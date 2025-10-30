Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trong căn nhà hoang ở Quảng Trị

Phát hiện bé gái sơ sinh còn nguyên dây rốn bị bỏ rơi trong căn nhà hoang, người dân thôn Phương An, xã Triệu Cơ (Quảng Trị) đã cấp báo chính quyền địa phương.

Hạo Nhiên

Ngày 30/10, thông tin từ UBND xã Triệu Cơ (tỉnh Quảng Trị) cho biết, người dân địa phương vừa phát hiện một bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trong căn nhà hoang gần Nhà văn hoá thôn Phương An.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 7h cùng ngày, người dân thôn Phương An (xã Triệu Cơ) phát hiện một cháu bé còn nguyên dây rốn, được quấn bằng một chiếc khăn mỏng… bị bỏ rơi trong căn nhà hoang, nên đã cấp báo chính quyền địa phương.

fb92781d-1d1c-424d-9521-a7c95871b8b4-1623.jpg
Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi nặng hơn 3kg.

Nhận được thông tin, Công an xã Triệu Cơ đã đưa cháu bé đến bệnh viện để chăm sóc. Tại bệnh viện, bác sĩ đã cắt dây rốn, sưởi ấm và thực hiện các biện pháp chăm sóc cần thiết cho cháu bé.

Hiện, chính quyền địa phương đang phối hợp với người dân và bệnh viện tiếp tục chăm sóc cháu, đồng thời hoàn thiện các thủ tục theo quy định pháp luật.

>>> Xem thêm video: Công an giúp tìm 2 bé gái bị đi lạc.

Nguồn: ĐTHĐT.
#Quảng Trị #bé gái #sơ sinh #bị bỏ rơi #nhà hoang

Bài liên quan

Xã hội

Bé sơ sinh bị bỏ rơi ở Hải Phòng cùng lời nhắn “Mẹ ngàn lần xin lỗi”

Một người phụ nữ đã nhờ người bế con sơ sinh sau đó bỏ đi. Trong tờ giấy để lại, người mẹ này nói hoàn cảnh khó khăn về kinh tế cùng “ngàn lời xin lỗi con yêu”.

Thông tin ban đầu, khoảng 18h30 ngày 27/10/2025, chị Vũ Thị Dâu (SN 1982, trú tại thôn An Nhân Đông, xã Tứ Kỳ, TP Hải Phòng) khi đi tập thể dục tại khu vực trước cổng Trạm Y tế Tứ Kỳ số 1 đã được một người phụ nữ nhờ bế con, sau đó người này bỏ đi.

2333.jpg
Chị Vũ Thị Dâu đang tạm thời nhận chăm sóc cháu bé.
Xem chi tiết

Xã hội

Bé trai sơ sinh còn nguyên dây rốn bị bỏ rơi cạnh bờ mương ở Nghệ An

Người dân phường Trường Vinh (Nghệ An) phát hiện cháu bé sơ sinh tại bờ mương cạnh nhà, trong tình trạng còn nguyên dây rốn, tím tái, khóc yếu.

Ngày 28/10, Bệnh viện Đa khoa TP Vinh (Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận một bé trai sơ sinh bị bỏ rơi. Tình trạng bé lúc được đưa vào viện toàn thân tím tái, thân nhiệt hạ, khóc rên, chưa được cắt rốn (dây rốn còn nguyên, đi kèm bánh rau), cân nặng lúc vào viện 3,1 kg.

Trước đó, khoảng 7h20 cùng ngày, ông Nguyễn Văn C. và bà Võ Thị Th. (trú tại khối 5, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An) phát hiện cháu bé sơ sinh tại bờ mương cạnh nhà, trong tình trạng còn nguyên dây rốn, tím tái, khóc yếu.

Xem chi tiết

Xã hội

Bé trai 4 tuổi bị bỏ rơi trên taxi ở Khánh Hoà

Chở bé trai đến điểm hẹn, nhưng không có người ra đón, trong khi điện thoại của người mẹ đã tắt, nên tài xế taxi phải chở cháu bé đến cơ quan Công an trình báo.

Ngày 20/10, thông tin từ Công an phường Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận một bé trai được tài xế công nghệ đưa đến trình báo, sau khi người này không thể liên lạc với mẹ của bé.

Trước đó, chiều 19/10, một phụ nữ gọi taxi và nhờ tài xế chở bé trai 4 tuổi đến một khách sạn trên đường Trần Phú (phường Nha Trang) để gặp cha.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới