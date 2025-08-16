Bắt giữ 2 đối tượng vận chuyển trái phép gần 300kg tuý

Đang vận chuyển gần 300 kg ma tuý đi tiêu thụ, N.T.L. và Đ.B.H.C. đã bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ.

Tối 16/8, Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa phối hợp Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) TP Đà Nẵng triệt phá thành công đường dây vận chuyển ma túy với số lượng cực lớn.

Trước đó, vào khoảng 9h5’ngày 15/8, tại phường Hải Vân (TP Đà Nẵng), Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Trị phối hợp Ban Chỉ huy BĐBP TP Đà Nẵng, lực lượng Đoàn Đặc nhiệm phòng, chống ma túy và tội phạm (PCMTTP) miền Trung thuộc Cục PCMTTP đã bắt quả tang 2 đối tượng, gồm: N.T.L., ở phường Hòa Xuân, TP Đà Nẵng và Đ.B.H.C., ở phường An Khê, TP Đà Nẵng về hành vi "vận chuyển trái phép chất ma túy".

Một đối tượng trong đường dây cùng tang vật bị bắt giữ.

Taị hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 295,5 kg ma túy các loại, 2 xe ô tô cùng các tang vật, tài liệu có liên quan.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng N.T.L, lực lượng chức năng thu giữ thêm 2 khẩu súng (1 súng AK, 1 súng tự chế) và 7 viên đạn.

Hiện, vụ án đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

