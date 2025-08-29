Hà Nội

Xã hội

Bắt nóng thanh niên dùng dao khống chế một phụ nữ để cướp xe máy

Lực lượng chức năng TP Đà Nẵng bắt nóng nghi phạm dùng dao khống chế một phụ nữ để cướp xe máy cùng nhiều tài sản giá trị.

Thanh Hà

Ngày 29/8, thông tin từ Công an phường An Hải (TP Đà Nẵng) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ Dư Đình Trí (SN 2005, quê An Giang, tạm trú phường An Hải) – nghi phạm dùng dao khống chế một phụ nữ để cướp xe máy cùng nhiều tài sản giá trị.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11h30 ngày 28/8, chị N.T.L. (SN 2004, trú phường Hòa Khánh) đang di chuyển trên đường Võ Nguyên Giáp bất ngờ bị một nam thanh niên chặn đường, dùng dao đe dọa và cướp xe máy cùng túi xách.

29-8-cuop10.jpg
Đối tượng Dư Đình Trí tại cơ quan Công an.

Thông tin khẩn cấp ngay lập tức được chuyển đến Tổ tuần tra 113 (Phản ứng nhanh) Công an phường An Hải. Chỉ trong ít phút, lực lượng chức năng đã triển khai chốt chặn, truy đuổi quyết liệt.

Tại nút giao Võ Văn Kiệt – Chính Hữu, Dư Đình Trí bị bắt giữ. Tang vật thu giữ gồm một xe mô tô Honda Wave Alpha, túi xách màu đen chứa máy tính xách tay MSI và tai nghe không dây, cùng con dao mà đối tượng sử dụng để uy hiếp.

29-8-cuop9.jpg
Tang vật thu giữ.

Tại cơ quan công an, Trí khai nhận chuẩn bị dao nhằm thực hiện hành vi cướp tài sản để lấy tiền di chuyển vào TP HCM. Trước đó ít phút, Trí còn đột nhập một quầy trái cây trên đường Hà Bổng (phường An Hải) để trộm tiền, nhưng bị phát hiện và buộc phải bỏ chạy.

Hiện, Công an phường An Hải đang tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm đối tượng theo quy định pháp luật.

>>> Mời độc giả xem thêm video Đồng Tháp: Bắt nhóm chuyên trộm xe máy:

(Nguồn: THĐT)
#TP Đà Nẵng #thanh niên #khống chế #cướp xe máy #dùng dao #Công an

Bài liên quan

Xã hội

Bóc gỡ ổ nhóm trộm cắp, tiêu thụ xe máy xuyên quốc gia

Từ tháng 6/2025 đến khi bị bắt, ổ nhóm gây ra 21 vụ trộm xe với tổng giá trị hơn 350 triệu đồng. Các đối tượng này đều từng có tiền án và nghiện ma túy.

Ngày 29/8, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự (Công an Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa phối hợp Công an phường Vinh Hưng và nhiều đơn vị liên quan bóc gỡ ổ nhóm trộm cắp, tiêu thụ xe máy xuyên quốc gia, thu giữ 16 mô tô, nhiều điện thoại, biển số giả và tang vật khác.

cam-dau.png
Hai đối tượng cầm đầu đường dây trộm cắp và tiêu thụ xe máy xuyên quốc gia Nguyễn Văn Đại và Bùi Quang Vĩnh.
Xem chi tiết

Xã hội

Tóm gọn đối tượng trộm cắp xe máy ở Hà Tĩnh

Lợi dụng sơ hở của người dân, Chu Văn Dụng (Hà Tĩnh) đã đột nhập lấy trộm xe máy, rồi nhanh chân tẩu thoát.

Ngày 29/8, thông tin từ Công an xã Thiên Cầm (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ đối tượng Chu Văn Dụng (SN 1976, trú tại xã Yên Hòa, tỉnh Hà Tĩnh) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, ngày 29/7, Công an xã Thiên Cầm nhận được trình báo từ chị Nguyễn Thị Sương (trú tại thôn Tây Long, xã Thiên Cầm) về việc bị kẻ gian lấy trộm chiếc xe máy nhãn hiệu Wave Alpha trị giá khoảng 19 triệu đồng khi để tại cửa hàng tạp hóa ở thôn Yên Hà.

Xem chi tiết

Xã hội

Bắt 2 đối tượng "cõng" 13 tiền án, tiền sự đi trộm cắp tài sản

Sau khi đột nhập nhà dân, 2 đối tượng khiêng két sắt ra cánh đồng rồi dùng xà cạy phá lấy 7 chỉ vàng, gần 50 triệu đồng tiền mặt và một điện thoại.

Ngày 27/8, Công an phường Hà Huy Tập (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh bắt giữ Lê Tuấn Vũ (SN 1994, trú tại phường Trần Phú) và Trần Hải Bằng (SN 1984, trú tại phường Thành Sen) để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, đêm 10/8, Công an phường Hà Huy Tập nhận được trình báo về việc kẻ gian đột nhập nhà ông L.V.C (tổ dân phố Bắc Thượng, phường Hà Huy Tập), phá cửa lấy đi két sắt chứa tiền mặt, tài sản và nhiều giấy tờ quan trọng.

Xem chi tiết

