Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trong căn nhà hoang ở Quảng Trị

Phát hiện bé gái sơ sinh còn nguyên dây rốn bị bỏ rơi trong căn nhà hoang, người dân thôn Phương An, xã Triệu Cơ (Quảng Trị) đã cấp báo chính quyền địa phương.

Ngày 30/10, thông tin từ UBND xã Triệu Cơ (tỉnh Quảng Trị) cho biết, người dân địa phương vừa phát hiện một bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trong căn nhà hoang gần Nhà văn hoá thôn Phương An.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 7h cùng ngày, người dân thôn Phương An (xã Triệu Cơ) phát hiện một cháu bé còn nguyên dây rốn, được quấn bằng một chiếc khăn mỏng… bị bỏ rơi trong căn nhà hoang, nên đã cấp báo chính quyền địa phương.

Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi nặng hơn 3kg.

Nhận được thông tin, Công an xã Triệu Cơ đã đưa cháu bé đến bệnh viện để chăm sóc. Tại bệnh viện, bác sĩ đã cắt dây rốn, sưởi ấm và thực hiện các biện pháp chăm sóc cần thiết cho cháu bé.

Hiện, chính quyền địa phương đang phối hợp với người dân và bệnh viện tiếp tục chăm sóc cháu, đồng thời hoàn thiện các thủ tục theo quy định pháp luật.

