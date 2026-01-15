Bắt giữ 2 anh em ruột bị truy nã vì trộm cắp liên tỉnh

Để có tiền tiêu xài và mua ma túy sử dụng, nhóm đối tượng đã lợi dụng sơ hở của người dân để thực hiện hàng loạt vụ trộm cắp phụ tùng, linh kiện ô tô.

Ngày 15/1, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, qua công tác điều tra, truy nã, truy tìm, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh vừa tổ chức bắt giữ thành công các đối tượng truy nã gồm: Nguyễn Mạnh Cường, sinh năm 1999; Nguyễn Mạnh Đức, sinh năm 2001, là 2 anh em ruột, cùng trú tại Ngõ 182 Bạch Đằng, phường Hồng Hà, thành phố Hà Nội về tội “Trộm cắp tài sản”.

Đối tượng truy nã Nguyễn Mạnh Đức (trái) và Nguyễn Mạnh Cường (phải)

Trước đó, để có tiền tiêu xài và mua ma túy sử dụng, cuối tháng 8 và đầu tháng 9/2025, Nguyễn Mạnh Cường và Nguyễn Mạnh Đức cùng với các đối tượng Nguyễn Hùng Mạnh, sinh năm 1998 và Nguyễn Hải Đăng, sinh năm 1999, cùng trú tại phường Hồng Hà, thành phố Hà Nội lợi dụng sơ hở của người dân để thực hiện hàng loạt vụ trộm cắp phụ tùng, linh kiện xe ô tô trên địa bàn các phường Phủ Lý, Hà Nam, Nam Định, Thiên Trường (tỉnh Ninh Bình) và một số địa phương lân cận khác như Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên.

Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh, lực lượng Cảnh sát hình sự đã phối hợp với các đơn vị chức năng, Công an các phường, xã quyết liệt tiến hành các biện pháp điều tra truy xét, kết quả đã bắt giữ được Nguyễn Hùng Mạnh và Nguyễn Hải Đăng. Hai đối tượng Nguyễn Mạnh Cường và Nguyễn Mạnh Đức sau khi gây án bỏ trốn khỏi địa phương, lẩn trốn tại nhiều tỉnh, thành phố thuộc khu vực phía Nam. Đến ngày 14/1/2026, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã xác minh và tổ chức bắt giữ được Nguyễn Mạnh Cường, Nguyễn Mạnh Đức khi các đối tượng quay về lẩn trốn tại phường Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đang tiếp tục củng cố hồ sơ, tài liệu để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật./.

