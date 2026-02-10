Hà Nội

Xã hội

Nhóm bị cáo lãnh án vụ khiêng quan tài diễu phố ở TP HCM

HĐXX nhận định hành vi của các bị cáo gây mất trật tự xã hội, cần xử lý nghiêm để răn đe nên đã tuyên mức án nghiêm khắc đối với nhóm khiêng quan tài diễu phố.

Thanh Phương/ Vietnamnet

Chiều 10/2, TAND khu vực 1 (TPHCM) tuyên án nhóm người khiêng quan tài diễu phố.

Theo HĐXX, căn cứ tài liệu, chứng cứ và lời khai tại phiên tòa, đầu năm 2024, Hồ Ngọc Tuấn lập tài khoản TikTok “Never GG” để kinh doanh quần áo online nhưng chưa triển khai. Đến tháng 10/2024, sau khi quen biết vợ chồng Nguyễn Văn Quyết - Vũ Thị Thanh Xuân, ba người bàn bạc hợp tác kinh doanh.

bi-cao.jpg
Các bị cáo tại tòa. Ảnh: TP

Để quảng bá cửa hàng, Tuấn quay nhiều video đăng mạng xã hội nhưng hiệu quả thấp. Sau đó, Tuấn nảy sinh ý tưởng quay clip nhóm người mặc đồ đen khiêng quan tài diễu phố nhằm tạo sự chú ý, tăng lượt xem.

Tuấn mua một quan tài giá 3,5 triệu đồng, thuê sơn lại màu đen và thuê Thẩm cùng 4 người khác khiêng quan tài quay clip, tiền công 500.000 đồng mỗi người.

Sáng ngày 25/2, Tuấn gọi Thẩm chở quan tài đến studio chụp ảnh, quay video. Chiều cùng ngày, Tuấn đưa 5 chiếc áo khoác cần quảng cáo cho nhóm làm thuê mặc, sau đó nhóm này khiêng quan tài đi bộ dưới lòng đường Huyền Trân Công Chúa – hướng ngược chiều ra đường Nguyễn Thị Minh Khai.

Do chưa hài lòng với cảnh quay, Tuấn đưa quan tài đến khu vực chợ Bến Thành để ghi hình lại và trả thêm tiền công cho Thẩm. Nhóm người được thuê mặc đồ đen, che kín mặt khiêng quan tài đi dưới lòng đường từ đường Lê Lai đến giao lộ Lê Lai – Trần Hưng Đạo, sau đó đưa lên ô tô chở về Long An (cũ).

Sau khi ghi hình, Tuấn dựng clip tổng hợp và đăng lên tài khoản TikTok “Never GG”, thu hút nhiều lượt xem, bình luận và chia sẻ.

HĐXX nhận định hành vi của các bị cáo liều lĩnh, coi thường pháp luật, gây mất trật tự công cộng, cần xử lý nghiêm để răn đe, phòng ngừa chung.

Từ phân tích trên, HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo Hồ Ngọc Tuấn 2 năm 9 tháng tù; bị cáo Nguyễn Văn Quyết, Vũ Thị Thanh Xuân (vợ Quyết), Nguyễn Đăng Khoa, Nguyễn Văn Thẩm (chủ trại hòm) mỗi bị cáo 2 năm 3 tháng tù; Nguyễn Quốc Cường, Phạm Hùng Cường, Nguyễn Hoàng Sơn, Lê Văn Nghĩa (nhóm người được thuê) mỗi bị cáo 2 năm tù, cùng về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Cùng về tội danh trên, bị cáo Ngô Văn Ràng (nhân viên trại hòm), Lại Hoàng Thiên Phúc (thợ chụp ảnh) cùng bị tuyên 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo.


