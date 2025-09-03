Bắt quả tang 3 đối tượng ở Đà Nẵng đang "phê" ma túy trước cổng nhà

Tiến hành thu mẫu và test nhanh, cơ quan chức năng phát hiện cả 3 đối tượng ở xã Thăng Phú (TP Đà Nẵng) dương tính với ma túy.

Ngày 3/9, thông tin từ Công an xã Thăng Phú (Công an TP Đà Nẵng) cho biết, đơn vị vừa bắt quả tang 3 đối tượng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy dịp lễ 2/9.

Tiến hành thu mẫu và test nhanh thì phát hiện cả 3 đối tượng trên dương tính với ma túy loại Methamphetamine và Amphetamin.

Trước đó, lúc 20h30 ngày 1/9, qua công tác trinh sát nắm tình hình, Công an xã Thăng Phú phát hiện Dương Quốc Đạt (SN 1997), Dương Ngọc Hậu (SN 1994) và Dương Ngọc Thảo (SN 1997), cùng trú xã Thăng Phú đang tụ tập nghi vấn tổ chức sử dụng ma túy tại khu vực cầu bê tông trước nhà Dương Ngọc Thảo nên đã tổ chức kiểm tra. Tiến hành thu mẫu và test nhanh thì phát hiện cả 3 đối tượng trên dương tính với ma túy loại Methamphetamine và Amphetamin.

Áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ và phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý Công an TP Đà Nẵng tập trung đấu tranh, 3 đối tượng Đạt, Hậu và Thảo đã thừa nhận toàn bộ hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an hoàn thiện hồ sơ và xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

>>> Mời độc giả xem thêm video Liên tiếp triệt phá nhiều đường dây ma túy lớn: