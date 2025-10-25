Bắt quả tang 13 đối tượng đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa tại Lâm Đồng

Qua theo dõi địa bàn, Công an phường Phú Thủy đã bắt quả tang 13 người tụ tập đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa, thu giữ nhiều tiền mặt và dụng cụ liên quan.

Ngày 25/10, Công an phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng cho biết đang tiến hành điều tra, xác minh vai trò của từng đối tượng trong vụ việc đánh bạc để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tang vật thu giữ tại cơ quan Công an. Ảnh: Hoàng Long

Trước đó, khoảng 15h20 ngày 23/10, Công an phường Phú Thủy đã tổ chức mật phục, bắt quả tang 13 đối tượng đang đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa, thắng thua bằng tiền tại khu phố 3 – Phú Hài, phường Phú Thủy.

Theo thông tin từ cơ quan Công an, qua công tác nắm tình hình địa bàn và nguồn tin từ quần chúng, lực lượng chức năng phát hiện nhóm đối tượng thường xuyên tụ tập có biểu hiện tổ chức đánh bạc tại khu vực nói trên.

Các đối tượng đánh bạc có liên quan tại cơ quan công an. Ảnh: Hoàng Long

Sau thời gian theo dõi, tổ công tác đã triển khai lực lượng mật phục, bất ngờ kiểm tra và khống chế các đối tượng ngay tại hiện trường.

Tại chiếu bạc, lực lượng Công an thu giữ hơn 12 triệu đồng tiền mặt đang được sử dụng để sát phạt. Ngoài ra, khi kiểm tra trên người các đối tượng, cơ quan chức năng thu thêm gần 27 triệu đồng cùng nhiều dụng cụ phục vụ việc đánh bạc.

Hiện toàn bộ các đối tượng liên quan đã được đưa về trụ sở Công an phường Phú Thủy để lấy lời khai và tiếp tục làm rõ hành vi vi phạm.

>>> Xem thêm video: Triệt phá đường dây đánh bạc quy mô 350 tỷ đồng