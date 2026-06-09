Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Bắt tạm giam chủ trại hòm ở Cần Thơ và 6 người có hành động kỳ quái

Chủ trại hòm ở TP Cần Thơ tổ chức sinh nhật nhưng nhiều người đã nhảy vào quan tài và khiêng diễu phố, khiến người dân bức xúc.

Ngày 9/6, Công an phường Sóc Trăng, TP Cần Thơ đã bắt tạm giam 7 bị can về hành vi gây rối trật tự công cộng trong vụ khiêng quan tài có người sống đi diễu phố.

Các bị can bị bắt gồm: Nguyễn Hoàng Nhật (42 tuổi; ngụ TP HCM; chủ trại hòm Nhật Tâm), Phạm Quốc Em (31 tuổi; ngụ An Giang), Phạm Văn Lộc (48 tuổi; ngụ Vĩnh Long), Cổ Minh Đức (32 tuổi), Cao Văn Vẹn (25 tuổi), Lý Thanh Liêm (19 tuổi) và Nguyễn Quốc Khải (38 tuổi) - cùng ngụ TP Cần Thơ.

Trong đó, Vẹn, Liêm, Đức và Em là những người khiêng quan tài; Lộc là người nằm trong áo quan và Khải cầm cờ nhảy múa.

Người sống nằm bên trong chiếc quan tài và những người xung quanh nhảy múa theo tiếng nhạc. Ảnh cắt từ clip
Người sống nằm bên trong chiếc quan tài và những người xung quanh nhảy múa theo tiếng nhạc. Ảnh cắt từ clip

Cơ quan điều tra đang xác minh, xử lý hành vi của 2 người liên quan là Lý Tuyết Cương (41 tuổi; ngụ TP Cần Thơ) và Nguyễn Thị Diệu (44 tuổi; ngụ Vĩnh Long).

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, vào khoảng 18 h30' ngày 4/6, cơ sở kinh doanh "trại hòm Nhật Tâm" ở khu vực 10, phường Sóc Trăng đã tổ chức tiệc sinh nhật cho ông Nhật.

Trong buổi tiệc, những người liên quan thực hiện hành động kỳ quái là nhảy vào quan tài ôm nhau rồi nhảy múa trong tiếng nhạc xập xình. Đỉnh điểm của vụ việc là nhóm người khiêng chiếc quan tài ra đường để diễu phố, rất đông người đi đường tập trung quay clip đăng mạng xã hội thu hút nhiều lượt xem và chia sẻ.

Sau khi nắm thông tin, lực lượng công an đã triệu tập chủ trại hòm lên làm việc. Người này trình bày vào tối 4/6, tại nơi ở của ông tổ chức tiệc sinh nhật. Đến cuối buổi tiệc có làm lễ "bế quan", sau đó thì một số người vào quan tài nằm và khiêng ra ngoài đường nhảy múa.

Nhóm người khiêng quan tài diễu phố. Ảnh cắt từ clip
Nhóm người khiêng quan tài diễu phố. Ảnh cắt từ clip

Quá trình khiêng quan tài ra đường diễn ra trong thời gian khoảng 3 phút thì kết thúc. Ông Nhật đứng tại dải phân cách, nhún nhảy theo điệu nhạc, không có hành động ngăn cản nhóm người trên.

Theo Ca Linh/ Người Lao Động
Link bài gốc Copy link
https://nld.com.vn/bat-tam-giam-chu-trai-hom-o-can-tho-va-6-nguoi-co-hanh-dong-ky-quai-196260609091842922.htm
#khiêng quan tài #Cần Thơ #chủ trại hòm #hành vi kỳ quái #gây rối trật tự

Bài liên quan

Xã hội

Nhóm bị cáo lãnh án vụ khiêng quan tài diễu phố ở TP HCM

HĐXX nhận định hành vi của các bị cáo gây mất trật tự xã hội, cần xử lý nghiêm để răn đe nên đã tuyên mức án nghiêm khắc đối với nhóm khiêng quan tài diễu phố.

Chiều 10/2, TAND khu vực 1 (TPHCM) tuyên án nhóm người khiêng quan tài diễu phố.

Theo HĐXX, căn cứ tài liệu, chứng cứ và lời khai tại phiên tòa, đầu năm 2024, Hồ Ngọc Tuấn lập tài khoản TikTok “Never GG” để kinh doanh quần áo online nhưng chưa triển khai. Đến tháng 10/2024, sau khi quen biết vợ chồng Nguyễn Văn Quyết - Vũ Thị Thanh Xuân, ba người bàn bạc hợp tác kinh doanh.

Xem chi tiết

Bắt khẩn cấp 9 người vụ khiêng quan tài trước chợ Bến Thành

Cơ quan điều tra xác định, Tuấn cùng đồng phạm tổ chức thuê người khiêng quan tài diễu hành trên đường phố đông người qua lại gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự.

Ngày 3/3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM đã bắt khẩn cấp đối với 9 đối tượng về hành vi “Gây rối trật tự công cộng” liên quan đến vụ việc nhóm người khiêng quan tài diễu phố trước chợ Bến Thành.
Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Hồ Ngọc Tuấn (SN 2000, Long An); Nguyễn Văn Quyết (SN 1995), Vũ Thị Thanh Xuân (SN 1995) cùng trú tại quận 12 và 6 đối tượng khác.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới