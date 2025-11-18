Bắt nhóm 'quái xế' mang hung khí lạng lách trên đường Bắc Ninh

Nhóm đối tượng sử dụng xe mô tô các loại, đi dàn hàng ngang, mang theo hung khí, lạng lách, đánh võng, bấm còi, rú ga, hò hét gây bức xúc.

Ngày 18/11, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, Công an phường Phương Liễu (Bắc Ninh) vừa bắt giữ nhóm tội phạm đường phố.

Trước đó, khoảng 1h ngày 9/11, trên tuyến QL18, thuộc địa bàn phường Phương Liễu (Bắc Ninh), Tổ công tác Công an phường Phương Liễu đã sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, bắt giữ 14 đối tượng đều là thanh thiếu niên chủ yếu ở tỉnh ngoài.

Các đối tượng và phương tiện tại cơ quan Công an.

Nhóm này sử dụng xe mô tô các loại, đi dàn hàng ngang, mang theo hung khí, lạng lách, đánh võng, bấm còi, rú ga, hò hét gây bức xúc, hoang mang trong quần chúng nhân dân tại địa phương.

Dưới sự chỉ đạo của Phòng PC02, bước đầu Công an phường Phương Liễu đã đấu tranh làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng gồm: Lương Văn Ân (SN: 19/05/2009; HKTT: Bản Suối, xã Lý Quốc, tỉnh Cao Bằng); Phượng Tài Khoa (SN: 03/05/2006), Phượng Thanh Đường (SN: 05/12/2009) và Triệu Tà Đông (SN: 10/10/2007) đều có HKTT thôn Nậm Cương, xã Quảng Nguyên, tỉnh Tuyên Quang; Nghiêm Gia Bảo (SN 12/11/2011, HKTT: Thôn Ngoã, xã Yên Phú, tỉnh Tuyên Quang), Hoàng Quang Thọ (SN: 28/08/2009), Triệu Việt Hoàn (SN: 27/02/2010) và Hoàng Văn Nam (SN: 28/3/2007) đều có HKTT thôn Quang Minh, xã Quảng Nguyên, tỉnh Tuyên Quang và Lương Văn Dũng (SN: 13/11/2006; HKTT: Làng Xiềng, xã Môn Sơn, tỉnh Nghệ An).

Hiện các đối tượng và phương tiện vi phạm, đã được bàn giao cho Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh để điều tra giải quyết, xử lý theo thẩm quyền.

