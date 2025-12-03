Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi ở Phú Thọ kèm mảnh giấy viết tay

Một bé gái sơ sinh được phát hiện trong giỏ xách cùng quần áo, sữa và giấy viết tay xin lỗi tại xã Hợp Kim. UBND xã đang niêm yết để tìm thân nhân.

Ngày 3/12, thông tin với PV Báo Tri thức và Cuộc sống, đại diện UBND xã Hợp Kim, tỉnh Phú Thọ cho biết, địa phương đang tìm nhân thân cho bé gái bị bỏ rơi cách đây vài ngày.

Mảnh giấy viết tay đặt trong giỏ cùng bé gái sơ sinh. Ảnh: PV

Bà Phạm Thùy Dung (trú tại xóm Đồng Ngoài) là người phát hiện bé gái bị bỏ rơi khoảng 23h ngày 23/11, khi đang từ nhà mẹ đẻ về. Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi nằm bên trong một giỏ xách, đặt ven đường cùng quần áo, sữa, một tờ giấy viết tay.

Trong tờ giấy ghi rõ ngày, giờ bé gái chào đời và cho biết, hoàn cảnh khó khăn, đang mắc bệnh hiểm nghèo nên không thể nuôi con. Người này gửi lời xin lỗi bé gái và mong gia đình nhặt được trẻ chăm sóc con thay mình.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, bà Dung đã báo cáo UBND xã Hợp Kim, Công an xã Hợp Kim. UBND xã Hợp Kim sau đó cử đại diện cùng công chức chuyên môn phối hợp Công an xã, Trạm y tế xã và Ban quản lý xóm đến kiểm tra, lập biên bản.

Bé gái được giao cho bà Phạm Thùy Dung chăm sóc, nuôi dưỡng. Xác minh ban đầu cho thấy chưa xác định được cha, mẹ đẻ hoặc người bỏ rơi trẻ. UBND xã Hợp Kim cũng tiến hành niêm yết công khai thông tin trẻ bị bỏ rơi để tìm thân nhân.

Cũng theo đại diện UBND xã Hợp Kim, bà Phạm Thùy Dung có mong muốn nhận bé gái làm con nuôi. Sau khi kết thúc thời gian niêm yết tìm thân nhân, chính quyền địa phương sẽ tiến hành các thủ tục theo đúng quy định của pháp luật.