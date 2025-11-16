Hà Nội

Xã hội

Bắt giữ ổ nhóm lừa đảo bán 'thuốc đông y' ở Hải Phòng

Các đối tượng lừa bán thuốc "đông y giả" là hạt "ngọc dương" quảng cáo chữa các bệnh xương khớp với giá 6 triệu đồng/1kg nhưng không có tác dụng chữa bệnh.

Hải Ninh

Chiều 16/11, Công an TP Hải Phòng thông tin, Công an phường Ngô Quyền vừa bắt ổ nhóm lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức bán "thuốc đông y" chữa bệnh cho người già ở khu vực đông người như chợ, hội chợ trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

11.jpg
12.jpg
Các đối tượng tại Công an phường Ngô Quyền.

Hai đối tượng bị bắt giữ là Nguyễn Thị Hồng Yến (SN 1981, trú tại 92/60/161 Phương Lưu, phường Ngô Quyền, Hải Phòng) và Nguyễn Thị Thu Hiền (SN 1983, trú tại thửa 445 Lô LK 22 Him Lam, Hồng Bàng, Hải Phòng) đều đang ở trọ ở địa bàn phường Ngô Quyền, Hải Phòng.

Hai đối tượng trên lừa bán thuốc "đông y giả" là hạt "ngọc dương" với quảng cáo có nguồn gốc từ vùng núi cao, chuyên chữa các bệnh về xương khớp, tiền đình, đau mỏi vai gáy với giá 6 triệu đồng/1kg hạt. Thực tế, hạt "ngọc dương" này không có tác dụng chữa bệnh.

Vào 10h30 ngày 15/11, Công an phường Ngô Quyền đã thu giữ 2,5kg hạt "ngọc dương" khi 2 đối tượng đang giao bán cho người cao tuổi ở chợ Cầu Tre, phường Ngô Quyền, Hải Phòng. Trước đó, vào các ngày 23/3 và 22/8/2025, các đối tượng trên đã bán hạt "ngọc dương" lừa đảo chiếm đoạt số tiền khoảng 12 triệu đồng.

13.jpg
Tang vật vụ án.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng đã ra quyết định tạm giữ hình sự 2 đối tượng trên. Đồng thời Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố phối hợp với Công an phường Ngô Quyền tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý các đối tượng theo quy định.

