Bắt nhóm đối tượng mở tiệc ma túy trong phòng hát karaoke ở Nghệ An

Cơ quan Công an Nghệ An vừa bắt quả tang 8 đối tượng có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tròng phòng hát karaoke.

Ngày 5/8, thông tin từ Công an phường Vinh Hưng (Công an Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa bắt quả tang 8 đối tượng có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Các đối tượng tại cơ quan Công an.

Theo đó, vào khoảng 5h40 ngày 3/8, tại một phòng hát karaoke trên địa bàn phường Trường Vinh. Công an phường Vinh Hưng chủ trì, phối hợp với Công an phường Trường Vinh phát hiện, bắt quả tang 8 đối tượng có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Cơ quan chức năng đang kiểm tra các tang vật liên quan.

Các đối tượng gồm: Đ.T.T (SN 1994) trú tại xã Vân Tụ, tỉnh Nghệ An; N.X.T (SN 2004) trú tại xã Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh; N.V.A (SN 2007) trú tại xã Sơn Giang, Hà Tĩnh; N.H.A.T (SN 2008) trú tại xã Thuần Trung, Nghệ An; N.H.T (SN 2007) và N.H.T (SN 2005) cùng trú tại xã Văn Hiến, Nghệ An; V.B.N (SN 2007) trú tại phường Thành Vinh, Nghệ An; V.T.H.T (SN 2008) trú tại xã Hưng Nguyên, Nghệ An.

Tang vật thu giữ.

Tang vật thu giữ: 3,5g ketamin, 1 đĩa sứ màu trắng, 1 ống hút, 1 thẻ nhựa, 1 bật lửa, 9 điện thoại di động, 9,8 tr tiền mặt.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an củng cố hồ sơ và tiếp tục điều tra, làm rõ.

>>> Mời độc giả xem thêm video Công an TP HCM triệt phá 2 đường dây ma túy lớn: