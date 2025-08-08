Bắt giam 3 đối tượng rủ nhau chơi ma túy trong khách sạn

Cơ quan chức năng TP Đà Nẵng vừa bắt quả tang 3 đối tượng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại một khách sạn trên địa bàn.

Ngày 8/8, thông tin từ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an TP Đà Nẵng) cho biết, đơn vị vừa bắt quả tang 3 đối tượng có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy tại một khách sạn trên địa bàn.

Theo đó, khoảng 14h10 ngày 7/8, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với Công an phường Thanh Khê tiến hành kiểm tra hành chính phòng của một khách sạn trên đường Nguyễn Tất Thành, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng.

Lực lượng chức năng phát hiện 3 đối tượng có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy tại một khách sạn.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện 3 đối tượng là Nguyễn Quốc Đ. (SN 1994, trú phường Hòa Cường, TP Đà Nẵng), Trần Đ. (SN 1998, trú phường An Khê, TP Đà Nẵng) và Đặng Công T. (SN 1994, trú phường Hòa Cường, TP Đà Nẵng) có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Theo lời khai, Đ. là người thuê phòng khách sạn từ ngày 4/8 để ở cùng bạn gái. Đến ngày 6/8, Trần Đ. đến ở cùng. Sáng 7/8, các đối tượng lần lượt cùng sử dụng ma túy. Tại buổi làm việc với lực lượng chức năng, cả 3 đối tượng đều thừa nhận hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Hiện, vụ việc đang được Công an TP Đà Nẵng củng cố hồ sơ và xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

>>> Mời độc giả xem thêm video Công an TP HCM triệt phá 2 đường dây ma túy lớn: