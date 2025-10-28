Bé sơ sinh bị bỏ rơi ở Hải Phòng cùng lời nhắn “Mẹ ngàn lần xin lỗi”

Một người phụ nữ đã nhờ người bế con sơ sinh sau đó bỏ đi. Trong tờ giấy để lại, người mẹ này nói hoàn cảnh khó khăn về kinh tế cùng “ngàn lời xin lỗi con yêu”.

Thông tin ban đầu, khoảng 18h30 ngày 27/10/2025, chị Vũ Thị Dâu (SN 1982, trú tại thôn An Nhân Đông, xã Tứ Kỳ, TP Hải Phòng) khi đi tập thể dục tại khu vực trước cổng Trạm Y tế Tứ Kỳ số 1 đã được một người phụ nữ nhờ bế con, sau đó người này bỏ đi.

Chị Vũ Thị Dâu đang tạm thời nhận chăm sóc cháu bé.

Bé sơ sinh bị bỏ lại là bé gái khoảng 5 ngày tuổi, nặng 3,5 kg, được quấn trong khăn màu đỏ nhạt, kèm theo 5 bộ quần áo sơ sinh, 2 bình sữa, 1 túi vải màu đen. Mẹ cháu bé cũng để lại mảnh giấy viết tay với nội dung: “Con tôi sinh ngày 1/9 âm lịch (22/10 dương lịch). Do hoàn cảnh quá khó khăn về kinh tế, tôi không thể nuôi được con, mong các bác, cô, chị nhặt được nuôi giúp con tôi. Tôi cảm ơn. Mẹ ngàn lần xin lỗi con yêu.”

Vụ việc ngay sau đó được báo cáo vụ việc đến UBND xã Tứ Kỳ. Chị Dâu cũng là người được UBND xã Tứ Kỳ giao tạm thời chăm sóc cháu bé.

Đại diện lãnh đạo xã Tứ Kỳ đến thăm, động viên gia đình chị Vũ Thị Dâu.

Chiều 28/10, đại diện lãnh đạo UBND xã Tứ Kỳ đã đến thăm cháu bé và động viên gia đình chị Vũ Thị Dâu. Lãnh đạo xã Tứ Kỳ ghi nhận tấm lòng nhân ái của gia đình chị Dâu đã kịp thời cưu mang, chăm sóc cháu trong lúc chờ cơ quan chức năng xác minh, làm rõ, xử lý theo quy định. UBND xã Tứ Kỳ chỉ đạo các ngành liên quan theo dõi sát tình hình, bảo đảm quyền lợi và chăm sóc tốt nhất cho cháu bé.