Bắt quả tang sòng “bầu cua” giữa rẫy, 10 đối tượng sa lưới ở Lâm Đồng

Ngày 26/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã tạm giữ hình sự 9 đối tượng, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú với 1 đối tượng để điều tra về hành vi đánh bạc.

Trước đó, chiều 23/8, tại khu vực đất rẫy thuộc thôn Đức Tín 9, xã Hoài Đức (huyện Lâm Hà), một nhóm đối tượng đang tổ chức xóc “Bầu cua” ăn thua bằng tiền thì bị lực lượng Công an bất ngờ kiểm tra, bắt quả tang.

Tang vật thu giữ tại hiện trường. Ảnh: Công an tỉnh Lâm Đồng

Tại hiện trường, Công an thu giữ gần 150 triệu đồng cùng nhiều tang vật liên quan và đưa 10 đối tượng về trụ sở để điều tra.

Hiện vụ việc tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Triệt xóa sới bạc "khủng", tạm giữ 126 người: