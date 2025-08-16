Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Bắt giữ 2 đối tượng vận chuyển trái phép gần 300kg tuý

Đang vận chuyển gần 300 kg ma tuý đi tiêu thụ, N.T.L. và Đ.B.H.C. đã bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ.

Hạo Nhiên

Tối 16/8, Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa phối hợp Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) TP Đà Nẵng triệt phá thành công đường dây vận chuyển ma túy với số lượng cực lớn.

Trước đó, vào khoảng 9h5’ngày 15/8, tại phường Hải Vân (TP Đà Nẵng), Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Trị phối hợp Ban Chỉ huy BĐBP TP Đà Nẵng, lực lượng Đoàn Đặc nhiệm phòng, chống ma túy và tội phạm (PCMTTP) miền Trung thuộc Cục PCMTTP đã bắt quả tang 2 đối tượng, gồm: N.T.L., ở phường Hòa Xuân, TP Đà Nẵng và Đ.B.H.C., ở phường An Khê, TP Đà Nẵng về hành vi "vận chuyển trái phép chất ma túy".

bat-2.jpg
Một đối tượng trong đường dây cùng tang vật bị bắt giữ.

Taị hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 295,5 kg ma túy các loại, 2 xe ô tô cùng các tang vật, tài liệu có liên quan.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng N.T.L, lực lượng chức năng thu giữ thêm 2 khẩu súng (1 súng AK, 1 súng tự chế) và 7 viên đạn.

Hiện, vụ án đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

>>> Mời độc giả xem thêm video triệt xoá đường dây mua bán 200kg cần sa.

(Nguồn: Truyền hình Nghệ An)
#Vận chuyển #ma tuý #Quảng Trị #Đà Nẵng #Biên phòng #bắt giữ

Bài liên quan

Xã hội

Khởi tố nhóm đối tượng mua bán, sử dụng trái phép chất ma tuý

Cơ quan CSĐT Công an Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với 5 đối tượng liên quan đến hành vi mua bán và tổ chức sử dụng trái phép ma túy.

Ngày 16/8, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với 5 đối tượng liên quan đến hành vi mua bán và tổ chức sử dụng trái phép ma túy trên địa bàn xã Kỳ Thượng.

Trước đó, vào khoảng 12h10 ngày 25/7, Công an xã Kỳ Thượng chủ trì, phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Hà Tĩnh và Công an xã Kỳ Lạc, bắt quả tang 3 đối tượng ,gồm: Lê Hồng Phong (SN 1991, trú xã Kỳ Thượng), Phạm Quang Thái (SN 1988) và Mai Văn Tiến (SN 1987, cùng trú xã Hương Khê) đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy trên xe ô tô BKS 30M-133.34 tại khu vực gần cầu Khe Nhơi, thôn Sơn Bình 2, xã Kỳ Thượng.

Xem chi tiết

Xã hội

Đôi bạn dắt nhau vào tù vì mua bán ma tuý

Với cáo buộc tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, Hoàng Xuân Thành và Cao Quyết Thắng bị Toà án Nhân dân TP Huế tuyên phạt 15 năm tù.

Ngày 13/8, Toà án Nhân dân TP Huế mở phiên toà hình sự xét xử sơ thẩm vụ án “Mua bán trái phép chất ma túy” đối với hai bị cáo Hoàng Xuân Thành (SN 1994) và Cao Quyết Thắng (SN 1989), cùng trú tại tỉnh Quảng Trị.

Theo cáo trạng, vào lúc 21h15 ngày 13/01/2025, tại khu vực bờ hồ đường Đinh Liệt, phường Thủy Xuân (TP Huế), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Huế đã bắt quả tang Hoàng Xuân Thành và Cao Quyết Thắng đang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy nhằm mục đích bán lại cho người khác.

Xem chi tiết

Xã hội

Bắt đối tượng vận chuyển hơn 3kg ma tuý đá ở Lâm Đồng

Đang vận chuyển hơn 3kg ma tuý đá đi tiêu thụ, Giàng Seo Hoà đã bị lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng phát hiện, bắt giữ.

Ngày 11/8, thông tin từ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, đơn vị vừa ra quyết định tạm giữ đối tượng Giàng Seo Hòa để điều tra về hành vi “vận chuyển trái phép chất ma túy”.

1.jpg
Giàng Seo Hoà cùng tang vật bị bắt giữ.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới