, trong tình trạng còn nguyên dây rốn, tím tái, khóc yếu.

Xem chi tiết

