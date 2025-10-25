Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Bắt quả tang 13 đối tượng đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa tại Lâm Đồng

Qua theo dõi địa bàn, Công an phường Phú Thủy đã bắt quả tang 13 người tụ tập đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa, thu giữ nhiều tiền mặt và dụng cụ liên quan.

Bảo Giang

Ngày 25/10, Công an phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng cho biết đang tiến hành điều tra, xác minh vai trò của từng đối tượng trong vụ việc đánh bạc để xử lý theo quy định của pháp luật.

z7152828426574-274697874dadfdb1b1abd59ef2ec5747.jpg
Tang vật thu giữ tại cơ quan Công an. Ảnh: Hoàng Long

Trước đó, khoảng 15h20 ngày 23/10, Công an phường Phú Thủy đã tổ chức mật phục, bắt quả tang 13 đối tượng đang đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa, thắng thua bằng tiền tại khu phố 3 – Phú Hài, phường Phú Thủy.

Theo thông tin từ cơ quan Công an, qua công tác nắm tình hình địa bàn và nguồn tin từ quần chúng, lực lượng chức năng phát hiện nhóm đối tượng thường xuyên tụ tập có biểu hiện tổ chức đánh bạc tại khu vực nói trên.

z7152828436324-84a909e9025ef50522e01ef57f9ff413.jpg
Các đối tượng đánh bạc có liên quan tại cơ quan công an. Ảnh: Hoàng Long

Sau thời gian theo dõi, tổ công tác đã triển khai lực lượng mật phục, bất ngờ kiểm tra và khống chế các đối tượng ngay tại hiện trường.

Tại chiếu bạc, lực lượng Công an thu giữ hơn 12 triệu đồng tiền mặt đang được sử dụng để sát phạt. Ngoài ra, khi kiểm tra trên người các đối tượng, cơ quan chức năng thu thêm gần 27 triệu đồng cùng nhiều dụng cụ phục vụ việc đánh bạc.

Hiện toàn bộ các đối tượng liên quan đã được đưa về trụ sở Công an phường Phú Thủy để lấy lời khai và tiếp tục làm rõ hành vi vi phạm.

>>> Xem thêm video: Triệt phá đường dây đánh bạc quy mô 350 tỷ đồng

Nguồn: VTV1
#Phòng chống đánh bạc #Bắt quả tang đánh bạc #Hình thức xóc đĩa #Trị giá tiền phạm pháp #Hoạt động công an địa phương #Xử lý hành vi đánh bạc

Bài liên quan

Xã hội

Bắt quả tang sòng “bầu cua” giữa rẫy, 10 đối tượng sa lưới ở Lâm Đồng

Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp địa phương triệt phá sòng “bầu cua” thắng thua bằng tiền giữa rẫy xã Hoài Đức, tạm giữ 9 đối tượng, thu gần 150 triệu đồng.

Ngày 26/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã tạm giữ hình sự 9 đối tượng, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú với 1 đối tượng để điều tra về hành vi đánh bạc.

Trước đó, chiều 23/8, tại khu vực đất rẫy thuộc thôn Đức Tín 9, xã Hoài Đức, tỉnh Lâm Đồng một nhóm đối tượng đang tổ chức xóc “Bầu cua” ăn thua bằng tiền thì bị lực lượng Công an bất ngờ kiểm tra, bắt quả tang.

Xem chi tiết

Xã hội

Bắt quả tang tụ điểm đánh bạc trong container ở Quảng Ninh

Công an phường Bãi Cháy, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh vừa bắt quả tang 10 đối tượng đang đánh bạc trong một container.

Ngày 20/6, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, khoảng 21h ngày 18/6, trong quá trình tuần tra kiểm soát địa bàn, tổ công tác Công an phường Bãi Cháy, TP Hạ Long đã phát hiện, bắt quả tang một tụ điểm đánh bạc tại phòng làm bằng thùng Container đặt trong khu vực Công ty TNHH Hoài Nam thuộc khu 10, phường Bãi Cháy, TP Hạ Long.

bat-qua-tang-nhom-to-chuc-danh-bac-trong-container.jpg
Cơ quan Công an bắt quả tang các đối tượng tổ chức đánh bạc trong thùng container.
Xem chi tiết

Xã hội

Cạm bẫy từ sới bạc King Club

136 "con bạc" đã đổ hàng nghìn tỷ vào sới King Club, song kết cục hầu hết họ đều "thua đau", chỉ số ít những người mới chơi 1-2 lần mới thắng cược số tiền nhỏ.

Người thắng bạc chỉ chơi 1-2 lần

Trong số 136 "con bạc" bị khởi tố trong vụ án đánh bạc tại Câu lạc bộ King Club (Khách sạn Pullman Hà Nội) hầu hết họ đều thua khi chơi trò "đỏ đen". Theo cáo trạng truy tố của VKSND Tối cao, chỉ có số ít có thể "giành chiến thắng". Đặc điểm chung là những người này mới chỉ chơi 1-2 lần.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới