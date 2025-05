Kẻ mò vào phòng, hiếp dâm bé 15 tuổi đối diện hình phạt nào?

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lai Châu cho biết, vừa ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Lò A Hạnh (19 tuổi, trú tại xã Trung Chải, huyện Nậm Nhùn) để điều tra về hành vi hiếp dâm một cháu gái 15 tuổi. Nạn nhân bị xâm hại khi đang say rượu.

Theo lời khai, trưa ngày 20/5, Hạnh đến nhà người quen ở xã Nậm Ban ăn cơm, uống rượu. Tại đây, Hạnh thấy cháu N.T.N được bạn đưa vào phòng ngủ trong nhà anh L.V.T vì đã say rượu. Quan sát thấy cháu N. không có người trông coi và không còn tỉnh táo, Hạnh đã nảy sinh ý định đồi bại. Lợi dụng lúc mọi người đang ăn uống bên ngoài, không ai để ý, Hạnh đã lẻn vào phòng và thực hiện hành vi hiếp dâm đối với cháu N.T.N.

Đối tượng Lò A Hạnh hiếp dâm bé gái 15 tuổi. (dấu X)

Dưới góc độ pháp lý, trao đổi với PV Báo Tri thức và Cuộc sống, luật sư Đặng Văn Cường. Ủy viên ban chấp hành hội bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam cho biết, với diễn biến sự việc thì cơ quan điều tra khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với đối tượng về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi là có căn cứ. Hành vi của đối tượng này là rất nguy hiểm cho xã hội, xâm hại tình dục đối với trẻ em nên cơ quan điều tra phát hiện xử lý kịp thời để răn đe phòng ngừa chung cho xã hội và răn đe đối với hành vi nguy hiểm của đối tượng phạm tội.

Luật sư Đặng Văn Cường. Ủy viên ban chấp hành hội bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam.

Luật sư Cường cho biết thêm, quá trình điều tra vụ án này, cơ quan điều tra sẽ tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu thập các dấu vết để lại trên hiện trường vụ án, tiến hành giám định pháp y tình dục để xác định hành vi xâm hại tình dục đối với nạn nhân. Việc buộc tội đối với bị can không chỉ căn cứ vào lời khai nhận tội, nội dung tố giác mà còn phải căn cứ vào các tình tiết chứng cứ khách quan khác trong đó có các dấu vết để lại trên hiện trường, kết quả giám định.

Trường hợp kết quả xác minh cho thấy đối tượng đã thực hiện hành vi xâm hại tình dục nạn nhân khi nạn nhân đang say rượu, không có khả năng tự vệ, không còn khả năng nhận thức thì đây là hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi, hành vi sẽ bị xử lý hình sự theo quy định tại điều 142 Bộ luật Hình sự.

Trong trường hợp này, nạn nhân là người 15 tuổi, đối tượng lợi dụng tình trạng không thể tự vệ được của nạn nhân do đang say rượu mà quan hệ tình dục nên hành vi có dấu hiệu cấu thành tội phạm quy định tại điểm a, khoản 1, điều 142 Bộ luật Hình sự. Nếu trường hợp hành vi phạm tội hai lần trở lên hoặc dẫn đến nạn nhân có thai thì sẽ bị áp dụng không tăng nặng Trách nhiệm hình sự với hình phạt từ 12 năm đến 25 tù. Trong vụ việc này, đối tượng gây án là người đã thành niên, 19 tuổi, hoàn toàn nhận thức được hành vi của mình nhưng vẫn cố ý thực hiện nên thỏa mãn dấu hiệu cấu thành tội phạm .

Pháp luật Việt Nam quy định quyền tự do tình dục đối với người từ 16 tuổi trở lên, nghiêm cấm hành vi quan hệ tình dục với người chưa đủ 16 tuổi dù là tự nguyện. Nếu người đã thành niên mà quan hệ tình dục với người dưới 16 tuổi tự nguyện thì cũng vẫn bị xử lý hình sự về tội giao cấu với người chưa đủ 16 tuổi. Nếu quan hệ tình dục với người chưa đủ 16 tuổi khi người này đang không có khả năng tự vệ, không nhận thức được do say rượu hoặc mắc bệnh tâm thần thì hành vi này là hiếp dâm người dưới 16 tuổi, đối tượng sẽ bị xử lí hình sự với mức hình phạt nghiêm khắc.

Vụ việc này sẽ là bài học răn đe cảnh tỉnh đối với nhiều đối tượng khi coi thường danh dự nhân phẩm của người khác, xâm phạm quyền tự do tình dục của nạn nhân. Đồng thời cũng là bài học kinh nghiệm cho các bậc phụ huynh trong việc quản lý, bảo vệ con cái. Khi phụ nữ, đặc biệt là trẻ em uống rượu đến mức say, không tự chủ bản thân, không nhận thức được bản thân thì dễ bị lạm dụng tình dục, bị xâm hại tình dục. Sử dụng rượu bia cũng rất dễ dẫn đến hành vi phạm tội vì vậy nên tuyên truyền phổ biến, thực hiện phòng chống tác hại rượu bia là rất quan trọng, đặc biệt là với đồng bào vùng cao.

