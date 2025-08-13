Hà Nội

Xã hội

Đôi bạn dắt nhau vào tù vì mua bán ma tuý

Với cáo buộc tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, Hoàng Xuân Thành và Cao Quyết Thắng bị Toà án Nhân dân TP Huế tuyên phạt 15 năm tù.

Hạo Nhiên

Ngày 13/8, Toà án Nhân dân TP Huế mở phiên toà hình sự xét xử sơ thẩm vụ án “Mua bán trái phép chất ma túy” đối với hai bị cáo Hoàng Xuân Thành (SN 1994) và Cao Quyết Thắng (SN 1989), cùng trú tại tỉnh Quảng Trị.

Theo cáo trạng, vào lúc 21h15 ngày 13/01/2025, tại khu vực bờ hồ đường Đinh Liệt, phường Thủy Xuân (TP Huế), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Huế đã bắt quả tang Hoàng Xuân Thành và Cao Quyết Thắng đang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy nhằm mục đích bán lại cho người khác.

Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ 1 gói ni lông chứa tinh thể rắn màu trắng. Kết quả giám định của Phòng Kỹ thuật hình sự xác định đây là ma túy, loại methamphetamine, có tổng khối lượng 72,68g.

z6851467962173-aea97de0b8265ecfde9ad9993407305700-14-26-04still021.png
Hai bị cáo tại phiên toà. Ảnh: Ngọc Minh.

Quá trình điều tra cho thấy, Thắng và Thành quen biết nhau từ năm 2015 do sống gần nhà tại thị trấn Gio Linh, huyện Gio Linh (cũ), tỉnh Quảng Trị. Cả hai đã thống nhất cùng mua bán ma túy để thu lợi bất chính.

Ngày 10/01/2025, một nam thanh niên không rõ nhân thân, lai lịch ở TP Huế liên hệ qua mạng xã hội đặt mua Thắng 1 lạng ma túy đá.

Đến ngày 13/01/2025, Thắng mua 1 gói ma túy đá (khối lượng 72,68g) từ một đối tượng tên thường gọi là “Cu Anh” với giá 19 triệu đồng, sau đó báo giá lại cho khách 22 triệu đồng.

Khi khách đồng ý, Thắng gọi Thành đến khách sạn Hữu Nghị (TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) nhận ma túy rồi cùng mình mang vào Huế giao cho khách. Thắng hứa trả công cho Thành 1 triệu đồng.

Tại phiên tòa, các bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Sau khi nghị án, HĐXX tuyên phạt hai bị cáo Hoàng Xuân Thành và Cao Quyết Thắng cùng mức án 7 năm 6 tháng tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

>>> Mời độc giả xem thêm video triệt xoá đường dây mua bán 200kg cần sa.

(Nguồn: Truyền hình Nghệ An)
