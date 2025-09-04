Hà Nội

Xã hội

Phạt cơ sở nấu cỗ tân gia ở Gia Lai 35 triệu đồng, đình chỉ hoạt động 2 tháng

Sau vụ ngộ độc thực phẩm sau tiệc tân gia tại xã Ia Hiao, tỉnh Gia Lai, ngành chức năng đã tiến hành kiểm tra đột xuất và xử phạt cơ sở này.

Hà Ngọc Chính- H. Đại

Ngày 4/9, thông tin từ Sở Y tế Gia Lai, liên quan vụ ngộ độc thực phẩm sau tiệc tân gia tại thôn Chrôh Pơnan, xã Ia Hiao, tỉnh Gia Lai, ngành chức năng đã kiểm tra đột xuất và xử phạt cơ sở nấu cỗ tân gia 35 triệu đồng, đình chỉ hoạt động 2 tháng.

Tại cơ sở nấu cỗ tân gia đã gây ra vụ ngộ độc thực phẩm tập thể, đoàn đã kiểm tra các quy định pháp luật về đảm bảo an toàn thực phẩm (ATTP) đối với hộ kinh doanh Nguyễn Thị Hiền, thôn Thanh Bình, xã Ia Hiao, tỉnh Gia Lai.

phat.jpg
Ngành chức năng đã kiểm tra đột xuất và cơ sở nấu cỗ tân gia. Ảnh N.N

Qua kiểm tra xác định, cơ sở đã mắc các lỗi vi phạm về ATTP như Kinh doanh dịch vụ ăn uống không có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP; sử dụng người trực tiếp chế biến thức ăn không có giấy xác nhận tập huấn kiến thức ATTP.

Ngoài ra, chủ cơ sở không có giấy xác nhận tập huấn kiến thức ATTP; không thực hiện đúng quy định của pháp luật về chế độ kiểm thực 3 bước; không có đủ dụng cụ chế biến, bảo quản và sử dụng riêng đối với thực phẩm tươi sống, thực phẩm đã qua chế biến; không đảm bảo ngăn ngừa nhiễm chéo giữa thực phẩm chưa qua chế biến và thực phẩm đã qua chế biến trong bố trí bếp ăn.

Đoàn đã tiến hành xử lý vi phạm hành chính đối với các hành vi vi phạm về ATTP nêu trên với tổng số tiền 35.000.000 đồng. Ngoài ra, cơ sở còn chịu hình thức xử phạt bổ sung là đình chỉ toàn bộ hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống 2 tháng đối với hành vi chủ cơ sở không có giấy xác nhận tập huấn kiến thức ATTP.

Đoàn kiểm tra cũng đề nghị cơ sở phối hợp với bệnh nhân, người nhà bệnh nhân và cơ sở y tế trong công tác điều trị và chi trả các chi phí liên quan đến việc điều trị của bệnh nhân.

Yêu cầu cơ sở dừng mọi hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống trong thời hạn 2 tháng theo hiệu lực của Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với cơ sở.

