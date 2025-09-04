Hà Nội

Xã hội

Cách để giấy phép lái xe hạng B số tự động chuyển sang số sàn

Người học lái xe để nâng hạng giấy phép lái xe phải đáp ứng theo quy định tại khoản 4 Điều 60 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Thúy Nga - ThS.LS Trần Kim Thọ

Hỏi: Nghe nói từ 1/9/2025 có quy định mới về sự thay đổi bắt buộc đối với người học lái xe. Xin hỏi, những quy định đó là gì? Thủ tục ra sao?

Nguyễn Thị Thanh (Hà Nội)

hoc-lai-xe.jpg
Ảnh 2: Những yêu cầu bắt buộc đối với người học lái xe từ 1/9/2025 - Ảnh PLO

Trả lời: Ngày 30/6/2025, Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Thông tư 14/2025/TT-BXD quy định về đào tạo lái xe; Bồi dưỡng, kiểm tra, cấp chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ. Thông tư có hiệu lực thi hành từ 1/9/2025.

Tại Điều 13 Thông tư này quy định về yêu cầu đối với người học lái xe như sau: Là công dân Việt Nam, người nước ngoài được phép cư trú hoặc đang làm việc, học tập tại Việt Nam.

Người học lái xe để nâng hạng giấy phép lái xe phải đáp ứng theo quy định tại khoản 4 Điều 60 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Trong đó, thời gian lái xe an toàn cho từng hạng giấy phép lái xe được quy định cụ thể:

Hạng B lên C1, B lên C, B lên D1, B lên BE, C1 lên C, C1 lên D1, C1 lên D2, C1 lên C1E, C lên D1, C lên D2, D1 lên D2, D1 lên D, D1 lên D1E, D2 lên D, D2 lên D2E, D lên DE: Thời gian lái xe an toàn từ 02 năm trở lên;

Hạng B lên D2, C lên CE, C lên D: Thời gian lái xe an toàn từ 03 năm trở lên.

Người đã có giấy phép lái xe hạng B chuyển số tự động được đăng ký học để cấp mới giấy phép lái xe hạng B chuyển số cơ khí (số sàn), người đã có giấy phép lái xe hạng B được đăng ký học để cấp mới giấy phép lái xe hạng C1 theo quy định tại Điều 6 Thông tư 14; hồ sơ của người học lái xe thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 14 Thông tư này.

Theo Điều 14 Thông tư 14/2025/TT-BXD, hồ sơ của người học lái xe được quy định như sau:

Người học lái xe lần đầu lập 1 bộ hồ sơ, nộp cho cơ sở đào tạo bằng một trong các hình thức: Trực tiếp, dịch vụ bưu chính, trên môi trường điện tử.

Hồ sơ gồm: Đơn đề nghị học lái xe theo mẫu quy định tại Phụ lục X ban hành kèm theo Thông tư này; Bản sao hoặc bản sao điện tử được chứng thực từ bản chính hoặc bản sao điện tử được cấp từ sổ gốc một trong các giấy tờ sau: Thẻ tạm trú, thẻ thường trú, chứng minh thư ngoại giao, chứng minh thư công vụ (đối với người nước ngoài).

Người học lái xe nâng hạng lập 1 bộ hồ sơ, nộp cho cơ sở đào tạo bằng một trong các hình thức: Trực tiếp, dịch vụ bưu chính, trên môi trường điện tử.

Hồ sơ bao gồm: Giấy tờ quy định tại khoản 1 Điều này;

Bản sao bằng tốt nghiệp THCS hoặc bằng cấp tương đương trở lên đối với trường hợp nâng hạng giấy phép lái xe lên các hạng D1, D2 và D (xuất trình bản sao kèm bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao điện tử được chứng thực từ bản chính hoặc bản sao điện tử từ sổ gốc);

Bản khai thời gian lái xe an toàn theo mẫu quy định tại Phụ lục XI ban hành kèm theo Thông tư này.

ThS.LS Trần Kim Thọ (Liên đoàn Luật gia Hà Nội)

