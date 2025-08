Phát hiện 9 đối tượng khai thác vàng trái phép dưới lòng suối

Ngày 4/8, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, đơn vị vừa triệt phá nhanh vụ án tàng trữ, sử dụng vật liệu nổ trái phép khai thác khoáng sản. Trước đó, qua công tác nắm tình hình và tiếp nhận tin báo của quần chúng nhân dân do Phòng An ninh kinh tế chuyển đến, Phòng An ninh điều tra phối hợp với Phòng An ninh kinh tế, Phòng Kỹ thuật hình sự, Phòng Cảnh sát cơ động, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh tiến hành kiểm tra, xác minh, phát hiện 16 đối tượng đang khai thác khoáng sản trái phép tại vườn nhà ông Trần Văn Minh thuộc tổ dân phố Kim Phú 28, phường Mỹ Lâm, tỉnh Tuyên Quang.

Hiện trường vụ việc.