Bắt quả tang ổ nhóm đánh bạc ở Quảng Trị

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố vụ án “Đánh bạc” và “Tổ chức đánh bạc” xảy ra tại Câu lạc bộ King Club địa chỉ tầng 1, Khách sạn Pullman, TP Hà Nội.

Trong số 141 bị can bị VKSND tối cao truy tố có 5 bị can bị truy tố về tội “Tổ chức đánh bạc”, 136 bị can bị truy tố về tội “Đánh bạc”. Các bị can bị cáo buộc đã đánh bạc với tổng số tiền gần 107 triệu USD. Trong số các bị can có cựu Bí thư Thành ủy Hòa Bình (tỉnh Hòa Bình cũ) Ngô Ngọc Đức và cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ (cũ) Hồ Đại Dũng.