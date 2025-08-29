Bắt nóng thanh niên dùng dao khống chế một phụ nữ để cướp xe máy

Lực lượng chức năng TP Đà Nẵng bắt nóng nghi phạm dùng dao khống chế một phụ nữ để cướp xe máy cùng nhiều tài sản giá trị.

Ngày 29/8, thông tin từ Công an phường An Hải (TP Đà Nẵng) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ Dư Đình Trí (SN 2005, quê An Giang, tạm trú phường An Hải) – nghi phạm dùng dao khống chế một phụ nữ để cướp xe máy cùng nhiều tài sản giá trị.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11h30 ngày 28/8, chị N.T.L. (SN 2004, trú phường Hòa Khánh) đang di chuyển trên đường Võ Nguyên Giáp bất ngờ bị một nam thanh niên chặn đường, dùng dao đe dọa và cướp xe máy cùng túi xách.

Đối tượng Dư Đình Trí tại cơ quan Công an.

Thông tin khẩn cấp ngay lập tức được chuyển đến Tổ tuần tra 113 (Phản ứng nhanh) Công an phường An Hải. Chỉ trong ít phút, lực lượng chức năng đã triển khai chốt chặn, truy đuổi quyết liệt.

Tại nút giao Võ Văn Kiệt – Chính Hữu, Dư Đình Trí bị bắt giữ. Tang vật thu giữ gồm một xe mô tô Honda Wave Alpha, túi xách màu đen chứa máy tính xách tay MSI và tai nghe không dây, cùng con dao mà đối tượng sử dụng để uy hiếp.

Tang vật thu giữ.

Tại cơ quan công an, Trí khai nhận chuẩn bị dao nhằm thực hiện hành vi cướp tài sản để lấy tiền di chuyển vào TP HCM. Trước đó ít phút, Trí còn đột nhập một quầy trái cây trên đường Hà Bổng (phường An Hải) để trộm tiền, nhưng bị phát hiện và buộc phải bỏ chạy.

Hiện, Công an phường An Hải đang tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm đối tượng theo quy định pháp luật.

