Vụ nổ súng ở bến xe Vĩnh Niệm – đàn em Bình “đen” ra đầu thú

Nguyễn Bá Chung – một trong những đối tượng vụ nổ súng ở bến xe Vĩnh Niệm xảy ra từ tháng 10/2024 vừa đến trụ sở công an đầu thú.

Tâm Đức

Ngày 4/9, Công an TP Hải Phòng thông tin, trước đó một ngày, Nguyễn Bá Chung (SN 1987, trú tại phường An Hải, Hải Phòng) đã đến trụ sở đơn vị đầu thú để hợp tác với cơ quan điều tra và được hưởng sự khoan hồng của pháp luật, sau khi được Đội 2 - Phòng Cảnh sát Hình sự kiên trì vận động, người thân thuyết phục.

7888.png
Đối tượng Nguyễn Bá Chung

Chung là đối tượng bị Cơ quan CSĐT Công an thành phố Hải Phòng ra quyết định truy nã ngày 14/3/2025 về tội Gây rối trật tự công cộng.

Chung được Bùi Đức Bình (tức Bình "đen", SN 1973, số 220 đường Vũ Chí Thắng, phường Nghĩa Xá, quận Lê Chân, Hải Phòng, nay là phường An Biên, Hải Phòng) rủ đến bến xe Vĩnh Niệm, cùng các đối tượng khác, dùng súng giải quyết mâu thuẫn với anh N.T.A vào ngày 17/10/2024.

Trước đó, ngày 17/10/2024, anh N.T.A (SN 1977, phường Bắc Sơn, quận Kiến An, Hải Phòng (cũ)) điều khiển xe ô tô BKS 15A-962.13 từ bến xe Vĩnh Niệm ra đường Bùi Viện thì bị một đối tượng dùng súng chặn đầu xe và bắn thẳng vào xe ô tô làm vỡ cửa kính.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự khẩn trương phối hợp Công an quận Lê Chân (cũ) nhanh chóng triển khai lực lượng tiến hành xác minh, truy xét.

Đến ngày 26/10/2024, Cơ quan CSĐT Công an quận Lê Chân đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Bùi Đức Bình (tức Bình "đen") và 7 đối tượng khác về các tội danh Giết người, Gây rối trật tự công cộng.

